《區塊鏈商戰》：設想一個「理想版本的蘋果」，從把iPhone視為一種NFT開始

文：伊凡・麥克法蘭（Evan McFarland）

理想版本的蘋果

蘋果身為一間大公司，卻過度專注在減少自身的責任上，還宣稱自己致力於永續發展和保障數據隱私，雖然蘋果大部分的生財之道，都無法用區塊鏈取代，但是一個理想版本的蘋果，在宣稱自己致力維護科技倫理時，應該要說到做到才對，特別是透過區塊鏈科技來提供公開透明和追蹤性。

相較來說，蘋果的產品模式數量較少，這使得裝置追蹤性能夠達成，而且可以從把iPhone視為一種NFT開始，在生產iPhone的工廠中，製造商會負責鑄造NFT，並將其和實體手機上的裝置號碼或其他可識別的特色連結。在iPhone後續配送的每一步中，裝置本身的運輸就等於NFT的交換，到了零售商店後，購買手機的消費者也會在公鑰或私鑰錢包中，獲得NFT。

只要加入自治身分，那這個NFT的交換過程就可以加以利用，理想版本的蘋果產品使用的會是區塊鏈身分，而非Apple ID，在第六章中，這類身分包含中心化及個人屬性，例如生物識別數據、銀行帳號登入資訊、由中心化實體核發的身分證明、社群媒體的個人資訊等。這個自治身分數據，不管在什麼情況下，都只會由使用者本身擁有及檢視，蘋果和電信公司永遠無法獲取相關數據。

購買iPhone時，消費者一下子就可以設定好自治身分，NFT交換也會無縫完成，消費者甚至不需要任何相關知識，NFT錢包的密鑰便是由該自治身分持有及存取。

隨著理想版本的蘋果採用產品NFT，效率將會在看不見的地方大幅提升，其中一個優點，就是傳統追蹤系統的淘汰，因為NFT交換是在公開透明的區塊鏈上進行，所以供應鏈上的哪個廠商，在什麼時間持有iPhone，將不會再有歧異，供應鏈物流因而能夠大幅簡化。此外，如果供應鏈廠商採用的是可供辨識的錢包位址，那麼消費者也能從生產之初，就看到他們購買裝置的整個歷史，如此一來，就可以開始衡量特定產品生產時為環境帶來的影響，以及相關的倫理問題。

iPhone的NFT也會為使用者帶來更多功能，假如手機被偷，那麼在沒有蘋果或三星協助的情況下，就完全無法使用，因為NFT代表所有權，小偷的自治身分並沒有相應的所有權。iPhone的所有權轉換也會變得更容易，只需要交換代幣就好了，這同時也能讓註冊和設定轉瞬之間就能完成。

隨著理想版本的蘋果採用這個構想，NFT也會擴張到所有裝置零件製造商，蘋果供應鏈管理的物流追蹤，也會變得公開透明，甚至還能更詳細追蹤特定產品完整的生命週期。這些新獲得的數據，將提升蘋果在發現產品缺點時，擬定策略和調整的能力，就像上一章中的理想版本Toyota，運用產品離開供應鏈後的數據，改善製程決策一樣，這個構想也很有可能擴及到來自工廠物聯網感測器的製程相關數據上。

蘋果目前的生產方式並沒有什麼太大問題，我們之所以會討論蘋果，是因為他們位在一個促進改變的理想位置上，產品種類相對少，使得改變更容易進行。可追蹤的iPhone將提供消費者更多信任和購買的理由，而其他生產方式沒有公開的競爭對手，相較之下將顯得品質低落，這同時也會促使其他製造商開始投資區塊鏈解決方案。

而在軟體部分，要修好蘋果根本是完全無望，理想上來說，蘋果應該要拋棄其封閉又落後的Linux版本，改採完全開源的Linux作業系統，在大多數的情況下，如果蘋果想要提供保障隱私的自治身分和數據所有權，就必須這麼做。蘋果的音樂應用程式、Podcast應用程式、Safari瀏覽器、應用程式商店，都會成為DAO或dapp版，但這幾乎跟童話一樣不可能實現，因為這將讓所有蘋果硬體的優點蕩然無存，死忠果粉之所以存在，不只是因為蘋果的產品很潮而已，而是因為其中預先安裝的應用程式非常方便，而且又是獨佔的。

蘋果是個特別的案例，因為其拒絕跟隨開放的趨勢，反而獲得不可置信的成功，賈伯斯心目中所想的是一間端對端完全封閉的電腦公司，蘋果的所有產品代數都很少，而且只和其他蘋果產品相容，你還不能隨意升級或修改，這種想法在一九九○年代末期對工程師來說簡直是發瘋了，結果卻為公司帶來巨大的成功。蘋果帝國之所以能夠大肆擴張，是因為其封閉系統造就了最棒的品質，不需要承受適應跨平台相容性所需的代價，或提供顧客模稜兩可的選擇。快速轉向開放，將會摧毀蘋果和所有其引以為傲的事物。

這對區塊鏈狂熱份子來說是個棘手的問題，不過也是個強化折衷觀點的機會，並不是所有系統都需要去中心化，蘋果厲害的軟硬體都是源自其中心化，而且他們也很少濫用自己在網際網路上的壟斷地位，蘋果的產品有預先安裝的應用程式沒錯，但使用者基本上還是可以下載任何他們想要的應用程式。

如果蘋果要以一種不具威脅的方式進行中心化，可以做出幾項改變，他們應該下放審查應用程式和其他內容的權利，並公開決定第三方內容搜尋結果的演算法。一間公司不該具有決定大眾應該下載什麼應用程式或瀏覽什麼內容的權力，同時也必須有更多保障使用者數據及隱私的保證，或許把所有私人數據放在去中心化的資料庫中，而非iCloud上，會是個很好的起點。假如自治身分真的誕生，這點將更為重要，因為自治身分是不可能儲存在蘋果擁有的資料庫中的。