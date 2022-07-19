《台灣商業策略大全》：從B2B、B2C到這種C2B的逆商業模式，正是企業經營者要學習與了解的
我們想讓你知道的是
很多上過我的課程，以及接受我輔導的企業界朋友，都常跟我提到，有機會應將這近50年來見證過的台灣過去、現在的產業經濟變化與發展歷程整理、提供給社會上的有心人參考，讓年輕的朋友們能完整的洞悉台灣的產業經濟史，方不會斷章取義或道聽塗說。
文：陳宗賢
趨勢：B2B、B2C→C2B
- 行銷管理的發展過程
- B2B的時代
- B2C的時代
- C2C的時代
- C2B的時代
（前略）
到了1980年之後，台灣進入B2C（Business to Consumer）的時代。B2C就是企業對末端需求者，也就是直接將產品賣給消費者。
我們可以看到便利商店在台灣出現，很多連鎖型態在台灣出現，包括速食連鎖的麥當勞在1984年進來台灣展店，量販連鎖的萬客隆在1989年進來台灣展店。
我過去主持的寶島眼鏡，過去是屬於獨立經營的街邊店型態，1980年之後就轉變成連鎖模式，在我手上快速展店到190家，並且除了眼鏡市場之外，鐘錶市場也拓展出去。
而很多連鎖產業的出現與蓬勃發展，就開啟了B2B轉變成B2C的時代。
連鎖產業的蓬勃發展，以百貨公司為例，1980年以前想在台灣看到大型百貨公司很難，除了台北的菊元百貨（後易主為南洋百貨、洋洋百貨）與台南的林百貨之外，其他都是小型百貨。
但是1980年之後，台灣的大型百貨公司就猶如雨後春筍般冒出，它們的出現就意味著擁有品牌的商品要直接到末端市場與需求者接觸。這就是B2C的經營模式（Business Model）。
B2C的經營模式會透過各種行銷媒體，讓消費者到銷售點進行消費。這開啟了一個重要的買賣習慣，就是當我是賣方，我不一定要透過中間商，才能將我的商品交到需求者手上，我可以直接交到需求者手上。這樣的轉變在電腦開始普及之後最明顯。
1990年之後，全世界開啟C2C（Consumer to Consumer）的時代。C2C就是個體戶對末端需求者，也就是網商、直播主、網紅、微商（源自中國借助微信（WeChat）賣貨的人）等個人賣家，只要有商品、創意，就直接到市場上與需求者互動。
這種C2C的經營模式創造了大量的小型創業機會。到了2000年，智慧型手機的出現更是推波助瀾，讓C2C的經營模式變成市場的主流。
時至今日，C2C的經營模式還是很盛行，還在影響市場行銷的操作，只是過去我們稱的直播主、網紅，現在有了不一樣的名稱，叫作KOL、KOC或團媽、團購主。KOL（Key Opinion Leader）就是關鍵意見領袖，KOC（Key Opinion Consumer）則是關鍵意見消費者，俗稱團媽。
從這樣的演進過程中，我們可以體會到市場競爭愈來愈激烈，過去是企業對企業的競爭，現在連市場消費者也進來分一杯羹，只要能知道市場需求是什麼，任何人都能當賣家賣貨，甚至自創品牌。
這也可見，OBM（Original Brand Manufacturer）的概念早在B2C和C2C的時代就已普及，並且隨著市場商品過度充斥、供過於求，讓市場需求者有了更多元的選擇，市場競爭就進入白熱化，大家都在玩價格戰，企業經營已不再像以前那樣那麼容易。
進入2015年之後，就開啟C2B（Consumer to Business）的時代。C2B的C就是末端消費者、末端需求者，C2B就是站在商品提供者的立場上，我們要先了解我們的目標市場、主客群要什麼，再準備他們要的商品。
C2B時代的到來，主要是因為電腦與手機購物的日益普及，讓大家開始體會到，不該再用龐大的業務團隊做推廣，也不該再讓中間商有從中剝削的機會，應該縮短通路，跳過中間商的通路，直接看末端市場要什麼，再將他要的商品賣給他，這樣既讓我們獲利好，也讓末端市場對取得的價格感到滿意。
這種C2B的逆商業模式正是企業經營者要學習與了解的，不能再一味地強推強銷，應該理清楚我們到底要做什麼樣的市場、這個市場的需求是什麼、我們如何準備對的商品來提供給這個市場。
這是一個重大的轉變。因為B2B是不管末端市場如何，身為產品提供者的我，只要把我的產品交給經銷商，經銷商就會用他的通路管道幫我賣出去。
這是非常危險的運作模式，會變成啤酒遊戲中最後倒閉的啤酒廠。這是彼得．聖吉（Peter M. Senge）在《第五項修練》中提到的，因為啤酒廠沒有與末端市場接觸，不清楚末端市場的需求變化，末端市場改變消費習慣了，他也不知道，中間商也不會告訴他，因此最後倒閉的是他，而非中間商。中間商都還活著，是因為不賣他的產品，還可以賣別人的產品。
接著進入B2C的時代，B2C還是在強推強銷，因為市場還是需求大過供給，但是到了1990年之後，所得提升，消費者的購買意願與態度就不一樣了，因此就轉變到C2C的時代。
到了現在，科技進步快速，就讓所有玩行銷與懂行銷的人開始意識到，不能只是強推強銷，因為當庫存過多，獲利就不會高，反而會造成經營壓力，於是就開始思考如何找到應該要經營的小眾市場，如何經營小眾市場的目標客群（Target Audience；TA），如何與小眾市場的目標客群進行溝通互動，藉此了解他們到底要什麼，以及如何對他們提供更好的服務。這種經營模式就稱為C2B。
這也意味著企業要在市場上勝出，就要存貨愈低愈好，獲利愈高愈好。換言之，企業不能再賣大量且低利潤的商品，要賣市場上要的商品，且要鎖定自己要經營的目標市場或客群來賣。雖然鎖定自己要經營的目標市場或客群來賣，分母（營業額）不會很大，但是因為商品有做出差異化，再結合自有品牌的經營模式來創造商品價值，因此商品毛利率會拉高。
Tags：
為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。