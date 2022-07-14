勞工被選為「國民法官」該如何請假？會影響全勤獎金嗎？7個QA一次看懂

（中央社）國民法官制度明年起施行，勞工若被選為國民法官，雇主應在勞工擔任國民法官等職務期間給予公假，且不得有不利處分，中央社整理相關請假QA，讓勞工、雇主一次看懂。

Q：勞工被選任為國民法官，雇主應給什麼假？

A：根據國民法官法第39條明文規定，國民擔任候選國民法官、國民法官（或備位國民法官）期間，其所屬機關（構）、學校、團體、公司、廠場應給予公假，雇主不能做出任何職務上的不利處分。

Q：雇主是否可要求勞工請別的假別去擔任國民法官？

A：根據規定，雇主「必須」給予公假，因此雇主不可以要求勞工用特休假、事假等去擔任國民法官。

Q：雇主若要求請假證明，勞工可提供什麼文件？

A：根據勞工請假規則，勞工辦理公假，雇主可以請勞工提證明，司法院屆時會開立開庭通知，讓勞工可以請公假，也會有給雇主的一封信，告訴雇主必須讓勞工請公假。

Q：所謂公假定義為何？雇主是否需要給薪？

A：國民法官法規定，不論勞工是擔任國民法官、備位國民法官或是候選國民法官，雇主都必須給公假，因此不得有其他不利待遇，而根據勞工請假規則，勞工依法令規定應給予公假者，工資必須照給。

Q：勞工被選任為國民法官，是否有請假次數限制？

A：沒有次數限制，不論是擔任候選國民法官、備位國民法官等，只要有需求都可以請公假。

Q：雇主給予公假最長幾天？

A：勞工如果被選任為國民法官，法院會準備審理計畫書並集中審理日程，原則為7至14天，必要時可以延長，由於無特殊事由，國民法官必須全程參與，因此這段期間雇主都必須給予公假。

Q：勞工被選任為國民法官，勞工請公假擔任國民法官，雇主是否可以扣發全勤獎金？

A：依據勞工請假規則，雇主不得因勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假，扣發全勤獎金。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航