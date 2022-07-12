「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊透視禮服露點引發爭議，坦率回應：「某些男性令人感到粗俗」
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當佛蘿倫絲普伊上傳這件Valentino粉色禮服時，保守勢力砲火全開，同樣直言會傷害孩子，並聲稱佛蘿倫絲普伊乾脆前往色情網站。佛蘿倫絲普伊也不甘示弱，2天前在個人社群平台Instagram回應。
因演出《她們》、《仲夏魘》走紅，並接下「新任黑寡婦」的英國女演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），近期成為社群的熱議焦點——甚至可以說是保守派與女權運動的隔空拉扯。
原因是，佛蘿倫絲普伊出席時裝品牌Valentino大秀時，身著粉色薄紗禮服，而這件禮服透視、直穿了佛蘿倫絲普伊的乳頭，此舉引起保守勢力的不滿，事件喧囂塵上。
倘若將佛蘿倫絲普伊此次著穿的禮服，視作「Free the Nipple」解放運動的話，那麼這樣的行動，則可追溯到80年代歐美的第二波女權運動。
當時歐美女權挑戰社會對於女性身體的限制和審查，並提倡性工作權、性愉悅、以及女性身體的自主權等等，試圖讓女性的「性」更加公眾化、民主化，而「Free the Nipple」就強調、希冀將女性身體除罪化和去性化。
不過，根據《關鍵評論網》文章〈關於解放乳頭和大眾媒體，以及「後性解放」女權運動的困境〉指出，「隨著新自由主義經濟發展，個人主義和消費主義伴隨著網路工具的盛行，『解放身體』這項源起於街頭的運動已被娛樂產業和性產業，成功地轉化並收編為盈利的工具，尤其是當性產業的成本已經可以被壓低至一人在家透過相當低技術的電腦、手機、和基礎的網路設備，上傳個人的裸露影像或者經營性愛電話服務。因此，運用女體的再呈現來作為一項女權運動，在性化的身體被大量使用來增加傳遞率和銷售率的當今脈絡下，本來就有它抵抗主流權力的限制。」
但也因此，在現今社群網路如此發達的當代語境下，在國際時尚品牌、一線明星等極具影響力的社群平台，呈現解放女體的形象，勢必有其重要性以及突破框架的作用性。也就是說，當主流權力核心如此做的時候，勢必就有機會扭轉、抵抗了街頭未能突破的限制。
事實上，除了佛蘿倫絲普伊之外，今年2月初，運動品牌愛迪達就在社群平台上傳了25組裸露的乳房照片，並下TAG 「SupportisEverything」，愛迪達宣稱，相信各種形狀、大小的乳房，都應得到支持並保有舒適，此次推出的運動型內衣，希望能讓所有女性都可以找到合適的內衣。
當然，此舉仍舊引來保守派勢力批評，直言愛迪達的廣告「傷害了孩子、摧毀了性」。不過，愛迪達之後也在社群回應表示：「我們想慶祝身體的美好，並自豪地展示我們所有人的不同之處，正常地看待身體，同時幫助下一代對自己的身體充滿自信、抹去羞恥，是重要的。」
回到佛蘿倫絲普伊，當佛蘿倫絲普伊上傳這件Valentino粉色禮服時，保守勢力砲火全開，同樣直言會傷害孩子，並聲稱佛蘿倫絲普伊乾脆前往色情網站。佛蘿倫絲普伊也不甘示弱，2天前在個人社群平台Instagram回應，以下為翻譯全文：
「聽著，當我穿上這件美到冒泡的Valentino禮服時，我就知道不可能沒有輿論產生。不過，不管評論是負面還是正面，我們都明白我們在做什麼。我很興奮能夠穿上這件禮服，而穿上它我一點也不會緊張，之前不會、現在不會，以後也不會。
而有趣的是，此事看到這麼多男性如此輕易、自以為是的詆毀女性身體，而且是如此地公開評論。這已經不是第一次了，但也絕對不是最後一次——女性必須聽到一群陌生人，對著他的身體指指點點，並告訴他身體出了哪些問題，令人憂慮的是，這之中的某些男性令人感到多麼粗俗。
但非常感激的，我接受了自己身體的複雜性，而在我年幼時無法接受的缺點，現在的我都能非常開心的與之共存——因為這就是我。
這麼多人如此積極地想讓我知道，你們對這樣的『小胸部』感到失望，或想讓我對這樣的『平胸』感到丟臉，但我已經長時間地住在我的身體裡，我完全知道我的胸部大小，我並不害怕它們。
更令人擔心的是，為什麼你們這些人如此害怕胸部？小的？大的？左胸？右胸？只有一邊的胸部？還是沒有胸部？到底、是什麼、這麼可怕。
我非常好奇，你們這些人到底經歷了哪些事，為什麼對我的胸部、身體如此不安？我非常感謝我成長於一個非常強壯、有力量、並擁有優美曲線的女性家庭中。我們從以前就在身體中探尋力量，並從中感到舒適。當有人希望我的身材能夠更加性感時，我在這個產業的使命就是要去說『去他的』。
我穿上這件Valentino的禮服，是因為我明白。
如果在2022年公開大聲辱罵女性，對你們這些人來說是一件容易的事，那麼你們非常無知。請學習成長、試著尊重他人、身體以及所有女性和全人類，那你們的生活將會輕鬆許多，我保證。
而這所有的一切，都是因為這兩點可愛的小乳頭。」
延伸閱讀
- 關於解放乳頭和大眾媒體，以及「後性解放」女權運動的困境
- 《她們》：獨創服裝與現代曲風配樂，重新詮釋經典《小婦人》
- 愛迪達讓25對乳房「無碼」上傳社群平台：是身體解放、還是傷害孩子？
- 《黑寡婦》北美首週票房開紅盤，漫威宇宙首次在電影院和Disney+同步上映
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核稿編輯：楊士範
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。