《個人品牌獲利關鍵》：實際創業家 vs. 思想創新者，你是哪一個？

文：邁克・基姆（Mike Kim）

實際創業家 vs. 思想創新者：你是哪一個？

幾年前，我姐姐以斯帖推薦了一本日本作家近藤麻理惠（Marie Kondo）的書籍，名為《怦然心動的人生整理魔法》（Life-Changing Magic of Tidying Up），這是一本讓你藉由檢查家中物品，整理你生活的書籍；換言之，如果物品在你心中能「產生快樂」，你就保留它；如果此物無法喚起那種感覺，那你就應該感謝這物品成為你生活中的一部分，然後，釋出此物（或像一般人說的那樣，把它扔進垃圾桶）。

你可能會說，近藤的書不僅僅是說明如何清潔你的房子或是整理你的生活，而是一本生活哲學書。因為，若只是一本名為《如何打掃你的房子》（How To Clean Your House）的書，會非常實用且直截了當地說明打掃方法，但這書不會賣得那麼好。畢竟，整潔是相當主觀的事情，因此，很難讓人掏出辛苦賺來的錢，解決自認為不存在的問題；但這就是近藤品牌的細微差別（或說輝煌之處）。

我前面提及，幾乎所有個人品牌的事業都屬於「健康、財富和關係」這三大市場之一；現在，是時候考慮，在市場中，你是兩類企業家中的哪一種，在選擇前，了解兩者間的區別很重要，因為它們的賺錢方式截然不同，且各自有明顯的優、劣勢，而這兩類企業家分別為：

實際創業家

思想創新者

1. 實際創業家只教人們解決問題或是為他人解決問題

「實際創業家」的好處是，人們可以很容易地了解創業家所要解決的問題，因為在網際網路的搜索引擎中，人們最常輸入的兩個詞彙就是「如何」以及「我要怎麼做」，而其解決方案通常是一步步的步驟或明確規定的方法

然而，作為一位實際創業家的缺點是：「有很多競爭對手」，想想外面有多少在教他人如何健身、如何賺更多錢，或如何擁有更好關係的人。

2. 思想創新者是試圖傳播他們特定的訊息、觀點或哲學

成為「思想創新者」的好處是，市場上不會有太多的競爭者，因為他們的想法通常都相當獨特；但缺點是，多數人可能都無法理解你的想法，或更糟的是，他們都認為不需要解決該問題。

不過，思想創新者可能根本不是要解決實際的問題；通常，他們只是想提高他人對某個特定問題的意識。

近藤的書後來成為暢銷書和電視連續劇，其精彩之處在於，比起實際創業家，她其實更像是一位思想創新者，因為僅管她是在教人們如何在生活中「產生快樂」，但她的方法讓人印象深刻。

她的方法其實是源於日本的「神道教」（Shintoism），加上日本人天生就重視極簡主義，因此，她的目標不是要創造乾淨的家；而是要幫助人們實現整潔的哲學生活，並享受整潔生活所帶來的平靜。

商業化的途徑

許多思想創新者都會誤入歧途地以實際創業家的方式，建立自己的事業或擴大自身的影響力。

作為一位實際創業家，你可以簡單地展示你的專業知識和解決能力，如果潛在客戶喜歡並信任你，你就能相對容易地完成銷售，所以，我比較像一位實際創業家，因為當個人品牌事業在行銷或銷售方面遇到困難時，他們聯繫我，希望我幫忙解決問題，而我就會教導他們「你的品牌藍圖」、為他們調整行銷資訊，並撰寫高轉化率的銷售頁面和電子郵件。這是一個簡單明瞭的過程。

若是一位思想創新者，在銷售的過程中，有個額外的步驟，就是你必須說服潛在客戶認同自己有這個問題。

讓我們回到近藤麻理惠，看看能否從她將想法商業化的故事中，獲得一些啟示。

使近藤一舉成名的書籍《怦然心動的人生整理魔法》首次出版是在2010年，而我們假設近藤在出版的一兩年前就寫好這本書。

根據各種採訪，近藤在寫這本書時，只是一名清潔顧問，並非是一個被大眾廣泛認可的品牌，這很重要，因為人們時常會說：「看看近藤麻理惠，她只要寫一本書，就『砰！』一下子成為當紅炸子雞，而且在Netflix上有一部自己的電視劇，還成為一個全球品牌，我也想要如此！」

但想想她在品牌塑造的過程裡花了多久時間，近藤20多歲時，就開始做諮詢，但她的電視劇直到2019年才播出，也就是在她出書八年後，才播出這部電視劇。因此，每當我為有抱負的思想創新者提供建議時，我都會告訴他們近藤麻理惠的故事，並親切但直接地詢問他們說：「你是否能如此長久地堅持這個想法？在你想法開始在市場裡發展的同時，你有其他維持生計的方法嗎？」

耐心就是力量！但不幸的是，大多數人都沒那麼有耐心。

不過，在我看來，近藤麻理惠做得相當好，正因如此，近藤的書籍和電視劇使她的知名度大增；此外，她公司還以「KonMari」的名義，創造各種品牌的產品，包括垃圾桶、收納箱和壁掛收納袋。（她在倡導生活整潔的同時，還能銷售大量的產品給你，這對我來說真是一種諷刺。）

另外，她還利用時間撰寫了其他書籍；而且，你甚至可以付費成為「KonMari」認證的清潔顧問；不過，近藤是到她職業生涯的後期才將哲學「產品化」，因此，她一路走來並不容易，成功並非一蹴而就。

（中略）

兩種聚焦型態：縱向或橫向

前段時間，我在播客中採訪了行銷專家伊莉絲・貝農（Ilise Benun），並發現她的方法對於細分市場相當有用。貝農更喜歡使用「聚焦」（focus）這詞而非「利基」（niche）來框定市場，而這種看待問題的方式相當好。