勞工被選為「國民法官」該如何請假？會影響全勤獎金嗎？7個QA一次看懂
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國民法官制度明年正式上路，勞工若被選為國民法官，雇主應在勞工擔任國民法官等職務期間給予公假。
（中央社）國民法官制度明年起施行，勞工若被選為國民法官，雇主應在勞工擔任國民法官等職務期間給予公假，且不得有不利處分，中央社整理相關請假QA，讓勞工、雇主一次看懂。
Q：勞工被選任為國民法官，雇主應給什麼假？
A：根據國民法官法第39條明文規定，國民擔任候選國民法官、國民法官（或備位國民法官）期間，其所屬機關（構）、學校、團體、公司、廠場應給予公假，雇主不能做出任何職務上的不利處分。
Q：雇主是否可要求勞工請別的假別去擔任國民法官？
A：根據規定，雇主「必須」給予公假，因此雇主不可以要求勞工用特休假、事假等去擔任國民法官。
Q：雇主若要求請假證明，勞工可提供什麼文件？
A：根據勞工請假規則，勞工辦理公假，雇主可以請勞工提證明，司法院屆時會開立開庭通知，讓勞工可以請公假，也會有給雇主的一封信，告訴雇主必須讓勞工請公假。
Q：所謂公假定義為何？雇主是否需要給薪？
A：國民法官法規定，不論勞工是擔任國民法官、備位國民法官或是候選國民法官，雇主都必須給公假，因此不得有其他不利待遇，而根據勞工請假規則，勞工依法令規定應給予公假者，工資必須照給。
Q：勞工被選任為國民法官，是否有請假次數限制？
A：沒有次數限制，不論是擔任候選國民法官、備位國民法官等，只要有需求都可以請公假。
Q：雇主給予公假最長幾天？
A：勞工如果被選任為國民法官，法院會準備審理計畫書並集中審理日程，原則為7至14天，必要時可以延長，由於無特殊事由，國民法官必須全程參與，因此這段期間雇主都必須給予公假。
Q：勞工被選任為國民法官，勞工請公假擔任國民法官，雇主是否可以扣發全勤獎金？
A：依據勞工請假規則，雇主不得因勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假，扣發全勤獎金。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
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在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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