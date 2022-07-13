被錯誤檢舉下架兩天後，Lofi女孩回來了！檢舉它的公司稱是遭到「駭客入侵」

擁有超過6億播放數的知名YouTube直播節目《lofi hip hop radio - beats to relax/study to》（Lofi 女孩）日前遭到錯誤的版權檢舉被YouTube下架，中斷了連續直播2萬843小時的紀錄。在全球網友強烈抗議之下，週二（12日）稍早Lofi女孩回來了，不過重新啟動的是新的直播連結，原直播存檔仍被封鎖。

戴著白色大耳機、在循環播放的嘻哈音樂中專心唸書的Lofi女孩，陪伴了許多人唸書、工作的時光。「 Lofi Girl」頻道由法國音樂頻道Dimitri在2015年3月18日創立，本來頻道名稱叫做ChilledCow，但後來因為插畫家Juan Pablo Machado以宮崎駿的風格替該頻道繪製的封面圖片──一個戴著耳機唸書的女孩太過深植人心，頻道於2021年3月更名為「Lofi Girl」，24小時不間斷地播放lofi Hip Hop音樂，這些音樂是他們自己的音樂公司Chillhop Records的歌曲，或者是在獲得其他音樂創作者同意下使用。

不過上週日（10日），在不間斷播放2年又138天後，Lofi女孩的影片忽然再也看不到了，Lofi團隊無奈地在推特上表示，影片是遭到錯誤的版權檢舉而被下架，也讓全球網友陷入哀嚎，推特上出現了無數「#BringBackLofiGirl」（把Lofi 女孩還來）的標籤。

Will not stan for youtube for getting rid of Lofi Girl!!#BringBackLofiGirl

Spread the word guys!!! pic.twitter.com/NvZAjpUkVD — DailyLofiDoodles (woa gay) (@lofi_funkin) July 11, 2022

YouTube稍後證實，下架該頻道影片是錯誤宣告，YouTube已關閉了檢舉方的帳號，並將在24至48小時內恢復Lofi女孩的影片。

Lofi女孩受歡迎的程度，顯然有助於她能迅速重新上線。Lofi女孩的頻道於7月12日中午重新啟動，2小時內立刻吸引了2萬3907次觀看，外界笑稱，Lofi女孩還沒有辭掉她的讀書工作。

是誰檢舉lofi女孩？

錯誤檢舉、並讓Lofi女孩影片消失的，是一家叫做「FMC Music Sdn Bhd Malaysia」的馬來西亞公司，該YouTube頻道「FMC Music」擁有182萬訂閱數。

在Lofi女孩影片被下架後， FMC Music的官方社群媒體充滿了網友的憤怒言論，有網友表示，該公司「給馬來西亞帶來恥辱」；也有網友說，「 我是馬來西亞人，我很生氣一家馬來西亞公司在全世界的眼中這樣做」。在該公司最新的YouTube影片下，也有大量「把Lofi女孩還來」的留言。

雖然YouTube表示，錯誤檢舉的帳戶將被封鎖，不過截至發稿時，FMC Music的YouTube頻道仍然可以播放。

根據《當今大馬》，FMC Music表示 他們的YouTube帳戶在上周末被駭客入侵，並用來檢舉Lofi Girl頻道侵權。該公司表示，他們已經向Google報告了這件事，希望最終能解決這個問題。

1. FMC Music Sdn Bhd says hackers used the company’s account to file a copyright claim against the Lofi Girl YouTube channel.



A spokesperson told Malaysiakini, the company only realised it was hacked this morning.



FMC Music has reported the issue to Google. https://t.co/21AqvxPMYo — BFM News (@NewsBFM) July 12, 2022

Lofi女孩不是第一次被下架，團隊呼籲YouTube改善審查機制

在YouTube發表道歉聲明後，Lofi女孩的頻道團隊發文表示， 這些聲明仍然沒有對創作者有任何形式的保護或人工審查，他們為此感到震驚和失望。「這（下架） 完全超出了我們的控制，可悲的是，沒有辦法事先上訴或防止它發生。」

該團隊指出，這不是他們第一次被錯誤的刪除影片。2020年，YouTube以違反服務條款為由刪除了Lofi女孩的直播，後來YouTube承認誤刪並恢復了該頻道，當時下架前，Lofi女孩的直播已超過1萬3000個小時、創下最長直播時數的紀錄，並累積了2.18億觀看次。團隊表示，自2020年以來，他們盡最大努力為觀眾提供全天候的高品質直播，並確保遵守媒體政策，不讓他們被下架。

團隊說，Lofi女孩非常幸運擁有龐大的支持者協助傳播被下架的消息， 情況很快的會得到解決，但此事件揭示了 YouTube 平台上的一個潛在問題：仍有無數規模較小的創作者， 他們的影片和直播仍每天被這些虛假舉報打擊。

團隊表示，希望YouTube考慮對其版權報告系統進行更改，以防止此類情況再次發生，並一勞永逸地保護所有內容創作者免受這種威脅。

由於管理的內容量太過龐大，YouTube為了保全平台自身利益，處理方式通常是從寬認定，只要有宣告都會先下架疑似侵權的影片，也造成不少惡意宣告版權公司藉此勒贖或挾持分潤，而創作者能做的反制就是申訴Content ID濫用，然後進入漫長的等待流程。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元