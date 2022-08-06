像麥當勞、可口可樂這樣舉世皆知的國際大品牌，為何還要不斷買廣告宣傳？

不知道你有沒有想過，為什麼那些大公司，如麥當勞、可口可樂，明明就已經夠紅了，卻還是不斷地買廣告呢？最近在閱讀《盲視效應》這本書，給了我這個問題的解答。

要了解這個問題的答案之前，我們需要先了解我們的大腦是怎麼運作的。我們的大腦，會把具有關聯性的詞彙編碼在一起，例如，從小我們就學到「樹」跟「葉」的關聯性、「火車」跟「鐵軌」的關聯性、「夏天」跟「炎熱」的關聯性，而這些語詞的關聯性，會被儲存在我們大腦顳葉，這個跟掌管語義與情感有關的地方。

廣告是將品牌與「感受」連結在一塊

那麼，可口可樂在做的，究竟是什麼呢？全世界的人幾乎都知道可口可樂這個品牌，根據2019年的調查，它是全球第一的餐飲品牌，也是全球整體排名第五大的品牌，僅次於Apple、Google、Amazon、Microsoft，因此，他們買廣告的目的，並不是讓你知道這個品牌。

相對的，他們買廣告的目的，是為了增加你在顳葉儲存區，把「可口可樂」跟「快樂」連結在一起的神經強度。

2004年時，有一批神經心理學家發表了一篇研究，他們發現，受試者躺在fMRI裡面喝可樂時，如果實驗者告訴他們，你喝的是可口可樂，那你大腦的許多區域，會比起實驗者沒有告訴他們喝的是哪一牌的可樂時，有著更高的活動量，而其中活動量增加最明顯的地方，正是我們大腦的顳葉。

在1975年開始，百事可樂發起了一場有名的「百事挑戰（Pepsi Challenge）」，他們發現，當明確告訴受訪者自己喝的可樂是可口可樂或百事可樂時，有80%的人覺得可口可樂比較好喝，只有20%的人覺得百事可樂比較好喝；但當把牌子遮起來讓受訪者品嘗時，只有47%的人覺得可口可樂比較好喝，而53%的人覺得百事可樂比較好喝。

這樣的研究結果，再次支持了我們大腦中，「可口可樂」與「快樂」的連結：可口可樂打廣告，並不是要讓你知道他們這個品牌，而是把可口可樂會帶來快樂的連結，深深植入你的腦海。