被錯誤檢舉下架兩天後，Lofi女孩回來了！檢舉它的公司稱是遭到「駭客入侵」
我們想讓你知道的是
上週日（10日），在不間斷播放2年又138天後，Lofi女孩的影片忽然再也看不到了，Lofi團隊無奈地在推特上表示，是遭到錯誤的版權檢舉而被下架，也讓全球網友陷入哀嚎。
擁有超過6億播放數的知名YouTube直播節目《lofi hip hop radio - beats to relax/study to》（Lofi 女孩）日前遭到錯誤的版權檢舉被YouTube下架，中斷了連續直播2萬843小時的紀錄。在全球網友強烈抗議之下，週二（12日）稍早Lofi女孩回來了，不過重新啟動的是新的直播連結，原直播存檔仍被封鎖。
戴著白色大耳機、在循環播放的嘻哈音樂中專心唸書的Lofi女孩，陪伴了許多人唸書、工作的時光。「 Lofi Girl」頻道由法國音樂頻道Dimitri在2015年3月18日創立，本來頻道名稱叫做ChilledCow，但後來因為插畫家Juan Pablo Machado以宮崎駿的風格替該頻道繪製的封面圖片──一個戴著耳機唸書的女孩太過深植人心，頻道於2021年3月更名為「Lofi Girl」，24小時不間斷地播放lofi Hip Hop音樂，這些音樂是他們自己的音樂公司Chillhop Records的歌曲，或者是在獲得其他音樂創作者同意下使用。
不過上週日（10日），在不間斷播放2年又138天後，Lofi女孩的影片忽然再也看不到了，Lofi團隊無奈地在推特上表示，影片是遭到錯誤的版權檢舉而被下架，也讓全球網友陷入哀嚎，推特上出現了無數「#BringBackLofiGirl」（把Lofi 女孩還來）的標籤。
YouTube稍後證實，下架該頻道影片是錯誤宣告，YouTube已關閉了檢舉方的帳號，並將在24至48小時內恢復Lofi女孩的影片。
Lofi女孩受歡迎的程度，顯然有助於她能迅速重新上線。Lofi女孩的頻道於7月12日中午重新啟動，2小時內立刻吸引了2萬3907次觀看，外界笑稱，Lofi女孩還沒有辭掉她的讀書工作。
是誰檢舉lofi女孩？
錯誤檢舉、並讓Lofi女孩影片消失的，是一家叫做「FMC Music Sdn Bhd Malaysia」的馬來西亞公司，該YouTube頻道「FMC Music」擁有182萬訂閱數。
在Lofi女孩影片被下架後，FMC Music的官方社群媒體充滿了網友的憤怒言論，有網友表示，該公司「給馬來西亞帶來恥辱」；也有網友說，「我是馬來西亞人，我很生氣一家馬來西亞公司在全世界的眼中這樣做」。在該公司最新的YouTube影片下，也有大量「把Lofi女孩還來」的留言。
雖然YouTube表示，錯誤檢舉的帳戶將被封鎖，不過截至發稿時，FMC Music的YouTube頻道仍然可以播放。
根據《當今大馬》，FMC Music表示他們的YouTube帳戶在上周末被駭客入侵，並用來檢舉Lofi Girl頻道侵權。該公司表示，他們已經向Google報告了這件事，希望最終能解決這個問題。
Lofi女孩不是第一次被下架，團隊呼籲YouTube改善審查機制
在YouTube發表道歉聲明後，Lofi女孩的頻道團隊發文表示，這些聲明仍然沒有對創作者有任何形式的保護或人工審查，他們為此感到震驚和失望。「這（下架）完全超出了我們的控制，可悲的是，沒有辦法事先上訴或防止它發生。」
該團隊指出，這不是他們第一次被錯誤的刪除影片。2020年，YouTube以違反服務條款為由刪除了Lofi女孩的直播，後來YouTube承認誤刪並恢復了該頻道，當時下架前，Lofi女孩的直播已超過1萬3000個小時、創下最長直播時數的紀錄，並累積了2.18億觀看次。團隊表示，自2020年以來，他們盡最大努力為觀眾提供全天候的高品質直播，並確保遵守媒體政策，不讓他們被下架。
團隊說，Lofi女孩非常幸運擁有龐大的支持者協助傳播被下架的消息，情況很快的會得到解決，但此事件揭示了YouTube平台上的一個潛在問題：仍有無數規模較小的創作者，他們的影片和直播仍每天被這些虛假舉報打擊。
團隊表示，希望YouTube考慮對其版權報告系統進行更改，以防止此類情況再次發生，並一勞永逸地保護所有內容創作者免受這種威脅。
由於管理的內容量太過龐大，YouTube為了保全平台自身利益，處理方式通常是從寬認定，只要有宣告都會先下架疑似侵權的影片，也造成不少惡意宣告版權公司藉此勒贖或挾持分潤，而創作者能做的反制就是申訴Content ID濫用，然後進入漫長的等待流程。
新聞來源
- Lofi Girl is back online after ‘abusive’ copyright strikes（The Verge）
- Local record label blames 'hacking' for Lofi Girl fiasco（當今大馬）
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。