「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊透視禮服露點引發爭議，坦率回應：「某些男性令人感到粗俗」

因演出《她們》、《仲夏魘》走紅，並接下「新任黑寡婦」的英國女演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），近期成為社群的熱議焦點——甚至可以說是保守派與女權運動的隔空拉扯。

原因是，佛蘿倫絲普伊出席時裝品牌Valentino大秀時，身著粉色薄紗禮服，而這件禮服透視、直穿了佛蘿倫絲普伊的乳頭，此舉引起保守勢力的不滿，事件喧囂塵上。

倘若將佛蘿倫絲普伊此次著穿的禮服，視作「Free the Nipple」解放運動的話，那麼這樣的行動，則可追溯到80年代歐美的第二波女權運動。

當時歐美女權挑戰社會對於女性身體的限制和審查，並提倡性工作權、性愉悅、以及女性身體的自主權等等，試圖讓女性的「性」更加公眾化、民主化，而「Free the Nipple」就強調、希冀將女性身體除罪化和去性化。

不過，根據《關鍵評論網》文章〈關於解放乳頭和大眾媒體，以及「後性解放」女權運動的困境〉指出，「隨著新自由主義經濟發展，個人主義和消費主義伴隨著網路工具的盛行，『解放身體』這項源起於街頭的運動已被娛樂產業和性產業，成功地轉化並收編為盈利的工具，尤其是當性產業的成本已經可以被壓低至一人在家透過相當低技術的電腦、手機、和基礎的網路設備，上傳個人的裸露影像或者經營性愛電話服務。因此，運用女體的再呈現來作為一項女權運動，在性化的身體被大量使用來增加傳遞率和銷售率的當今脈絡下，本來就有它抵抗主流權力的限制。」

但也因此，在現今社群網路如此發達的當代語境下，在國際時尚品牌、一線明星等極具影響力的社群平台，呈現解放女體的形象，勢必有其重要性以及突破框架的作用性。也就是說，當主流權力核心如此做的時候，勢必就有機會扭轉、抵抗了街頭未能突破的限制。

事實上，除了佛蘿倫絲普伊之外，今年2月初，運動品牌愛迪達就在社群平台上傳了25組裸露的乳房照片，並下TAG 「SupportisEverything」，愛迪達宣稱，相信各種形狀、大小的乳房，都應得到支持並保有舒適，此次推出的運動型內衣，希望能讓所有女性都可以找到合適的內衣。

當然，此舉仍舊引來保守派勢力批評，直言愛迪達的廣告「傷害了孩子、摧毀了性」。不過，愛迪達之後也在社群回應表示：「我們想慶祝身體的美好，並自豪地展示我們所有人的不同之處，正常地看待身體，同時幫助下一代對自己的身體充滿自信、抹去羞恥，是重要的。」

回到佛蘿倫絲普伊，當佛蘿倫絲普伊上傳這件Valentino粉色禮服時，保守勢力砲火全開，同樣直言會傷害孩子，並聲稱佛蘿倫絲普伊乾脆前往色情網站。佛蘿倫絲普伊也不甘示弱，2天前在個人社群平台Instagram回應，以下為翻譯全文：

「聽著，當我穿上這件美到冒泡的Valentino禮服時，我就知道不可能沒有輿論產生。不過，不管評論是負面還是正面，我們都明白我們在做什麼。我很興奮能夠穿上這件禮服，而穿上它我一點也不會緊張，之前不會、現在不會，以後也不會。

而有趣的是，此事看到這麼多男性如此輕易、自以為是的詆毀女性身體，而且是如此地公開評論。這已經不是第一次了，但也絕對不是最後一次——女性必須聽到一群陌生人，對著他的身體指指點點，並告訴他身體出了哪些問題，令人憂慮的是，這之中的某些男性令人感到多麼粗俗。

但非常感激的，我接受了自己身體的複雜性，而在我年幼時無法接受的缺點，現在的我都能非常開心的與之共存——因為這就是我。

這麼多人如此積極地想讓我知道，你們對這樣的『小胸部』感到失望，或想讓我對這樣的『平胸』感到丟臉，但我已經長時間地住在我的身體裡，我完全知道我的胸部大小，我並不害怕它們。

更令人擔心的是，為什麼你們這些人如此害怕胸部？小的？大的？左胸？右胸？只有一邊的胸部？還是沒有胸部？到底、是什麼、這麼可怕。

我非常好奇，你們這些人到底經歷了哪些事，為什麼對我的胸部、身體如此不安？我非常感謝我成長於一個非常強壯、有力量、並擁有優美曲線的女性家庭中。我們從以前就在身體中探尋力量，並從中感到舒適。當有人希望我的身材能夠更加性感時，我在這個產業的使命就是要去說『去他的』。

我穿上這件Valentino的禮服，是因為我明白。

如果在2022年公開大聲辱罵女性，對你們這些人來說是一件容易的事，那麼你們非常無知。請學習成長、試著尊重他人、身體以及所有女性和全人類，那你們的生活將會輕鬆許多，我保證。

而這所有的一切，都是因為這兩點可愛的小乳頭。」

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核稿編輯：楊士範