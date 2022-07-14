育兒津貼8月起增至5000元！勞工育嬰請假、留職停薪最新規定一次看

長崎縣雲仙市

在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。

由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉

雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。

然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 被蒸氣包圍的雲仙地獄。

在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。

館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 雲仙有明飯店特別邀請的「遠距老闆娘」，食育活動專家的川村裕子。

從普玄山噴發而誕生的「平成新山」

於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。

從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 日本最古老大眾球場的壯闊景色。

提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋

位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 長木棒天秤壓榨法（hanegi shibori）。

在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。

位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」。

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