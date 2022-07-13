奧運金牌名將首次揭露身世：9歲被賣到英國當童工，運動是他唯一的救贖
我們想讓你知道的是
法拉想透過講述自己的故事，來喚醒公眾對人口販賣和奴役的看法，並表示真正拯救他、讓他與眾不同的，就是跑步。
曾拿下奧運四金、被英國女王冊封為爵士勳銜的英國長跑名將法拉（Mo Farah）近日在《BBC》紀錄片中坦言，「我並非你們以為的那個人。多數的人知道我叫法拉，但那不是我的名字，那不是我真實的人生。」法拉說，自己9歲時被賣到英國當童工，法拉是從另一個孩子偷來的身份、用來製作假護照，他原來的名字叫做卡辛（Hussein Abdi Kahin）。
法拉在2012年倫敦奧運會和2016年的里約奧運會上奪得5000公尺和1萬公尺的金牌，他目前仍是多項長跑項目的歐洲紀錄保持者。在此之前，法拉告訴外界他是以難民的身份和父母一起到英國生活，不過在13日將播出的《BBC》紀錄片《真實的法拉》（The Real Mo Farah）中，法拉揭露另一個不為人知的事實──他的父母從未來過英國，母親父親死於索馬利亞，他是在8、9歲時被一個陌生的女人帶上飛機，送到倫敦的一對夫婦家中，照顧他們的孩子。
「多年來，我一直在避免這件事曝光」法拉說，「但你只能阻擋這麼久」。
當法拉的父親在他4歲時在索馬利亞內亂中去世時，他的家庭被撕裂了。他和雙胞胎弟弟哈桑（Hassan）被送到吉布地和叔叔住在一起。有一天，他被告知要到歐洲去投靠其他親戚，當時他還很興奮，因為他之前從沒搭過飛機。
帶著他搭飛機到英國的一名陌生女子給了他一本假護照，上面印著他的新身份「默罕默德．法拉」，這個名字是從另一個孩子那裡偷來的。
那名女子將他帶到她位於倫敦豪恩斯洛的公寓，從他身上拿走寫著他親戚聯繫方式的紙條，並當著小法拉的面撕掉這張紙條、丟進垃圾桶，「那一刻，我知道我有麻煩了」，法拉說。
女人告訴他，如果想要吃東西，就必須做家事和帶小孩，如果還想再見到家人，「什麼都不要說」。
法拉說，他經常把自己鎖在浴室裡哭。那名女人也不讓他上學，直到12歲時他才去就讀7年級，而這改變了他的後半生。
學校老師告訴《BBC》，法拉來學校時蓬頭垢面、缺乏照料，他不太會說英語，而且無論在情感還是文化上都很疏離。老師說那些自稱是他父母的人從來沒有參加任何的懇親會。
法拉說，當時，運動是他唯一的救贖。「為了擺脫這種（情況），我唯一能做的就是出去跑步。」他的體育老師也注意到這個年輕人在跑道上的情緒發生的變化，
「他似乎唯一理解的語言，就是體育和運動。」體育老師說。
法拉最後告訴向體育老師透露了他的真實身份、背景以及他被迫工作的家庭，老師通知了社會局，他後來被另一個索馬利亞家庭撫養。而經過漫長的公民申請過程，法拉在2000年7月25日得到英國公民身份。
為什麼選擇在這時揭露自己的真實過去，法拉說原因是他的小孩，他也將自己原本的名字胡賽因（Hussein）給了自己其中一個兒子。
「家人是我的一切，而你知道身為家長，你總是教你的孩子要誠實」，法拉說，「但我覺得我一直有個秘密，我永遠無法做自己，並說出真正發生的事。」
「我已經把（這個故事）藏了這麼久。這很困難，因為你不想面對它，但我的孩子經常問：『爸爸，這是怎麼回事？』你對所有事情都有答案，但你無法對他們說。」
法拉說，他願意講述這個故事的原因，是因為「我想要正常……而不是覺得你在堅持什麼。」
另外，他也想透過講述自己的故事，來喚醒公眾對人口販賣和奴役的看法。
「我不知道有這麼多人正在經歷與我完全相同的事情。這表明我是多麼幸運」，法拉說真正拯救他、讓他與眾不同的是跑步。
英國難民委員會推文表示，「我們讚揚法拉先生勇敢地講述他令人心碎的故事」，「他凸顯了許多和他經歷類似的故事，也凸顯了尋求庇護的人迫切需要安全和人道的路徑。」
不過這番自白也代表法拉之前是透過假陳述取得英國公民身份，而如果一個人的公民身份是通過詐欺獲得的，政府可以取消他們的英國國籍。不過英國內政部發言人週二（12日）保證，不會對法拉採取任何行動。
兩個法拉
在訪談中法拉也提到，他一直想著那個被他盜用身分的、真正的「穆罕穆德．法拉」：「我經常想起另一個穆罕穆德．法拉，我上飛機時扮演的那個男孩，我真希望他安好」。
《BBC》也順利找到當年那名假護照上的男孩，他與法拉透過視訊通話，「真正的」法拉承認，他從來不擅長跑步，而與法拉不同，他目前未婚無子。
新聞來源
- Sir Mo Farah reveals he was trafficked to the UK as a child（BBC）
- Olympic great Mo Farah reveals he was trafficked to UK at age 9, forced to be child servant（AFP）
- Mo Farah: I was smuggled into UK and my real name is Hussein. Olympic hero reveals he was trafficked into Britain from Somalia under another child's name after his father was killed in civil war（DailyMail）
延伸閱讀
- 不信極限 Mo Farah長跑王者的挑戰
- 丹麥、英國與盧安達洽談「移民轉送、庇護外包」，歐盟與人權團體批「不負責任也不道德」
- 俄烏戰爭造成了多少烏克蘭難民？他們去了哪裡？各國提供了哪些幫助？
- 聯合國警告：英國必須停止讓烏克蘭女難民與英國單身男性「配對」
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
我們想讓你知道的是
將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
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農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
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