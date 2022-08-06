像麥當勞、可口可樂這樣舉世皆知的國際大品牌，為何還要不斷買廣告宣傳？
我們想讓你知道的是
每當在電視上看到大品牌的廣告時，你是否有過這個疑問：「都這麼有名了還打甚麼廣告？」其實他們不是在打知名度，而是在將「理念」、「感受」與這些品牌連結起來。
不知道你有沒有想過，為什麼那些大公司，如麥當勞、可口可樂，明明就已經夠紅了，卻還是不斷地買廣告呢？最近在閱讀《盲視效應》這本書，給了我這個問題的解答。
要了解這個問題的答案之前，我們需要先了解我們的大腦是怎麼運作的。我們的大腦，會把具有關聯性的詞彙編碼在一起，例如，從小我們就學到「樹」跟「葉」的關聯性、「火車」跟「鐵軌」的關聯性、「夏天」跟「炎熱」的關聯性，而這些語詞的關聯性，會被儲存在我們大腦顳葉，這個跟掌管語義與情感有關的地方。
廣告是將品牌與「感受」連結在一塊
那麼，可口可樂在做的，究竟是什麼呢？全世界的人幾乎都知道可口可樂這個品牌，根據2019年的調查，它是全球第一的餐飲品牌，也是全球整體排名第五大的品牌，僅次於Apple、Google、Amazon、Microsoft，因此，他們買廣告的目的，並不是讓你知道這個品牌。
相對的，他們買廣告的目的，是為了增加你在顳葉儲存區，把「可口可樂」跟「快樂」連結在一起的神經強度。
2004年時，有一批神經心理學家發表了一篇研究，他們發現，受試者躺在fMRI裡面喝可樂時，如果實驗者告訴他們，你喝的是可口可樂，那你大腦的許多區域，會比起實驗者沒有告訴他們喝的是哪一牌的可樂時，有著更高的活動量，而其中活動量增加最明顯的地方，正是我們大腦的顳葉。
在1975年開始，百事可樂發起了一場有名的「百事挑戰（Pepsi Challenge）」，他們發現，當明確告訴受訪者自己喝的可樂是可口可樂或百事可樂時，有80%的人覺得可口可樂比較好喝，只有20%的人覺得百事可樂比較好喝；但當把牌子遮起來讓受訪者品嘗時，只有47%的人覺得可口可樂比較好喝，而53%的人覺得百事可樂比較好喝。
這樣的研究結果，再次支持了我們大腦中，「可口可樂」與「快樂」的連結：可口可樂打廣告，並不是要讓你知道他們這個品牌，而是把可口可樂會帶來快樂的連結，深深植入你的腦海。
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商