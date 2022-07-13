居住不正義紀實：「300億元擴大租金補貼」領得到嗎？這是我與房東們交手的結果

文：烏鴉

「300億元擴大租金補貼7/1起開放申請！」斗大的新聞標題、壯闊的開跑儀式，蘇院長率領內閣團隊，一同宣示中央政府即將透過300億的預算挹注，協助廣大租屋族減緩生活負擔，實現居住正義。

「既然有這項資源，那就去申請看看吧，反正網路上說，申請租屋補貼是不需要經過房東同意的。」我心裡這樣想著。儘管在系上打打雜有微薄薪資1萬6000元，但在雙北地區，隨便一間小套房都要9000元以上，如果一個月能多個兩三千，這對儉腸聶肚的研究生而言可是不無小補。

但翻了翻租屋的合約，唉，果然，上面沒有明確的租期。

由於租約裡面「不可報稅」、「不可申請租補」、「增加的稅由房客負擔」都是內政部所規範的租約內「不得記載之事項」，也因此，房東不留姓名和身份證字號，或是漏掉任何重要資訊，就變成房東阻撓房客報稅與申請租屋補助的簡易手段。

那不然，硬著頭皮問看看房東好了。做好足夠的功課，寫了封文情並茂的LINE訊息：

「房東好，由於收支平衡的需要，希望能夠申請內政部的租金補貼，但由於租約上需有租期的詳盡資訊才能申請，可否讓我再重簽一份111年7月至112年6月的租賃契約呢？而若擔心稅務的部分，原則上，房客申請租金補貼的話，有1萬5000元的免稅額，以現在的房租1萬元來說並沒有增稅的問題，另外房屋稅跟地價稅也都比照自住的稅率，因此稅並不會增加，再拜託房東協助減緩生活負擔了，非常感謝！！」

不讀不回過了一週，厚著臉皮再次發送了相同訊息出去，這次得到回應了:「不可以，因為這個補助會影響我們，我們還有很多房子出租，這樣會損失很大，如打聽有任何房東願意這樣給方便，隨時跟我們解約，我們都不罰你違約金，由你搬出。」

意外嗎？其實也不算意外，但更多的是憤慨吧，我沒有做錯事啊，什麼叫做「不罰違約金由你搬出」，那言下之意就是要趕人走了嗎，逃漏稅還那麼理直氣壯，要不要臉！

而既然雙方已有了芥蒂，那不如就真的搬吧！去找一間可以申請租金補貼的房子，好像是我這樣的市井小民，能在實現居住正義理念下，所能做的最大努力。

五個看房的行程

建築雖然是藝術，但租屋就不是了，會被你看上的物件其實也會被所有人看上，硬條件不外乎就是坪數大、便宜、交通方便、一卡皮箱入住，具有這些優勢的物件，大概在第一天開放看屋就會被訂走了。也因此，任何會讓我心動的物件我都第一時間聯繫，也很快的約了五個看房的行程。

A物件是位於市中心某捷運站出口的電梯大樓，約莫8坪大小開價1萬4000，一位西裝筆挺的房仲忙得不可開支，看房的租客絡繹不絕，樓內是少見的中央空調，從氣孔中傳來縷縷的淡淡菸味令人皺眉，原本就狹小的空間又擠了這麼多人看房，逼得我當下只想逃離現場。「可能是這個屋主不清楚這邊的行情吧，在這種地方開這種價格。」好不容易擠出空檔跟我們說話的房仲，總算有機會與我們互動了。我趕緊向他問了一句，這邊可以讓我申請租補嗎？

「恐怕是不行，因為屋主可能會想說，已經租得很便宜了。」

「好的，謝謝。」其實我也不想細究這個房仲是否真的問過屋主，但從他的神情、他的語氣、我猜他其實想說的是，「傻了嗎？這世界上怎麼可能會有房東願意？」

情境圖，非當事人 | Photo Credit: 中央社

B物件則是位於中和的公寓五樓，一房一廳，小巧精緻、價格合理，大小約莫10坪。接待的一樣是個仲介。當問起申請租金補貼時，「我想，房東應該會覺得很麻煩吧」，附上一個尷尬又不失禮貌的微笑。

「嗯⋯⋯⋯⋯對你來說是麻煩，對我來說是生計。」暗自嘀咕的我，把到嘴邊的話吞了回去。

隔了一天去看了C房，位在林森北巷子內的頂加約有12坪，在這個地點開1萬5500，價格確實非常吸引人，但因為仍然高於預算，所以還是小心翼翼地，向房東詢問了申請租補的可能性，由於房東先生似乎對「研究生」這身份感到極為滿意，早在電話連繫時就有意願把房子租給我，因此我也願意多花一些心力向他解釋，包含1萬5000的免稅額、地價稅與房屋稅的優惠等等⋯⋯。

「噢，可是那個感覺很麻煩，而且反正租金都已經超過了，我不想要那麼麻煩」。房東先生說得客氣，隨後又補了一句，「況且這邊都已經租得那麼便宜了」。

終於遇到第一個沒有當下拒絕的房東

緊接在C房後面的D房是一幢公寓的五樓，座落在大公園旁，空間寬闊，1萬6000的價格雖然稍貴，但若有租補的話其實也還能接受，接待的阿姨年約60，是第一個沒有當下拒絕的房東。

「最近有聽到這個新聞，但還是不太清楚，我可以加你LINE請教更多細節嗎？」

眼看機不可失，就像漂流的少年PI看到島嶼時的雀躍，我也彷彿在租屋黑市的昏暗大海中，看到一座名為「居住正義」的小島。除了這項政策所提供的優惠之外，我也繪聲繪影地把國稅局查逃漏稅講的煞有其事，「如果被查到逃漏稅，可以再往前追七年的逃稅；但現在若主動申報，能靠著成為公益出租人獲得保障，這樣反而安全。」

看著房東阿姨拿起手機紀錄這些訊息，但神色上還是遲疑，我知道我還沒游上岸，於是再拿出談判技巧：讓利。

「當然，如果阿姨願意讓我申請租補，甚至我們可以一起討論怎麼共享這份政府的美意，比方說房租再多個幾百之類的，也是真的很希望阿姨能夠協助我們達成收支平衡，畢竟最近疫情期間大家都不好過。」房東阿姨回應道：「是啊，現在這個世代，你們年輕人真的很辛苦，你看現在這麼多年輕人的抗壓性這麼差，路上那麼多精神病患⋯⋯」

「嗯⋯⋯」我投予一個禮貌又不失尷尬的微笑，反正戴著口罩，應該可以藏住尷尬的那個部分。

「好啦，我們回去了解一下，那如果我有其他問題，可以繼續問你嗎？」

就像少年PI發現他登陸的小島其實不能住人，我也發現這個我以為可以靠岸的島，其實只是一廂情願的夢幻泡影，但在那個略感絕望的當下，我還是選擇了口是心非：「當然可以，我對這個政策也算做了不少功課，如果阿姨有其他問題都歡迎與我討論。」