2022艾美獎入圍名單總評：從劇情類、喜劇類、有限影集這三大類別分析，掌握今年觀戰重點
我們想讓你知道的是
本篇文章則將分為「最佳劇情類影集」、「最佳喜劇類影集」、「最佳有限影集」3大類別討論，分門別類看看今年艾美獎有哪些值得關注的觀戰重點。
2022第74屆艾美獎於美國時間7月12日公布入圍名單，在串流平台內容大爆發的年頭，使得本屆電視獎季顯得過於擁擠，整體入圍名單雖說在預料之內，但仍有數不清的遺珠讓人大嘆可惜。
本屆入圍名單HBO／HBO Max共計獲得140項入圍，遙遙領先其餘串流平台、電視網路，居次為Netflix的105項。以單個節目來看，入圍榜首為HBO的當代經典《繼承之戰》入圍25項目，其中演技項目獲得驚人的14項，基本上你在螢幕上看到的演員都獲得了入圍。
接續在後的作品為Apple TV+《泰德拉索：錯棚教練趣事多》入圍20項、HBO《白蓮花大飯店》入圍20項、Hulu《破案三人行》17項、HBO《天后與草莓》17項、HBO《高校十八禁》16項。
上述這些作品，將於美國時間9月12日的艾美獎頒獎典禮一決高下。至於本篇文章則將分為「最佳劇情類影集」、「最佳喜劇類影集」、「最佳有限影集」三大類別討論，分門別類看看今年艾美獎有哪些值得關注的觀戰重點。
最佳劇情類影集
劇情類影集除了幾部過去幾季皆獲得入圍的作品外，本屆新加入戰局的為《人生切割術》、《魷魚遊戲》、《黃蜂》。Apple TV+一鳴驚人的《人生切割術》，獨特鮮明的視覺風格、詭譎緊湊的懸疑劇情，是今年最受好評的影集之一。
雖然廣受好評，原先其實我有些疑慮電視學會成員，是否能擁抱如此非典型的艾美獎角逐者，不過《人生切割術》最終取得入圍14項的好成績，證明電視學會成員對本劇的高度熱愛。
以此來看，我有預感本劇有機會能與《繼承之戰》在本項目來場精彩的拉鋸戰，Apple TV+年初剛以《樂動心旋律》拿下奧斯卡最佳影片，這回就要看其獎季能否趁勝追擊再創驚奇佳績。
Tags：
百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。