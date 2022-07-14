育兒津貼8月起增至5000元！勞工育嬰請假、留職停薪最新規定一次看
我們想讓你知道的是
今（2022）年1月行政院通過《就保法》、《性平法》修正條文，除了明訂夫妻可同時請領育嬰假和育嬰留停津貼，女性勞工的「產檢假」和配偶的「陪產檢及陪產假」都從5天加碼到7天，而增加的2天有薪假，雇主還可申請補貼。另外，自今年8月起，育兒津貼金額也將從3500元增至5000元，相信這些措施對有育兒需求的夫妻是一大利多。
文：Ching
一、育兒津貼8月起提高為5000元，三大育兒補助新制一次看
育兒津貼8月起，將從3500元增至5000元了，為減輕各位爸媽育兒的經濟負擔，行政院於7日拍板定案，2022年8月起育兒津貼將提高補助金額，並包括：「增名額」、「減負擔」及「加津貼」等三大措施。
1. 增名額：擴大平價教保服務量
未來政府將持續努力擴大「0-6歲平價托育服務」以及教保名額，除了2016年至今已從18萬擴增至56萬，也將從制度面鼓勵更多公私部門投入興辦幼兒園，公營事業和社會住宅都會預留幼托設施，中央已有八個部會提供800多個幼兒招收名額。
2. 減負擔：就學費用再降低
針對就讀公共化及準公共幼兒園的2-6歲（未滿）幼兒，自今年8月起，就學費用再降低，家長每月最多只要繳3000元。
- 0至2歲（未滿）：2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心（公托／家園／公幼／非營利），自今年8月起，再多補助家長1500元、提高至5500元；而若送往準公共托育服務者（保母／托嬰中心／幼兒園），托育補助則提高為8500元。
- 2至6歲（未滿）：2-6歲孩童就讀公共化及準公共幼兒園，學費每月也會全面降低至3000元以下，公立為每月1000元、非營利每月2000元、準公托每月3000元；第二胎以上子女、低收入戶及中低收入戶家庭子女上學「免費」。
3. 加津貼：育兒津貼再加發
至於大家最關心的「育兒津貼」（零至未滿五歲），自8月1日起也會從現行的每月3500元，提高至5000元，第二胎每月6000元、第三胎以上每月7000元。不論父母自己照顧或由祖父母照顧，都可領取。
另一方面，五歲至未滿六歲孩童就讀一般私立幼兒園，今年8月起，由家長自己申請辦理，就學補助的作業方式及額度也比照津貼辦理，並於次月月底前撥付至家長指定帳戶。
二、 育嬰留職停薪（育嬰假）需提前10天申請、一次最短可請一個月
只要工作滿半年，勞工可以在小孩滿三歲以前向雇主申請最多2年的育嬰留職停薪（俗稱育嬰假）（性平法§16），而原先勞工申請育嬰假也有相關規定，但勞動部這次修正了「育嬰留職停薪實施辦法」，主要調整的地方如下，要申請的勞工朋友需特別留意：
1. 要提前申請：
規定勞工要在「10天」前書面提出申請，讓雇主可以提前因應找人，避免人力調度不及。
2. 申請更彈性：
原本規定爸媽在家照顧小孩一次至少要請六個月，修正後最短可以請30天，但以兩次為限，放寬了勞工時間分配的彈性。
例如：小姿的小孩剛滿月，她在7/1後向老闆分別申請了兩次育嬰假，分別為一個月、三個月，則第三次申請育嬰假就必須申請至少六個月以上才行（總加不得超過兩年）。
3. 夫妻可同時申請：
如果您是小孩的爸媽又必須同時照顧小孩，未來不再需要其中一位必須有工作，夫妻雙方可「同時」申請育嬰假及育嬰留職停薪津貼。
《性平法》、《就保法》在111.1.18通過修法，刪除父母不能同時請領育嬰留職停薪津貼規定，也代表未來懷孕勞工配偶是否有工作，都能夠申請育嬰假、育嬰留停津貼和家庭照顧假，夫妻雙方能夠共同分擔養育子女的責任
三、 育嬰留職停薪津貼（育嬰假補助）從六成增加為八成薪
就業保險年資滿一年的勞工，並在公司任職滿半年，在育嬰留停期間，可向勞保局申請前平均月投保薪資60%的補助津貼，但請領期間必須在小孩三歲前（就保法§11、§19-2）。
在《就業保險法》第19-2條修正後，夫妻不用擔心共同照顧子女經濟無法負擔，只要是在111年1月18日後符合上述規定的被保險人（勞工），父母都可以「同時請領」育嬰留職停薪津貼。
另一方面，勞動部新訂的「育嬰留職停薪薪資補助要點」也將育嬰補助調高到八成薪，多出來的兩成薪再由政府補助，一樣最長可領六個月，而多兩成的育嬰假津貼將會在勞工申請育嬰津貼時合併發給，不需要另外申請。
四、 產檢假、陪產檢及陪產假從五天增加為七天的「有薪假」
衛福部比照國外新增孕婦產檢次數，讓懷孕婦女產檢次數從目前的10次增加到14次。然而如果您是懷孕勞工，目前依法可請產檢假天數只有五天「有薪假」，一旦請假天數超過，通常勞工會再向公司請半薪病假，或只能用其他假別請假。
然而，《性平法》在111.1.18通過修法，未來女性勞工朋友的「產檢假」將從五天增加到七天；而配偶的「陪產假」也擴大為「陪產檢及陪產假」，天數也是從五天增加為七天，也就是勞工可以在七天的額度內選擇請陪產檢假或陪產假。另外，以上的請假單位，勞工都可以任意選擇一次請「半日」或以「小時」為申請單位。
配合孕婦產檢次數增加，勞動部也訂定「產檢假與陪產假及陪產假薪資補助要點」，自1月18日起生效，因此在這天以後有以下這兩種情況，雇主都可以上勞保局網站申請全額薪資補助：
- 勞工申請「產檢假」超過五天（第六日、第七日的部分），雇主仍給予有薪假。
- 勞工在配偶懷孕期間請「陪產檢假」，或陪伴配偶生產（流產）前間（當天及前後15天內）時請「陪產假」超過五天（第六日、第七日的部分），雇主仍給予有薪假。
新制產檢假補助條件：當員工請「陪產假」或「陪產檢及陪產假」，雇主可向勞保局申請這兩天的薪資補助，但如果雇主不讓員工請第六和第七日的有薪產檢假，要求員工用特休、病假去產檢就無法申請政府補助。
五、不分公司規模，勞工都能和雇主協商調整、減少工時
原先《性平法》第19條規定「30人」以上企業的勞工，有撫養未滿三歲子女的需求，才能和雇主協商調整工作時間或每天減少工時一小時。本次修法考量在中小企業上班的勞工應該一視同仁，而增加受僱在未滿30人公司的勞工，也適用相同規定。
以上針對育嬰假申請方式、一次可申請期限縮短，以及產檢假薪資補貼部份都已在110年7月1日上路，至於產檢假請假天數、孕婦工作時間縮短、夫妻可同時申請育嬰假及育嬰津貼等規定，也在111年1月18行政院拍板通過正式實施了！
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
本文章內容由「關鍵評論網日本站（The News Lens Japan）」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。