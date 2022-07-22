《孟買春秋：史密斯夫婦樂活印度》：髒亂不堪的環境，毫無公共設施可言，房租從二十萬台幣起跳！

文：喬伊斯與菲爾

房東求求你

在孟買這個寸土寸金的城市租房是所有外國人的噩夢，我們初到印度時很幸運直接搬進菲爾前任同事租約未滿的溫德米爾，不似多數人必須花兩三個月找到價錢地點都合適的地方。

房東亞璐是印度數一數二建商的女兒，她的丈夫諾爾則是塔塔集團的第二順位繼承人。我們偶爾在樓下大廳遇見，點頭微笑沒有交集，就這麼我們在溫德米爾度過一年無憂無慮的生活。

在我毫無心理準備的狀況下，一天接到一個電話：「史密斯太太您好，我叫蘇利曼，是負責溫德米爾大樓的經理，代表塔塔太太跟您拜個年，送到您府上的乾果收到了嗎？」我看著餐桌上一籃精美的乾果，才想起來其實應該是我給乾果籃上的名片打電話，謝謝他在印度新年還給我們送禮物。

蘇利曼聽來是個高級主管，因為他面對的是溫德米爾裡面除了我們之外有錢有勢的住戶，談吐十分專業，問我在孟買住得習慣嗎？喜歡印度嗎？沒有涉及祖宗八代的調查。寒喧過後他不著痕跡切入主題：「您的租約快要到期了，我們必須討論續約的問題。」

我們搬到孟買之前印度正處於高利率時期，銀行存款利率高達百分之十二，於是造就了一種特殊的房租付費方式。許多房東願意收下幾百萬甚至是幾千萬的押金，附上正式的銀行擔保在租約期滿時全數奉還，而房租則是低得離譜。我們住的溫德米爾就是簽這種合約。

「太太您是記者，一定知道現在的利率只有兩年前的一半，我們必須重新討論租約⋯⋯」我聽著聽著一顆心直往下沉。蘇利曼繼續：「押金對我們而言一點也不划算，所以我們打算把押金退還，房租改為沒有押金的現金，一次付清十一個月加三個月押金。」蘇利曼接著宣布：「既然鉅額押金退還貴公司，以往的高額利息和通膨都必須一併加在房租裡，房租現在要漲⋯⋯二十倍！」

的確不可思議但我對天發誓，句句實言！

雖然沒有擔心到茶不思飯不想的地步，但是在看過聽過許多外國人找房子的慘痛經驗後，我著實非常擔心。要公司付二十倍的房租是想都不用想的事，人事部門要我們開始看房子搬家。

看了幾間公寓後，我開始覺得人生無望。孟買的房價是沒有住過孟買的人無法想像的，髒亂不堪的環境，毫無公共設施可言，房租從二十萬台幣起跳，而這可不是想像中的豪宅，雨季時會漏水，屋內設施也必須全面整修。我在無計可施的情況下，厚著臉皮給蘇利曼打電話。

我使出三寸不爛之舌，把自己吹捧成高級知識份子，服務於全球最大的國際通訊社，往來都是有頭有臉的上流社會人士，完全符合入住溫德米爾的基本要求。蘇利曼四兩撥千斤表示房租談不攏沒關係，不要擔心，慢慢找找到新屋再搬，不必限期搬家。

走投無路之餘，我拿出國外帶回來珍貴的頂級巧克力烤了一個巧克力蛋糕，寫了一封文情並茂的信給房東塔塔夫人，信中泣訴我們是如何融入溫德米爾的上流社會，如何在孟買找到溫暖的家，雖然沒有錢，卻很希望繼續住下來⋯⋯這是什麼邏輯？寫完之後連自己都不敢再看一次，提著蛋糕往六樓去，把蛋糕和信交給塔塔家的傭人後就一溜煙地跑了。

隔天塔塔夫人送來一張謝卡：「謝謝妳送來好吃的蛋糕，至於租約，讓我去問問看怎麼回事。」當天下午蘇利曼電話來了：「史密斯太太，租約考慮得如何了？塔塔夫人很關心。」我心虛地回答他，從事記者工作是沒錢的，二十倍的租金公司不准。蘇利曼在電話那頭笑了起來：「不要開玩笑了，路透社可是大公司呢！您再去跟公司談一談吧，房租多少是要漲的。」掛了電話我知道我們是不必搬家了。

過了幾天蘇利曼的電話又來了：「史密斯太太，怎麼樣了？我昨天晚上在一個酒會上碰到塔塔夫人，她要我趕緊解決您的問題呢！」我趁勢提出加碼押金，不要退還給公司，另外意思意思把每月租金提高，這樣是符合公司原則的。蘇利曼遲疑了幾秒鐘：「最多就是這樣嗎？」「是啊，如果你不能接受，我們只好搬家了。」蘇利曼笑了：「史密斯太太，您真是喜歡開玩笑啊，我什麼時候可以把照您說的合約送去史密斯先生的公司呢？」

租約再續後一陣子在樓下花園遇見諾爾塔塔，我上前謝謝他幫忙讓我們得以繼續住下，他揮揮手：「小事，小事。租約簽了幾年？夠嗎？」

這就是印度，凡事靠關係，甚至是從來沒有過的關係。我猜想塔塔一家人根本不管租約的瑣事，而對於一個印度的頂尖集團，我們一家的房租算什麼呢？畢竟我們是在路透社工作的高級知識份子呢！

又到了午茶時間了，我坐在陽台上欣賞樓下綠油油的花園，再來一杯熱騰騰的印度奶茶吧。

孟買找房記

在溫德米爾住了三年後，一天電話響了：「史密斯太太您好，我是約瑟夫，溫德米爾新來的大樓經理，最近好嗎？公寓裡一切都順利嗎？」我的心立刻往下沉：租約到了。

我按捺住忐忑的心和他打哈哈：「一切都很好，我們住在溫德米爾實在是太開心了！」他乾笑了兩聲：「很好，太太，您大概知道貴府的租約到期了，我們談談續約的事吧。」接著約瑟夫用十分堅定的口吻告訴我印度什麼物價都漲，就是銀行利率一直跌。結論是，路透社付的鉅額押金雙手奉還，房東不要銀行利息錢了，請改付每月現金一萬英鎊。

我聞言差點昏倒，一萬英鎊即使在倫敦市中心也能租到寬敞的豪華公寓還綽綽有餘，溫德米爾在孟買雖屬上流社會，但是水龍頭流出來的水充滿泥沙，冷氣開了之後比卡車還響，餐廳一到雨季就漏水，窗外三不五時傳來沙遜漁港的魚腥味，出門就是滿街的乞丐垃圾，一萬英鎊？