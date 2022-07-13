南海仲裁6週年，菲官方：「這是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖」
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海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。
（中央社）菲中南海爭議裁決出爐屆滿6週年。菲律賓外交部長馬納羅今天（12日）發表聲明指出，南海仲裁已對這項爭議下了結論且無可辯駁；「這是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖」。
菲律賓外交部12日發布馬納羅（Enrique A. Manalo）聲明。聲明中說，南海仲裁結果指出中國對「九段線」內海域資源的歷史權利主張沒有法律依據，不具法律效力。裁決也維護了菲律賓在專屬經濟區的主權權利和管轄權。
聲明表示，仲裁結果不可被否認或反駁，已下了結論且無可辯駁。「這是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖。甚至（企圖）將它從法律、歷史和我們的集體記憶中抹去。同時，我們歡迎越來越多國家支持這項裁決。」
海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也發表聲明。聲明重申，菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭受武裝攻擊，美國將啟動美菲共同防禦條約（MDT）中的承諾，呼籲北京「遵守國際法義務，停止挑釁行為」。
馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。
菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）為維護與北京關係，選擇擱置南海仲裁。面對反對陣營批評他未堅定維護主權，杜特蒂去年5月說：「在現實生活中，那張紙（南海仲裁）在國家間什麼都不是。那只是一張紙，我會把它扔到廢紙簍。」
不過，菲國新總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）當選後表示：「有一項非常重要的裁決對我們有利，將利用它繼續維護我們的領土權利。這不是聲索，這已經是我們的領土權利，就是（南海）仲裁裁決對我們的幫助。」
另外，菲律賓智庫Stratbase ADRi今天（12日）舉辦「在不確定的時代，重新定義印太地區海上合作」論壇。
論壇中公布民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）6月下旬調查結果，顯示89%受訪者認為，小馬可仕應利用仲裁結果主張菲律賓南海主權；9成受訪者希望菲國政府強化海軍和海巡戰力，以保護專屬經濟區領土和海洋資源。
菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）在論壇中說，中國和南海爭端仍是菲律賓面臨的外交政策最大挑戰。
他表示，馬尼拉當局仍然認為，外交手段是處理南海爭議的最好方式，然而菲國也「準備好阻止進犯」。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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