為防止兒童遭體罰或虐待，日本設立「兒童相談所」與「兒童監察員」起到甚麼作用？
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台灣自2006年禁止體罰已超過15個年頭，但體罰、虐待等新聞還是時有所聞。教育部統計2000年到2016年的十年間，有900個教師因體罰受懲戒，但只有8人丟掉頭路，對於兒童校園體罰與家庭中的暴力對待，日本又如何因應呢？
文：野村武司（東京經濟大學教授、兒童權利公約綜合研究所副代表）／翻譯：簡玉芬
在日本，作為防止兒童遭受體罰或虐待、保障兒童權利的代表性組織有「兒童相談所」與「兒童監察員（ombudsperson）」。
兒童相談所是基於《兒童福祉法》設立的組織，基本上，是因應日本的行政單位都道府縣中的人口數而設立的多個單位（特別的市鎮與東京都的各區也都有設置）。相對於此，兒童監察員則不是基於法律所設立，而是依據都道府縣或是市區町村的條例所設置的。
以下，我將分別為各位介紹這兩個單位各自的結構。日本曾受聯合國兒童權利委員會勸告，要求設立孩童監察員等獨立監視機構（independent monitoring），然而日本於2022年6月15日所立法的《兒童基本法》中，忽略該勸告，至今並未實現。
兒童相談所
兒童相談所是基於《兒童福祉法》，基本上設置於行政單位都道府縣中，兒童相談所的權限有
- 接受來自與兒童有關的家庭養育等相關諮商
- 兒童與家庭相關的調查與判定
- 針對兒童及照護者提供必要的指導
- 對來自需要保護家庭的兒童提供暫時保護與之後的親子隔離安置的執行（寄養家庭、兒童養護設施等的安置）
- 其他權限。
其特徵是，對於家庭具有支援與強制力等保護兒童的兩個極端面。
兒童相談所在防止兒童虐待上，扮演著主要角色。在日本的兒童虐待防止法中，發現兒童疑似遭受虐待的人，必須負起通報之責，向相關單位通報，首先以基本行政單位市區町村為主（有時也會向兒童相談所通報）。而接收到民眾通報的市區町村則必須在48小時內確認兒童安全狀況。
如果確認結果是，判斷為必須進一步確認兒童安全或是有必要進行安全確保程序時，市區町村就必須將案件傳達給兒童相談所，而兒童相談所就能要求市區町村出面進行調查或是由兒童相談所介入調查。依情況不同，必要時也能在取得法院的令狀後，進行臨檢與搜索。
萬一，市區町村經判斷，認為有必要提供兒童緊急的保護等措施時，則由兒童相談所提供兒童暫時保護措施。然而，有時這種暫時保護措施，會變成長期性措施。基於對此作法的批判，在2022年6月8日成立的《兒童福祉法》改正條文中，明令暫時保護措施需要有法院的令狀（暫時保護令）始能為之（兒童相談所必須在事前或是保護開始七天內，以書面提出申請）。
經過上述程序後，當市區町村判斷案件為，照護者虐待兒童，意即原本受照護者監護的兒童其福祉遭受侵害時，兒童相談所必須要取得法院的認可後，始得將兒童委託給寄養家庭或是安排兒童進入育幼院、兒童養護設施等機構。
當受害兒童完成安置後，兒童相談所將對兒童照護者進行支援與指導，一般為期兩年，以謀求兒童家庭的完整（有時會延長）。
兒童監察員
相對於兒童相談所，兒童監察員並非基於《兒童福祉法》與《兒童虐待防止法》所設立，而是基於日本的都道府縣與市區町村等自治體的條例所設置的（條例上的名稱有的是用兒童監察員，有的是用兒童的權利擁護委員，有的則是用兒童的權利救濟委員等名稱。另外，也有不少例子是使用兒童感覺親切的暱稱）。
兒童監察員相關條例之外，也另設置了兒童的權利條例。而且，在並未制訂類似條例的自治體中，則不會有兒童監察員。因此，截至2022年4月的現在，全日本共有43個自治體並未設置兒童監察員。日本的自治體數有都道府縣47個、市區町村有1741個，從整體來看並不算多，而且目前設置兒童監察員的自治體有增加的趨勢。
兒童監察員多由法律、心理、教育、福祉等多領域的專家擔任，一般是設置所謂的相談室等的相談窗口後就開始營運。雖然在條例上，明文註明了針對兒童權利遭受侵害的救濟與諮商內容，但只要當兒童感到困擾、受苦與難受時，即可就近接受諮商。
兒童監察員與兒童相談所不同，兒童監察員的特徵在於，本身並不是特定的專業領域，能更廣泛地救濟更多兒童。另外，由於曾發生兒童的權利侵害事例，因此兒童監察員也具有針對自治體提出制度改善的提議與勸告的權限，並進一步扮演推動兒童權利普及與推廣的角色。
兒童監察員也會觸及到包含學校體罰等不適當對待與家庭內虐待等問題，萬一遭遇類似狀況，兒童監察員有權充分聆聽兒童的意見，進一步與校方協調，也能與兒童相談所合作一起解決問題。
總結
以上，我聚焦在兒童相談所與兒童監察員，概括地為各位說明關於兒童的權利遭受侵害，尤其是包含不適切對待兒童等的虐待行為，將兒童從體罰救出的救濟狀況。這兩個機構其由來與法律上的根據雖皆有異，卻都具有其存在的意義。
另外，雖然是相異的兩組織，但在將兒童從體罰中救出這一點上經常會處理共通的案例。具有法律權限應對兒童的家內體罰（虐待）的是兒童相談所，但如果就容易諮商這一點來看，則是兒童監察員略勝一籌；兒童監察員除了與兒童相談所合作解決問題之外，有時也會採用與兒童相談所不同的觀點來解決問題。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題：日本守護兒童、保障兒童權利的結構
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。