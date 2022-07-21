《最高腦科學教養》：提高「後設認知」能力的第一步，就是增加面對自己的機會
我們想讓你知道的是
時任麴町中學校長的工藤勇一，有感於當前教育淪為形式，因而在校期間推動種種學校改革，過程中適逢神經科學專家青砥瑞人先生造訪，因而開啟了「將大腦科學應用於教育」的契機。
文：青砥瑞人
什麼是後設認知？
教育最基本的目標，就是學會靠自己的力量成長的技能，以及懂得創造出屬於自己的幸福狀態，而要實現這兩者最不可或缺的「狀態」就是心理安全感，不可欠缺的「技能」則是後設認知能力。
所謂的後設認知（metacognition），是從認知心理學領域中誕生的概念，meta帶有「高階」的意思，因此直譯就是「（對自己）認知的認知」，簡單來說也就是「認識自己」。越是擁有高後設認知能力的人，越是能夠正確掌握自己的特質或癖好，而目標達成的能力或問題解決的能力也比較高。
後設認知的明確定義會根據研究者的觀點而有不同說法，我自己個人的後設認知，指的就是「從高處鳥瞰自己，學習自我的能力」。
重點有兩個——
第一個就是如何認識自己。
對自己不為人知的部分，像是自己的思考、行為模式為首的個人大腦特性，關注自己轉型等的軌跡，必須能夠從高處來俯瞰這些部分，這是後設認知中絕對不可缺少的。目前社會上對後設認知有著各式各樣的解釋，但共通點就是都以自己為對象，透過發現另一個自己般的感覺來與自己認識。
不過光在高處俯瞰自己，做為後設認知的「技能」還不足夠。
這時候就是第二個重點——「自我學習」了。
面對自己，將從中得到的情報確實地刻畫在腦海裡，我想這不就是後設認知的基本意義以及作用嗎！
在後設認知的定義中，也有些例子並不包含自我學習，但如果要將後設認知導入教育體系的話，我認為還是應該要包含在內。
客觀與鳥瞰的差別
前面我對後設認知的定義使用了「鳥瞰」，而不是使用「客觀」這個詞彙。雖然世上有許多字句會被視為同義詞來運用，但是我非常明確地將這兩者區隔開來使用，只要能夠理解兩者當中的差異，就能夠了解後設認知的本質，所以我希望再做更詳細一點的說明。
首先所謂的「客觀」，就像是大家知道的那樣，屬於主觀的反義詞，也就是「當作別人來看待」，而依照認識自己的邏輯來說，也就是「像別人那樣地看待自己」。
要是把客觀再繼續細分下去，還可以分成兩類。
一種就是「依賴外部情報來看待自己」的例子，以學校為例就是考試、成績單上的數字，以公司為例就是來自上司、同事、人資、客戶的回饋或評價，都可以歸在這一類。
第二種是「靠內部情報來看待自己的例子」，也就是說依循自己的記憶看見自己，最典型範例就是學校或企業經常舉辦的「檢討會議」，靠著追溯與自己本身相關的記憶，來提高看待自己時相關情報、判斷的正確性。
客觀看待自己的行為，是在後設認知中不可或缺的部分，但是與自己相關的情報，想經由「單一定點」審視並從中獲得學習（處理資訊並更新大腦），卻是相當地困難。
要獲得學習就需要「複數定點」進行審視，而這就稱為「鳥瞰」了。
在大腦中有著所謂的「Neurons that Fire Together Wire Together（神經元一齊開火、一齊串連）」原理。
不同資訊在相同時機裡被想起來的機會，只要多發生幾次，大腦內就會自行將A情報與B情報搭配組合在一起，所以在叫出A情報的時候，B情報就會自動地跟著一起出來，知名的「古典制約理論（classical conditioning）」就是依據這個原理為基礎。
如果說以客觀角度看待自己，在大腦中屬於創造個別的「點」的行為，那麼所謂的鳥瞰角度就可說是這些「點」的連結了，而其結果就是包含大腦產生變化的過程在內都是後設認知。
來以實體範例做說明吧！
假設孩子要挑戰單槓翻轉，很可惜的是無論怎麼嘗試都翻不過去，將整個過程拍下來讓孩子自己看，這時候因為屬於定點角度，所以就只是「以客觀角度看待自己的狀態」，雖然可能會有孩子這樣就能夠有所收穫，但是應該也會有孩子會因為清清楚楚地看著「無法翻單槓的自己」而喪失幹勁。
那麼這種時候就不只是播放當下的影片而已，何不試著把第一次成功抓住單槓的影片、完全無法蹬腳的影片也一起放出來給孩子看呢？
「一開始還是這個樣子，但是現在已經進步到這個階段了！」，或許可以讓孩子發覺自己的成長，而這就是後設認知。
或者是找出很會翻單槓的人的影片，拿來跟自己的姿勢做比較，以此來發現自己的問題所在，這樣的方法也很不錯，最後就是將現在的自己對象化，有可能因此了解到「自己過去都無意識地這樣去抓鐵桿，或許做一點改變會比較好也說不定！」，而這也一樣是後設認知。
闡述客觀與鳥瞰的不同，還有一個容易了解的例子，那就是日記或每日報告一類。就如同前面提過的一樣，檢討並表達自己的行為，是由客觀角度看待自己的最為有效的一個手段，可是如果根本不去讀它，那就不能期待會有什麼學習效果。
既然都已經寫了下來，不妨偶爾翻翻看，就有機會找出「原來自己經常會寫這種主題啊！」或者「在這種情況自己原來會這麼想呀！」等等屬於自己的軌跡，而這種在腦內進行情報處理的時候，就是大腦在展開後設認知的使用方式。
而證據就是當人正在進行後設認知時的大腦狀態，與正在進行模式學習時的相同大腦部分被活化了。要是能夠知道自己的思考模式或言行模式，那麼有想要達成的目標出現或課題需要解決時，就能夠制訂出合適的對策，這也是為什麼在自我成長中，後設認知不可缺少的原因。
越是沒有習慣面對自己的人越會卸責
Tags：
我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。