金門酒廠《KK Bar 金酒吧》台北華山開幕 謝欣穎甩冷豔形象，化身一日純烈系店長！

在電視劇中以冰山美人形象圈粉無數的謝欣穎，私下其實非常親切，且擁有許多反差萌，在人際交往上也自認是個慢熱的人來瘋，最愛約好友閨蜜一起微醺。因此，在出席12日金門酒廠70週年快閃酒吧《KK Bar金酒吧》開幕記者會，一改高冷形象化身純烈系店長，現場親自調製一杯有故事的高粱特調，並表示從前以為白酒都是辛辣、刺激的印象，但沒想到親自品嚐這款高粱特調，喝起來竟然如此順口甜美，她笑著說高粱酒就跟自己一樣：「會回甘喔，而且愈相處愈會愛上這獨特的風味」。

金酒公司行政副總陳啟展12日出席金酒在台開設快閃酒吧KKBar金酒吧開幕_與一日店長藝人謝欣穎共同點亮招牌燈。Photo Credit：金門酒廠

自比高粱酒，細品得以感受其醇厚甘甜的反差萌

從影以來出演過各式職業角色的謝欣穎，在示範調酒時也架勢十足。疫情前也會約上幾個好友閨蜜去酒吧分享彼此工作與生活，藉著一點微醺總能讓話題與情感更緊密，也讓人能輕鬆看待眼前的低潮。並強調喜歡去調酒厲害、餐點也要美味的那種，因此得以專業的金舌頭品酩由金門高粱調酒比賽冠軍團隊，歷經數月研發出八款以金門高粱酒為基酒的「風格」特調，才發現原來以為風格強烈的高粱酒，作為基酒竟意外的好喝，不僅保留了高粱酒香、醇的獨特口感，也喝得水果與糧食的複合甘甜。她也自比高粱酒，初見時會以為如同戲劇裡的百合一樣又辣又嗆，但其實非常「厚逗金」，而且愈喝愈回甘。從前以為很爸爸牌的高粱酒，也能與各種材料融合成好喝、好看又順口的調酒，完全覆之前的印象，她從今天起愛上這獨特風味，要把高粱酒列飲酒時的新歡。

Photo Credit：金門酒廠

分享人生在疫情後“烈”變成「醇厚又回甘」

謝欣穎也提到身為金門酒廠《KK Bar金酒吧》一日店長，特別推廌這一次以「人生轉烈點」為概念出發的系列酒單。她表示兩年多的「疫情」是她人生中最大的轉捩時機，從之前在多個角色忙碌變換，現在步調慢了下來，讓她格外珍惜與自己對話以及和家人相處時間。但同時特別想念與三五好友們聚在一起的時光，也知道許多人也都宅困在疫情帶來的衝擊裡，需要釋放壓力以及想要與人相處的心情。現在有了這個《KK Bar》，把高粱酒當新歡的她，也想邀請男友王柏傑一起來共飲一杯被《偷走的這三年》，口感上運用台灣當季水果黑李、荔枝的果香與酸甜來豐富味覺，彷彿提醒著該行動、感受當下的美好把過去三年被偷走的時間補回來。重點是，每一杯調酒都跟她一樣是甜甜價，佐酒的餐點也都具有離島金門的異地風味，所以力邀大家一定要趁快閃期間到《KK Bar金酒吧》來，相信很多年輕人或上班族都能在這裡找到最對味的一杯金門高粱特調。

Photo Credit：金門酒廠

金門酒廠今年以「70如金 經久彌新」的精神，於7/13(三)-8/28(日)在台北華山文創園區舉辦「KK Bar金酒吧」的夏季限定酒吧。這不只是全台唯一主打高粱調酒的酒吧，更集結AR策展、一日店長、美拍裝置、特色演出、跨界單品、網紅美食等七大話題，挑戰全台夏日最“烈“點，這麼精彩豐富的「高粱酒多重宇宙」都在僅有不到50天的「KK Bar」裡。在開幕記者會上謝欣穎也特別送上“扇子（善字）” 的祝福，特別題寫「經久彌新」，「經久也是金酒」，意思是七十歲的金酒還是與時俱進，持續帶領新風潮。她也以一日店長的身份，邀請大家在《KK Bar金酒吧》限定期間內，前來品嚐你人生第一口高粱酒，喚起你的轉烈時刻。《KK Bar》代表的不只是金門高粱酒的英文縮寫「KKL」變體，更是「Kick」與「Knock」的「敲」與「擊」，宣示著金門酒廠品牌酒吧與年輕世代一起衝擊你的感官，挑戰你的熱情！