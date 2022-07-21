《最高腦科學教養》：提高「後設認知」能力的第一步，就是增加面對自己的機會

文：青砥瑞人

什麼是後設認知？

教育最基本的目標，就是學會靠自己的力量成長的技能，以及懂得創造出屬於自己的幸福狀態，而要實現這兩者最不可或缺的「狀態」就是心理安全感，不可欠缺的「技能」則是後設認知能力。

所謂的後設認知（metacognition），是從認知心理學領域中誕生的概念，meta帶有「高階」的意思，因此直譯就是「（對自己）認知的認知」，簡單來說也就是「認識自己」。越是擁有高後設認知能力的人，越是能夠正確掌握自己的特質或癖好，而目標達成的能力或問題解決的能力也比較高。

後設認知的明確定義會根據研究者的觀點而有不同說法，我自己個人的後設認知，指的就是「從高處鳥瞰自己，學習自我的能力」。

重點有兩個——

第一個就是如何認識自己。

對自己不為人知的部分，像是自己的思考、行為模式為首的個人大腦特性，關注自己轉型等的軌跡，必須能夠從高處來俯瞰這些部分，這是後設認知中絕對不可缺少的。目前社會上對後設認知有著各式各樣的解釋，但共通點就是都以自己為對象，透過發現另一個自己般的感覺來與自己認識。

不過光在高處俯瞰自己，做為後設認知的「技能」還不足夠。

這時候就是第二個重點——「自我學習」了。

面對自己，將從中得到的情報確實地刻畫在腦海裡，我想這不就是後設認知的基本意義以及作用嗎！

在後設認知的定義中，也有些例子並不包含自我學習，但如果要將後設認知導入教育體系的話，我認為還是應該要包含在內。

客觀與鳥瞰的差別

前面我對後設認知的定義使用了「鳥瞰」，而不是使用「客觀」這個詞彙。雖然世上有許多字句會被視為同義詞來運用，但是我非常明確地將這兩者區隔開來使用，只要能夠理解兩者當中的差異，就能夠了解後設認知的本質，所以我希望再做更詳細一點的說明。

首先所謂的「客觀」，就像是大家知道的那樣，屬於主觀的反義詞，也就是「當作別人來看待」，而依照認識自己的邏輯來說，也就是「像別人那樣地看待自己」。

要是把客觀再繼續細分下去，還可以分成兩類。

一種就是「依賴外部情報來看待自己」的例子，以學校為例就是考試、成績單上的數字，以公司為例就是來自上司、同事、人資、客戶的回饋或評價，都可以歸在這一類。

第二種是「靠內部情報來看待自己的例子」，也就是說依循自己的記憶看見自己，最典型範例就是學校或企業經常舉辦的「檢討會議」，靠著追溯與自己本身相關的記憶，來提高看待自己時相關情報、判斷的正確性。

客觀看待自己的行為，是在後設認知中不可或缺的部分，但是與自己相關的情報，想經由「單一定點」審視並從中獲得學習（處理資訊並更新大腦），卻是相當地困難。

要獲得學習就需要「複數定點」進行審視，而這就稱為「鳥瞰」了。

在大腦中有著所謂的「Neurons that Fire Together Wire Together（神經元一齊開火、一齊串連）」原理。

不同資訊在相同時機裡被想起來的機會，只要多發生幾次，大腦內就會自行將A情報與B情報搭配組合在一起，所以在叫出A情報的時候，B情報就會自動地跟著一起出來，知名的「古典制約理論（classical conditioning）」就是依據這個原理為基礎。

如果說以客觀角度看待自己，在大腦中屬於創造個別的「點」的行為，那麼所謂的鳥瞰角度就可說是這些「點」的連結了，而其結果就是包含大腦產生變化的過程在內都是後設認知。

來以實體範例做說明吧！

假設孩子要挑戰單槓翻轉，很可惜的是無論怎麼嘗試都翻不過去，將整個過程拍下來讓孩子自己看，這時候因為屬於定點角度，所以就只是「以客觀角度看待自己的狀態」，雖然可能會有孩子這樣就能夠有所收穫，但是應該也會有孩子會因為清清楚楚地看著「無法翻單槓的自己」而喪失幹勁。

那麼這種時候就不只是播放當下的影片而已，何不試著把第一次成功抓住單槓的影片、完全無法蹬腳的影片也一起放出來給孩子看呢？

「一開始還是這個樣子，但是現在已經進步到這個階段了！」，或許可以讓孩子發覺自己的成長，而這就是後設認知。

或者是找出很會翻單槓的人的影片，拿來跟自己的姿勢做比較，以此來發現自己的問題所在，這樣的方法也很不錯，最後就是將現在的自己對象化，有可能因此了解到「自己過去都無意識地這樣去抓鐵桿，或許做一點改變會比較好也說不定！」，而這也一樣是後設認知。

闡述客觀與鳥瞰的不同，還有一個容易了解的例子，那就是日記或每日報告一類。就如同前面提過的一樣，檢討並表達自己的行為，是由客觀角度看待自己的最為有效的一個手段，可是如果根本不去讀它，那就不能期待會有什麼學習效果。

既然都已經寫了下來，不妨偶爾翻翻看，就有機會找出「原來自己經常會寫這種主題啊！」或者「在這種情況自己原來會這麼想呀！」等等屬於自己的軌跡，而這種在腦內進行情報處理的時候，就是大腦在展開後設認知的使用方式。

而證據就是當人正在進行後設認知時的大腦狀態，與正在進行模式學習時的相同大腦部分被活化了。要是能夠知道自己的思考模式或言行模式，那麼有想要達成的目標出現或課題需要解決時，就能夠制訂出合適的對策，這也是為什麼在自我成長中，後設認知不可缺少的原因。

越是沒有習慣面對自己的人越會卸責