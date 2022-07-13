2022/07/13,
歐洲

奧運金牌名將首次揭露身世：9歲被賣到英國當童工，運動是他唯一的救贖

奧運金牌名將首次揭露身世：9歲被賣到英國當童工，運動是他唯一的救贖
奧運長跑選手法拉於2020年鑽石聯賽。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

法拉想透過講述自己的故事，來喚醒公眾對人口販賣和奴役的看法，並表示真正拯救他、讓他與眾不同的，就是跑步。

曾拿下奧運四金、被英國女王冊封為爵士勳銜的英國長跑名將法拉（Mo Farah）近日在《BBC》紀錄片中坦言，「我並非你們以為的那個人。多數的人知道我叫法拉，但那不是我的名字，那不是我真實的人生。」法拉說，自己9歲時被賣到英國當童工，法拉是從另一個孩子偷來的身份、用來製作假護照，他原來的名字叫做卡辛（Hussein Abdi Kahin）。

法拉在2012年倫敦奧運會和2016年的里約奧運會上奪得5000公尺和1萬公尺的金牌，他目前仍是多項長跑項目的歐洲紀錄保持者。在此之前，法拉告訴外界他是以難民的身份和父母一起到英國生活，不過在13日將播出的《BBC》紀錄片《真實的法拉》（The Real Mo Farah）中，法拉揭露另一個不為人知的事實──他的父母從未來過英國，母親父親死於索馬利亞，他是在8、9歲時被一個陌生的女人帶上飛機，送到倫敦的一對夫婦家中，照顧他們的孩子。

「多年來，我一直在避免這件事曝光」法拉說，「但你只能阻擋這麼久」。

當法拉的父親在他4歲時在索馬利亞內亂中去世時，他的家庭被撕裂了。他和雙胞胎弟弟哈桑（Hassan）被送到吉布地和叔叔住在一起。有一天，他被告知要到歐洲去投靠其他親戚，當時他還很興奮，因為他之前從沒搭過飛機。

帶著他搭飛機到英國的一名陌生女子給了他一本假護照，上面印著他的新身份「默罕默德．法拉」，這個名字是從另一個孩子那裡偷來的。

那名女子將他帶到她位於倫敦豪恩斯洛的公寓，從他身上拿走寫著他親戚聯繫方式的紙條，並當著小法拉的面撕掉這張紙條、丟進垃圾桶，「那一刻，我知道我有麻煩了」，法拉說。

女人告訴他，如果想要吃東西，就必須做家事和帶小孩，如果還想再見到家人，「什麼都不要說」。

法拉說，他經常把自己鎖在浴室裡哭。那名女人也不讓他上學，直到12歲時他才去就讀7年級，而這改變了他的後半生。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
法拉參與2020年比利時布魯塞爾舉辦的鑽石聯賽。

學校老師告訴《BBC》，法拉來學校時蓬頭垢面、缺乏照料，他不太會說英語，而且無論在情感還是文化上都很疏離。老師說那些自稱是他父母的人從來沒有參加任何的懇親會。

法拉說，當時，運動是他唯一的救贖。「為了擺脫這種（情況），我唯一能做的就是出去跑步。」他的體育老師也注意到這個年輕人在跑道上的情緒發生的變化，

「他似乎唯一理解的語言，就是體育和運動。」體育老師說。

法拉最後告訴向體育老師透露了他的真實身份、背景以及他被迫工作的家庭，老師通知了社會局，他後來被另一個索馬利亞家庭撫養。而經過漫長的公民申請過程，法拉在2000年7月25日得到英國公民身份。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
因為在體育賽事上的優異表現，法拉於2017年被英國女王冊封為下級勳位爵士。

為什麼選擇在這時揭露自己的真實過去，法拉說原因是他的小孩，他也將自己原本的名字胡賽因（Hussein）給了自己其中一個兒子。

「家人是我的一切，而你知道身為家長，你總是教你的孩子要誠實」，法拉說，「但我覺得我一直有個秘密，我永遠無法做自己，並說出真正發生的事。」

我已經把（這個故事）藏了這麼久。這很困難，因為你不想面對它，但我的孩子經常問：『爸爸，這是怎麼回事？』你對所有事情都有答案，但你無法對他們說。」

法拉說，他願意講述這個故事的原因，是因為「我想要正常……而不是覺得你在堅持什麼。」

另外，他也想透過講述自己的故事，來喚醒公眾對人口販賣和奴役的看法。

「我不知道有這麼多人正在經歷與我完全相同的事情。這表明我是多麼幸運」，法拉說真正拯救他、讓他與眾不同的是跑步。

英國難民委員會推文表示，「我們讚揚法拉先生勇敢地講述他令人心碎的故事」，「他凸顯了許多和他經歷類似的故事，也凸顯了尋求庇護的人迫切需要安全和人道的路徑。」

不過這番自白也代表法拉之前是透過假陳述取得英國公民身份，而如果一個人的公民身份是通過詐欺獲得的，政府可以取消他們的英國國籍。不過英國內政部發言人週二（12日）保證，不會對法拉採取任何行動。

兩個法拉

在訪談中法拉也提到，他一直想著那個被他盜用身分的、真正的「穆罕穆德．法拉」：「我經常想起另一個穆罕穆德．法拉，我上飛機時扮演的那個男孩，我真希望他安好」。

《BBC》也順利找到當年那名假護照上的男孩，他與法拉透過視訊通話，「真正的」法拉承認，他從來不擅長跑步，而與法拉不同，他目前未婚無子。

新聞來源

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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2022/07/12,
環境

【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球

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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。

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農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程

為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。

使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：

  • 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
  • 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
  • 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
照片-雙人回收
Photo Credit:農委會農糧署
雙人手動回收農膜方式。

農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。

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Photo Credit:農委會農糧署
農民使用小型農膜回收機進行農膜回收。

要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！

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