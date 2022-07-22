《希臘羅馬百科事典》：西元前的「世界七大奇蹟」，如今還有幾個留存至今？

文：伊莉莎白・懷絲（Elizabeth Wyse）

世界七大奇蹟

隨著希臘化世界的國際視野不斷延伸，古典時代的旅人們開始探索這片遼闊的新土地，並且為各地形形色色的地標、紀念碑及雕像建築所深深著迷。今日我們說的「奇蹟」（wonders），用當時的古希臘語來說就是「theamata」，也就是「值得一看的事物」。

西西里的狄奧多羅斯（Diodorus Siculus，西元前91-30年左右）在西元前60至30年間，匯編了一套堪稱曠世鉅作的世界史《歷史叢書》（Bibliotheca historica）。在這部著作裡，像是要用作旅遊導覽書一般，他把許多「奇蹟」羅列在一份清單上。而在他所列出的七大奇蹟中，目前僅有吉薩金字塔群尚存於世。

1. 吉薩金字塔群

希臘警語家西頓的安提帕特（Antipater of Sidon）曾形容吉薩金字塔群是「高聳而偉大的人造山脈」，這群巍然屹立的金字塔，最高的一座高達147公尺，矗立在今日開羅附近的沙漠原野中。吉薩金字塔大約建於西元前2550到2490年間，是法老王的長眠之地，建成金字塔的目的就是要確保能萬世不朽。金字塔是巨大的墓室，裡面備妥了法老王來世所需的一切用品。

第一座在吉薩興建的金字塔是古夫金字塔（Khufu），估計用上230萬個石塊所砌成，對工人們來說，這可是項艱鉅至極的浩大工程，而為了施工方便，他們都就近住在臨時搭建的城市裡。第二座金字塔約莫在30年後開工，興建者為古夫的兒子卡夫拉（Khafre）。第三座金字塔是孟卡拉金字塔（Menkaure），也是三座金字塔中最小的一座，約竣工於西元前2490年，其特色是擁有複雜的神廟構造。

古埃及人在生前積極為來生精心準備，其墓室裡的裝飾就像百科全書一樣，詳盡地記錄下他們的文明，壁畫描述了日常生活，鐫刻的銘文與其他文本則留下書面記載。

2. 巴比倫空中花園

如同西西里的狄奧多羅斯所述，巴比倫的空中花園是國王尼布甲尼撒（Nebuchadnezzar）在西元前605到562年間所興建，作為送給愛妻安美依迪絲（Amytis）的禮物，以緩解她對故鄉伊朗高山綠意的思念。空中花園的明確地點究竟所在何處，至今仍然沒有定論，考古學家更是為此爭論不休。

理論上，空中花園應是一群屋頂花園的集合體，佈置在一系列節節上升的金字塔形階梯露台上。花園利用水泵汲取幼發拉底河的河水灌溉，並巧妙地以蘆葦杆、瀝青與鉛設計內層構造，以防止灌溉用水從空中平台上滲出。

Photo Credit: 墨刻出版 一幅十九世紀手繪木刻版畫的插圖，讓人想起古代巴比倫的空中花園應該就是這個模樣。

3. 奧林匹亞宙斯像

奧林匹亞宙斯像由蜚聲古今的雕塑家菲迪亞斯製作，他的另一項成就即是雅典的帕德嫩神廟。這位至高無上的天神高坐在以黃金、寶石、烏木和象牙裝飾的雪松木寶座上，高達12公尺的神像，皮膚以象牙雕就，黃金長袍則以槌工打製，相傳每位來到奧林匹亞的朝聖者在踏進宙斯神廟時，看到雕像都不由自主地感到敬畏與驚嘆。站在祂伸出的右手上的，是一尊勝利女神尼姬的雕像，而祂的左手則握著一根上面棲息著老鷹的權杖。據推測，這尊宏偉的雕像年代可追溯至西元前430年，但卻在西元五世紀時遺失，很有可能是西元425年神廟慘付祝融時一同損毀，也或許是羅馬皇帝狄奧多西一世（Theodosius I）明令禁止異教崇拜後，神像被搬到君士坦丁堡，而後在西元475年勞斯宮（the Palace of Lausus）大火中付之一炬。

Photo Credit: 墨刻出版 插畫描繪出奧林匹亞主神廟中，裝飾著黃金與象牙的宙斯雕像。這是由法國考古學家兼建築歷史學家卡特梅爾・德昆西（Antoine-Chysostome Quatremère de Quincy，1755–1849年）依照想像繪製而成。

4. 以弗所阿提米斯神廟

這座宏偉的神廟位在小亞細亞的希臘殖民地以弗所，由傳說中極為富有的呂底亞國王克諾索斯（King Croesus of Lydia）出資興建，大約在西元前550年竣工，以取代原址先前遭洪水摧毀的前一座神廟。這次大手筆重建的成果，是一棟氣勢壯觀的大理石建物，光是立面就長達115公尺，由127根柱子支撐，部分柱子還裝飾著華美的浮雕。

可惜這座優雅的神廟在西元前356年，遭到一個名叫希羅斯特拉圖斯（Herostratus）的縱火犯蓄意焚毀，犯案原因竟然只是為了想在歷史上留名。根據傳說，亞歷山大大帝就出生在神廟被焚毀的那天。後來，亞歷山大提議重建神廟，但以弗所人傾向出資修復他們更穩重的方案。只是新神廟在西元268年哥德人入侵時，還是逃不過被毀壞的命運。而後第三次重建，也是最後一次，但神廟在西元五世紀初為基督徒所關閉，從此年久失修而堙滅。

Photo Credit: 墨刻出版 繪製於1904年的素描，畫的是西元前七世紀重建的以弗所阿提米絲神廟。

5. 摩索拉斯王陵墓

摩索拉斯（Mausolus）是一名波斯帝國的總督，或是地方行政首長，他選擇哈利卡那索斯（Halicarnassos，現今土耳其波德倫）作為其新首都所在地。西元前353年，摩索拉斯逝世，他的妻子阿提米希亞（Artemisia）為他打造了一處配得上他偉大地位的安息地，而阿提米希亞自己也在兩年後合葬該處。

陵墓座落於一處能俯瞰城市的山丘上，底層是個四面圍繞的封閉庭院，庭院中央為一石頭平台，高達41公尺、上頭飾以華美浮雕的陵墓就矗立在平台上方。順著一道兩側有獅子雕像的階梯可以登往平台頂部，在那裡，陵墓的四個角落都有一位騎在馬背上的武士石像守衛著。陵墓上部由36根細長的柱子組成，支撐著巨大的金字塔型屋頂。

屋頂尖端立著一輛雙輪戰車，由四匹駿馬所拉著，站在車上的是摩索拉斯與阿提米希亞。至於古墓傾圮的確切時間不明，推測可能在西元十二至十四世紀間的某場大地震中夷為平地。英文中的「陵墓」（mausoleum）一詞，就是從摩索拉斯（Mausolus）的名字而來。

6. 亞歷山卓燈塔