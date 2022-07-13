金融監理沙盒上路四年僅落地三件，政府思維仍以保護傳統金融業者為主，而非建構公平環境
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沙盒功能未見強化的關鍵問題，就是政府對金融科技的開放不夠積極，思維似仍以保護傳統金融業者為主，無法讓弱勢的創新金融業者有機會與傳統金融業者共同競爭——而這也與「金融沙盒」的初衷相違背。
網路時代崛起，數位技術蓬勃發展，更迭快速，傳統產業莫不面臨全新型態的挑戰，金融業也是如此。金融科技發展勢不可擋，並有去中心化趨勢，也催生相關業者進入與傳統金融機構競爭。
如何突破既有金融監理體系侷限，以提高產業效益與效能，並啟動新興商業模式，已是提升金融競爭力之關鍵。其中，以低度監理測試創新服務的「監理沙盒」機制最受矚目，但回顧台灣推動金融科技沙盒，始終受限於主管機關心態保守，各單位橫向聯繫缺乏，乃至於現行法規調適不易等問題，一直未見突破，迄今仍未能成功建構起金融及相關產業進行金融科技研發試作之環境。
也難怪金融科技相關業者頻頻抱怨淪為技術支援者，或幫傳統金融打工，只是大企業供應鏈的一環，祗協助其降低交易成本或提高獲利，卻根本無法發揮金融科技創新與促進金融發展的價值；也因此剝奪了消費者原本得藉由金融科技取得創新服務的權益。
台灣期冀透過沙盒提升金融產業競爭力的政策目標似乎並不靠譜，此由其他國家玩得起勁的沙盒，在台灣卻後繼乏力足以證明，也讓人感到民進黨政府無心且無力應對動態且複雜的新時代金融業務。
尤其，自2018年4月金融監理沙盒上路，政府先後僅九件核准案，七件已出沙盒，但落地僅三件，還出現一個案自行終止實驗而退場問題。最後一案為2020年11月申請機器人理財，刻正實驗中；到6月份為止，已逾18個月無任何申請案，除了「好好投資」的基金交換平台啟動外，金融沙盒執行結果實難令人滿意。
台灣沙盒監理實驗數量過少的原因是什麼？
監理沙盒概念最早從英國開始。2015年11 月，英國金融行為監理總署（Financial Conduct Authority, FCA）首先提出監理沙盒（regulatory sandbox）制度，主要用意是建立安全之金融科技創新實驗環境，暫時豁免法律規範，鼓勵業者盡情發揮想像力，實驗各種可能性，以創造可能與原本法律框架規定違反、衝突的創新模式，針對原本受到嚴格管控的金融商品與服務進行實驗測試。
就理論上說，業者在沙盒中測試創新產品、服務模式，可以享有暫時法規豁免，得以先行實驗商業模式的可行性，並落實對參與創新實驗者及金融消費者之保護。畢竟，透過新興科技催生金融創新面臨極大不確定性，並容易造成法令遵循的風險與成本增加。是以風險規模可控的創新實驗環境有其必要性，以免這些錯誤在商業模式建立後才被發現，到時需付出更高的糾錯成本。
只是台灣雖在2017年已通過「金融科技發展與創新實驗條例」，作為台版金融監理沙盒機制，成為全球第一個擁有監理沙盒專法的國家；包括政府單位、監管機構與金融科技業均抱持高度關注。但從執行面看，推行起來並不理想。尤其政府偏好只開放與傳統金融法規有關的金融科技模式，往往造成多半的新興領域，例如虛擬貨幣、碳權交易等被排除的後果。
再加上政府非但未支持金融科技業者單獨申請，還在監理沙盒內又設了一個框架，要求所核准項目須和傳統銀行業或金融業合作等。凡此顯然違反發展金融科技精神，縱然金管會屢用「下一輪」為藉口，但金融科技業者迄今還不知道會不會有「下一輪」，也不敢積極投入；這也是造成沙盒監理實驗數量過少的原因之一。
政府不該只是監督者，更必須是輔導者與促進者
簡單來說，金融機構運作除需要龐大資本，由於其與各國民生經濟息息相關，規範密度最高、強度最大；加上相較於傳統金融業者家大業大，原已受高度監管，進入門檻的高標準也較受政府信賴，目前又獲利良好；新興金融科技公司參與空間自然不大，也難出現所謂由金融業者「大魚帶小魚」的模式。
相較國外，例如英國率先運行監理沙盒後，協助倫敦金融城（City of London）成為英國境內與境外新創團隊積極進入試點的熱點，更吸引全球許多國家陸續跟進。新加坡則透過推動監理沙盒吸引人才，洽簽跨國合作備忘錄，積極鼓勵新創公司與全球性大型保險公司合作，以克服內需市場規模有限的困境。
又如香港，透過金管局、證監會以及保監局相互協調運作進入沙盒等先例存在。顯然各國政府早感受到，為適應金融科技的全球發展趨勢，須透過銀行業與科技公司共同合作探索才能掌握產業先機，同時更快地在符合法令遵循要求前提下，推出金融科技項目，降低開發成本。
所以政府不該只是監督者，更必須是金融科技的輔導者與促進者，以提供一種新形態的公眾服務，同時協調立法部門調整法規，以因應新興科技變化的衝擊。
監管者和新創者、公司部門間應該是合作共生關係，透過沙盒的對話與互動，減少法規與監管的不確定性，讓監理機關的監理能力與時俱進，透過實作經驗與數據傳遞新的觀念，如此各方均互蒙其利。目的則在降低金融監管風險，幫助金融創新順利進入市場，甚至如新加坡，提供企業擴大影響力的國際舞台。
沙盒的成敗關鍵，是「落地」
無論政府官員有甚麼理由，沙盒功能未見強化，在外界看起來，關鍵問題就是政府對金融科技的開放不夠積極，思維似仍以保護傳統金融業者為主，而不是建構公平環境，積極協作以產生各方共識，好讓弱勢的創新金融業者在獲得監管機構所提供早期識別和風險評估後，有機會與傳統金融業者共同競爭。
而這也導致與立法初衷，一般認為最有意願申請進入沙盒業者以金融科技業為主的認知相悖。
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
1保險業辦理電子商務應注意事項
2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放