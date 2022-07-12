斯里蘭卡經濟崩潰非個案，IMF示警1/3新興國家陷債務困境，恐引發破壞性「螺旋式下降」

斯里蘭卡（Sri Lanka）身陷「債務陷阱」，加上錯誤的政策，當地糧食藥品等必需品嚴重短缺，民眾生活陷入水深火熱之中。國際貨幣基金組織（IMF）示警，將近三分之一的新興市場國家和三分之二的低收入國家陷入債務困境，將引發破壞性的「螺旋式下降」。

斯里蘭卡經濟崩潰

斯里蘭卡經濟已經陷入癱瘓，整個國家的外匯存底幾乎見底。早在今年5月就不斷傳出「債務違約」的消息，當時政府越來越難以保障燃料、藥品，甚至是糧食等必需品進口。

持續數月的政治動盪、社會遊行抗議仍未趨緩，反而進一步在7月9日升級。

大批抗議者衝入並佔領了總統戈塔巴雅拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）和總理維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）的官邸，憤怒的群眾還放火燒了馬辛哈的私人住宅。

疫情使斯里蘭卡旅遊業的外匯收入銳減，再加上全球通貨膨脹，替本來就相當惡劣的財政，埋下崩潰的導火線。過去幾年斯里蘭卡盲目大撒幣的基建是財政敗壞的主因，隨著債務負擔加重，政府又尋求發行更多國際主權債券因應，但實際上以利率滾轉現有債務。

而斯里蘭卡並非是唯一全球通膨下的受害國家。國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）示警有近三分之一的新興市場國家，還有三分之二的低收入國家陷入債務困境，可能會引發破壞性經濟「螺旋式下降」。

螺旋式下降：在資產價格下跌時，融資流動性和市場流動性之間相互交錯、相互作用則會導致整體流動性加速惡化，呈現螺旋式下降。

喬治愛娃強調，新興市場資本持續外流，其中有近三分之一國家利率至少達10%，斯里蘭卡和馬拉威等中等收入國家已為此向IMF求助。估計其他國家也將陸續跟進，包括尚比亞、黎巴嫩、迦納與巴基斯坦等。

美國升息，資金大舉從新興市場撤出

全球商界和人道主義事務領袖日前發出警告，烏俄戰爭加劇糧食危機，可能會引發貧窮國家的動蕩。聯合國開發計劃署（United Nations Development Program）署長施泰納（Achim Steiner）日前強調，高通脹和利率上升可能導致多達70個國家發生債務違約。

對於比較貧窮的國家而言，進口價格上漲會導致外匯存底枯竭，迫使海外舉債增加，進而加劇財政壓力。開放社會基金會（Open Society foundation）主席Mark Malloch-Brown告訴《華爾街日報》，「能源、糧食和債務這3座大山」導致眾多發展中國家的家庭收入和政府服務崩潰。

美國為了遏止通膨啟動循環升息，資金從各大新興市場撤出。根據《經濟日報》報導，上一季全球基金分別於台灣、南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼和印度等7個地區的撤出。

駐新加坡的abrdn亞洲股票資深投資總監Pruksa Iamthongthong表示，根據目前金融環境，估計投資人將對出口導向型的經濟體和估值較高的市場保持謹慎。而緊縮的貨幣政策也會推高美國收益率，使亞洲市場資金繼續失血，貨幣相競貶值。

新興市場資金外逃，貨幣貶值造成購入糧食、能源成本拉高。《華爾街日報》報導引述施泰納的看法指出，烏克蘭和俄羅斯戰爭本身正在吸收更大比例的歐美援助預算，此外他還說，各國不應該阻止俄羅斯大宗商品的出口，才能遏止糧食危機惡化。

最後，喬治艾娃強調，過去中國以「一帶一路」為斯里蘭卡設下債務陷阱，加重加重斯里蘭卡債務負擔；而20國集團（G20）亦同樣對新興國家進行放貸。他呼籲中國和G20經濟體應加速對高負債國家提供債務減免，否則可能會引發嚴峻的連續危機。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航