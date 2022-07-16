2022艾美獎入圍名單總評：從劇情類、喜劇類、有限影集這三大類別分析，掌握今年觀戰重點

2022第74屆艾美獎於美國時間7月12日公布入圍名單，在串流平台內容大爆發的年頭，使得本屆電視獎季顯得過於擁擠，整體入圍名單雖說在預料之內，但仍有數不清的遺珠讓人大嘆可惜。

本屆入圍名單HBO／HBO Max共計獲得140項入圍，遙遙領先其餘串流平台、電視網路，居次為Netflix的105項。以單個節目來看，入圍榜首為HBO的當代經典《繼承之戰》入圍25項目，其中演技項目獲得驚人的14項，基本上你在螢幕上看到的演員都獲得了入圍。

接續在後的作品為Apple TV+《泰德拉索：錯棚教練趣事多》入圍20項、HBO《白蓮花大飯店》入圍20項、Hulu《破案三人行》17項、HBO《天后與草莓》17項、HBO《高校十八禁》16項。

上述這些作品，將於美國時間9月12日的艾美獎頒獎典禮一決高下。至於本篇文章則將分為「最佳劇情類影集」、「最佳喜劇類影集」、「最佳有限影集」三大類別討論，分門別類看看今年艾美獎有哪些值得關注的觀戰重點。

最佳劇情類影集

劇情類影集除了幾部過去幾季皆獲得入圍的作品外，本屆新加入戰局的為《人生切割術》、《魷魚遊戲》、《黃蜂》。Apple TV+一鳴驚人的《人生切割術》，獨特鮮明的視覺風格、詭譎緊湊的懸疑劇情，是今年最受好評的影集之一。

雖然廣受好評，原先其實我有些疑慮電視學會成員，是否能擁抱如此非典型的艾美獎角逐者，不過《人生切割術》最終取得入圍14項的好成績，證明電視學會成員對本劇的高度熱愛。

以此來看，我有預感本劇有機會能與《繼承之戰》在本項目來場精彩的拉鋸戰，Apple TV+年初剛以《樂動心旋律》拿下奧斯卡最佳影片，這回就要看其獎季能否趁勝追擊再創驚奇佳績。