南海仲裁6週年，菲官方：「這是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖」

（中央社）菲中南海爭議裁決出爐屆滿6週年。菲律賓外交部長馬納羅今天（12日）發表聲明指出，南海仲裁已對這項爭議下了結論且無可辯駁；「這是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖」。

菲律賓外交部12日發布馬納羅（Enrique A. Manalo）聲明。聲明中說，南海仲裁結果指出中國對「九段線」內海域資源的歷史權利主張沒有法律依據，不具法律效力。裁決也維護了菲律賓在專屬經濟區的主權權利和管轄權。

聲明表示，仲裁結果不可被否認或反駁，已下了結論且無可辯駁。「這是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖。甚至（企圖）將它從法律、歷史和我們的集體記憶中抹去。同時，我們歡迎越來越多國家支持這項裁決。」

Photo Credit: 中央社 菲中南海爭議裁決出爐12日滿6周年。菲律賓青年團 體組成的「西菲律賓海聯盟」11日召開記者會，呼籲新總統小馬可仕捍衛菲律賓南海主權。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也發表聲明。聲明重申，菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭受武裝攻擊，美國將啟動美菲共同防禦條約（MDT）中的承諾，呼籲北京「遵守國際法義務，停止挑釁行為」。

Six years ago today, an Arbitral Tribunal rejected the PRC’s expansive South China Sea maritime claims as having no basis in international law. We stand by our ally, the Philippines, in defending its rights and in opposing the PRC’s provocations and intimidation. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2022

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）為維護與北京關係，選擇擱置南海仲裁。面對反對陣營批評他未堅定維護主權，杜特蒂去年5月說：「在現實生活中，那張紙（南海仲裁）在國家間什麼都不是。那只是一張紙，我會把它扔到廢紙簍。」

不過，菲國新總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）當選後表示：「有一項非常重要的裁決對我們有利，將利用它繼續維護我們的領土權利。這不是聲索，這已經是我們的領土權利，就是（南海）仲裁裁決對我們的幫助。」

另外，菲律賓智庫Stratbase ADRi今天（12日）舉辦「在不確定的時代，重新定義印太地區海上合作」論壇。

論壇中公布民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）6月下旬調查結果，顯示89%受訪者認為，小馬可仕應利用仲裁結果主張菲律賓南海主權；9成受訪者希望菲國政府強化海軍和海巡戰力，以保護專屬經濟區領土和海洋資源。

Photo Credit： VOA Public Domain 各國宣佈在南海的主權範圍

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）在論壇中說，中國和南海爭端仍是菲律賓面臨的外交政策最大挑戰。

他表示，馬尼拉當局仍然認為，外交手段是處理南海爭議的最好方式，然而菲國也「準備好阻止進犯」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒