高教工會諷前教育部長吳清基「台灣教育史上最強門神」，要求制定旋轉門條款

台灣高等教育產業工會今（12）日召開記者會批評，在500多名私立大專院校「雙薪教授」中，前教育部長吳清基可說是「台灣教育史上最強門神」，同時身兼台灣教育大學系統總校長、6家私校董事、4家大學講座教授以及台塑獨董。對此，吳清基回應校長和董事為無給職，只是提供教育專業協助。

高教工會日前揭露，有高達582名私立大專院校的教授，從國立大學或政府機關退休後，在領取退休年金的同時，私立學校還繼續用最高的薪資級數聘用他們，每一名「雙薪教授」一個月的薪資，可以聘1.65名新進助理教授，等同於有近千名年輕博士的私校教職被卡位。

而高教工會在整理這些「雙薪教授」名單時，發現前教育部長吳清基身兼多職，從2012年起擔任台灣教育大學系統的總校長長達10年，同時是6家私立學校董事、4家大學講座教授，更從2015年起上任台塑獨立董事，還兼任國民黨智庫「國家政策研究基金會」董事。

高教工會指出，吳清基在領退休俸的同時，經保守估計，他在2012年退休後能查到的董事車馬費、酬金、講座教授薪酬和研究費，帳面上合計至少超過3380萬元。

不論吳清基的收入多少，高教工會表示，他們長久以來不斷批評的是教育部的「門神」傳統。吳清基在明道大學2年前爆出學費、捐資、境外生等重大爭議期間，成為該校董事，當下就被批評是要協助維護董事會利益；今（2022）年5月傳出要申請停辦的首府大學，董事名單中也可見吳清基的名字，以及2位教育部次長級人物，高教工會質疑，這些人就是私校退場的「門神們」。

因此，高教工會呼籲教育部制定旋轉門條款，凡是在教育部擔任過副司長以上層級的官員，離職或退休後，不得到私立學校擔任有給職，以及「名義上」的無給職。工會也要求教育部長潘文忠出面表態，不能再對著身兼17校職務的荒唐現象掩耳盜鈴。

對此，《中央社》報導指出，吳清基今日稍早發聲明稿澄清，他雖然擔任台灣教育大學系統總校長，但那是義務職，沒有任何待遇，每年還募款新台幣上千萬元給偏鄉弱勢學童。在6間學校擔任董事，也是在學校遇到校務發展困難時，提供教育專業協助，沒有領到任何酬勞。

教育部也以文字回應媒體，指出私校進用有豐富行政、教學經歷的退休人員是要傳承經驗，與原本的職務難說有直接關係。至於各項競爭型計畫的審查，都有嚴謹客觀的機制，由學者專家組成委員會評審，過程中謹守利益迴避原則，和內控機制把關，可受社會大眾檢視、不偏袒特定學校。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範