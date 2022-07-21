《個人品牌獲利關鍵》：實際創業家 vs. 思想創新者，你是哪一個？
我們想讓你知道的是
《個人品牌獲利關鍵》分為兩大部分：第一為個人品牌入門章節，將初步指引你未來品牌的方向，以及創業性格。第二將進入「8大藍圖」步驟，詳細畫分8個步驟的方法，並使用個案帶出其中將會遇到的困難和解決方案。
文：邁克・基姆（Mike Kim）
實際創業家 vs. 思想創新者：你是哪一個？
幾年前，我姐姐以斯帖推薦了一本日本作家近藤麻理惠（Marie Kondo）的書籍，名為《怦然心動的人生整理魔法》（Life-Changing Magic of Tidying Up），這是一本讓你藉由檢查家中物品，整理你生活的書籍；換言之，如果物品在你心中能「產生快樂」，你就保留它；如果此物無法喚起那種感覺，那你就應該感謝這物品成為你生活中的一部分，然後，釋出此物（或像一般人說的那樣，把它扔進垃圾桶）。
你可能會說，近藤的書不僅僅是說明如何清潔你的房子或是整理你的生活，而是一本生活哲學書。因為，若只是一本名為《如何打掃你的房子》（How To Clean Your House）的書，會非常實用且直截了當地說明打掃方法，但這書不會賣得那麼好。畢竟，整潔是相當主觀的事情，因此，很難讓人掏出辛苦賺來的錢，解決自認為不存在的問題；但這就是近藤品牌的細微差別（或說輝煌之處）。
我前面提及，幾乎所有個人品牌的事業都屬於「健康、財富和關係」這三大市場之一；現在，是時候考慮，在市場中，你是兩類企業家中的哪一種，在選擇前，了解兩者間的區別很重要，因為它們的賺錢方式截然不同，且各自有明顯的優、劣勢，而這兩類企業家分別為：
- 實際創業家
- 思想創新者
1. 實際創業家只教人們解決問題或是為他人解決問題
「實際創業家」的好處是，人們可以很容易地了解創業家所要解決的問題，因為在網際網路的搜索引擎中，人們最常輸入的兩個詞彙就是「如何」以及「我要怎麼做」，而其解決方案通常是一步步的步驟或明確規定的方法
然而，作為一位實際創業家的缺點是：「有很多競爭對手」，想想外面有多少在教他人如何健身、如何賺更多錢，或如何擁有更好關係的人。
2. 思想創新者是試圖傳播他們特定的訊息、觀點或哲學
成為「思想創新者」的好處是，市場上不會有太多的競爭者，因為他們的想法通常都相當獨特；但缺點是，多數人可能都無法理解你的想法，或更糟的是，他們都認為不需要解決該問題。
不過，思想創新者可能根本不是要解決實際的問題；通常，他們只是想提高他人對某個特定問題的意識。
近藤的書後來成為暢銷書和電視連續劇，其精彩之處在於，比起實際創業家，她其實更像是一位思想創新者，因為僅管她是在教人們如何在生活中「產生快樂」，但她的方法讓人印象深刻。
她的方法其實是源於日本的「神道教」（Shintoism），加上日本人天生就重視極簡主義，因此，她的目標不是要創造乾淨的家；而是要幫助人們實現整潔的哲學生活，並享受整潔生活所帶來的平靜。
商業化的途徑
許多思想創新者都會誤入歧途地以實際創業家的方式，建立自己的事業或擴大自身的影響力。
作為一位實際創業家，你可以簡單地展示你的專業知識和解決能力，如果潛在客戶喜歡並信任你，你就能相對容易地完成銷售，所以，我比較像一位實際創業家，因為當個人品牌事業在行銷或銷售方面遇到困難時，他們聯繫我，希望我幫忙解決問題，而我就會教導他們「你的品牌藍圖」、為他們調整行銷資訊，並撰寫高轉化率的銷售頁面和電子郵件。這是一個簡單明瞭的過程。
若是一位思想創新者，在銷售的過程中，有個額外的步驟，就是你必須說服潛在客戶認同自己有這個問題。
讓我們回到近藤麻理惠，看看能否從她將想法商業化的故事中，獲得一些啟示。
使近藤一舉成名的書籍《怦然心動的人生整理魔法》首次出版是在2010年，而我們假設近藤在出版的一兩年前就寫好這本書。
根據各種採訪，近藤在寫這本書時，只是一名清潔顧問，並非是一個被大眾廣泛認可的品牌，這很重要，因為人們時常會說：「看看近藤麻理惠，她只要寫一本書，就『砰！』一下子成為當紅炸子雞，而且在Netflix上有一部自己的電視劇，還成為一個全球品牌，我也想要如此！」
但想想她在品牌塑造的過程裡花了多久時間，近藤20多歲時，就開始做諮詢，但她的電視劇直到2019年才播出，也就是在她出書八年後，才播出這部電視劇。因此，每當我為有抱負的思想創新者提供建議時，我都會告訴他們近藤麻理惠的故事，並親切但直接地詢問他們說：「你是否能如此長久地堅持這個想法？在你想法開始在市場裡發展的同時，你有其他維持生計的方法嗎？」
耐心就是力量！但不幸的是，大多數人都沒那麼有耐心。
不過，在我看來，近藤麻理惠做得相當好，正因如此，近藤的書籍和電視劇使她的知名度大增；此外，她公司還以「KonMari」的名義，創造各種品牌的產品，包括垃圾桶、收納箱和壁掛收納袋。（她在倡導生活整潔的同時，還能銷售大量的產品給你，這對我來說真是一種諷刺。）
另外，她還利用時間撰寫了其他書籍；而且，你甚至可以付費成為「KonMari」認證的清潔顧問；不過，近藤是到她職業生涯的後期才將哲學「產品化」，因此，她一路走來並不容易，成功並非一蹴而就。
（中略）
兩種聚焦型態：縱向或橫向
前段時間，我在播客中採訪了行銷專家伊莉絲・貝農（Ilise Benun），並發現她的方法對於細分市場相當有用。貝農更喜歡使用「聚焦」（focus）這詞而非「利基」（niche）來框定市場，而這種看待問題的方式相當好。
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹