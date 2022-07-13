居住不正義紀實：「300億元擴大租金補貼」領得到嗎？這是我與房東們交手的結果
我們想讓你知道的是
做為一個租屋族，從想要取得我應得的權利，退讓到只想獲得一份合理、合法、有保障的租賃契約，怎麼每個行動都好像都是我做錯事。明明做錯事的的是這些房東阿！
文：烏鴉
「300億元擴大租金補貼7/1起開放申請！」斗大的新聞標題、壯闊的開跑儀式，蘇院長率領內閣團隊，一同宣示中央政府即將透過300億的預算挹注，協助廣大租屋族減緩生活負擔，實現居住正義。
「既然有這項資源，那就去申請看看吧，反正網路上說，申請租屋補貼是不需要經過房東同意的。」我心裡這樣想著。儘管在系上打打雜有微薄薪資1萬6000元，但在雙北地區，隨便一間小套房都要9000元以上，如果一個月能多個兩三千，這對儉腸聶肚的研究生而言可是不無小補。
但翻了翻租屋的合約，唉，果然，上面沒有明確的租期。
由於租約裡面「不可報稅」、「不可申請租補」、「增加的稅由房客負擔」都是內政部所規範的租約內「不得記載之事項」，也因此，房東不留姓名和身份證字號，或是漏掉任何重要資訊，就變成房東阻撓房客報稅與申請租屋補助的簡易手段。
那不然，硬著頭皮問看看房東好了。做好足夠的功課，寫了封文情並茂的LINE訊息：
「房東好，由於收支平衡的需要，希望能夠申請內政部的租金補貼，但由於租約上需有租期的詳盡資訊才能申請，可否讓我再重簽一份111年7月至112年6月的租賃契約呢？而若擔心稅務的部分，原則上，房客申請租金補貼的話，有1萬5000元的免稅額，以現在的房租1萬元來說並沒有增稅的問題，另外房屋稅跟地價稅也都比照自住的稅率，因此稅並不會增加，再拜託房東協助減緩生活負擔了，非常感謝！！」
不讀不回過了一週，厚著臉皮再次發送了相同訊息出去，這次得到回應了:「不可以，因為這個補助會影響我們，我們還有很多房子出租，這樣會損失很大，如打聽有任何房東願意這樣給方便，隨時跟我們解約，我們都不罰你違約金，由你搬出。」
意外嗎？其實也不算意外，但更多的是憤慨吧，我沒有做錯事啊，什麼叫做「不罰違約金由你搬出」，那言下之意就是要趕人走了嗎，逃漏稅還那麼理直氣壯，要不要臉！
而既然雙方已有了芥蒂，那不如就真的搬吧！去找一間可以申請租金補貼的房子，好像是我這樣的市井小民，能在實現居住正義理念下，所能做的最大努力。
五個看房的行程
建築雖然是藝術，但租屋就不是了，會被你看上的物件其實也會被所有人看上，硬條件不外乎就是坪數大、便宜、交通方便、一卡皮箱入住，具有這些優勢的物件，大概在第一天開放看屋就會被訂走了。也因此，任何會讓我心動的物件我都第一時間聯繫，也很快的約了五個看房的行程。
A物件是位於市中心某捷運站出口的電梯大樓，約莫8坪大小開價1萬4000，一位西裝筆挺的房仲忙得不可開支，看房的租客絡繹不絕，樓內是少見的中央空調，從氣孔中傳來縷縷的淡淡菸味令人皺眉，原本就狹小的空間又擠了這麼多人看房，逼得我當下只想逃離現場。「可能是這個屋主不清楚這邊的行情吧，在這種地方開這種價格。」好不容易擠出空檔跟我們說話的房仲，總算有機會與我們互動了。我趕緊向他問了一句，這邊可以讓我申請租補嗎？
「恐怕是不行，因為屋主可能會想說，已經租得很便宜了。」
「好的，謝謝。」其實我也不想細究這個房仲是否真的問過屋主，但從他的神情、他的語氣、我猜他其實想說的是，「傻了嗎？這世界上怎麼可能會有房東願意？」
B物件則是位於中和的公寓五樓，一房一廳，小巧精緻、價格合理，大小約莫10坪。接待的一樣是個仲介。當問起申請租金補貼時，「我想，房東應該會覺得很麻煩吧」，附上一個尷尬又不失禮貌的微笑。
「嗯⋯⋯⋯⋯對你來說是麻煩，對我來說是生計。」暗自嘀咕的我，把到嘴邊的話吞了回去。
隔了一天去看了C房，位在林森北巷子內的頂加約有12坪，在這個地點開1萬5500，價格確實非常吸引人，但因為仍然高於預算，所以還是小心翼翼地，向房東詢問了申請租補的可能性，由於房東先生似乎對「研究生」這身份感到極為滿意，早在電話連繫時就有意願把房子租給我，因此我也願意多花一些心力向他解釋，包含1萬5000的免稅額、地價稅與房屋稅的優惠等等⋯⋯。
「噢，可是那個感覺很麻煩，而且反正租金都已經超過了，我不想要那麼麻煩」。房東先生說得客氣，隨後又補了一句，「況且這邊都已經租得那麼便宜了」。
終於遇到第一個沒有當下拒絕的房東
緊接在C房後面的D房是一幢公寓的五樓，座落在大公園旁，空間寬闊，1萬6000的價格雖然稍貴，但若有租補的話其實也還能接受，接待的阿姨年約60，是第一個沒有當下拒絕的房東。
「最近有聽到這個新聞，但還是不太清楚，我可以加你LINE請教更多細節嗎？」
眼看機不可失，就像漂流的少年PI看到島嶼時的雀躍，我也彷彿在租屋黑市的昏暗大海中，看到一座名為「居住正義」的小島。除了這項政策所提供的優惠之外，我也繪聲繪影地把國稅局查逃漏稅講的煞有其事，「如果被查到逃漏稅，可以再往前追七年的逃稅；但現在若主動申報，能靠著成為公益出租人獲得保障，這樣反而安全。」
看著房東阿姨拿起手機紀錄這些訊息，但神色上還是遲疑，我知道我還沒游上岸，於是再拿出談判技巧：讓利。
「當然，如果阿姨願意讓我申請租補，甚至我們可以一起討論怎麼共享這份政府的美意，比方說房租再多個幾百之類的，也是真的很希望阿姨能夠協助我們達成收支平衡，畢竟最近疫情期間大家都不好過。」房東阿姨回應道：「是啊，現在這個世代，你們年輕人真的很辛苦，你看現在這麼多年輕人的抗壓性這麼差，路上那麼多精神病患⋯⋯」
「嗯⋯⋯」我投予一個禮貌又不失尷尬的微笑，反正戴著口罩，應該可以藏住尷尬的那個部分。
「好啦，我們回去了解一下，那如果我有其他問題，可以繼續問你嗎？」
就像少年PI發現他登陸的小島其實不能住人，我也發現這個我以為可以靠岸的島，其實只是一廂情願的夢幻泡影，但在那個略感絕望的當下，我還是選擇了口是心非：「當然可以，我對這個政策也算做了不少功課，如果阿姨有其他問題都歡迎與我討論。」
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告