劉政鴻接手國民黨苗栗縣黨部主委，鍾東錦不滿「被卸任」：全力打贏縣長選戰！

（中央社）兼任國民黨苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦堅持選苗栗縣長，得知前苗栗縣長劉政鴻將接任主委後，昨（13）日告別縣黨部，拆下黨部外牆個人看板。他說，將全力打贏苗栗縣長選戰。

鍾東錦昨天在縣黨部召開記者會指出，透過媒體報導才得知黨中央將接管苗栗縣黨部，並由劉政鴻在17日接任主委，他自認與黨中央並非沒有溝通管道，事前連一通電話告知都省了，「這樣確實不太厚道，連基本尊重都沒有」。

鍾東錦表示，直到前天下午才有國民黨中央選策會2名委員南下向他證實此事，為避免造成困擾，他特地回縣黨部打包；劉政鴻是苗栗政壇大老，接任主委後，相信可以照顧好黨工基本的待遇。

鍾東錦指出，如果黨推出的人選一定勝選，他或許不必這麼辛苦，當看不到藍軍勝利的希望，他才想代表藍軍參選到底，未來會按既定方向往苗栗縣長選舉邁進。

他說，「因為沒有黨派可依靠，必需更努力，因為沒有初選，就直接挺進大選」，他不願評論誰強弱，因為他真的準備好了，政策白皮書也已擬妥，將全力打贏苗栗縣長選舉這一仗。

鍾東錦表示，向來強調只要程序正義及基本做人處事的尊重，但黨中央從提名縣長人選到更換黨部主委，完全沒問過地方意見，就連黃復興黨部黃國苗黨部主委李敏政也是前天才突然被告知「解職」，令人難以接受。他當然感覺委屈，老婆都哭了好幾天。

記者會現場，苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠、縣議員韓茂賢等人到場力挺。韓茂賢更表態，不惜被開除黨籍也要支持鍾東錦。

記者詢問，鍾東錦是否脫黨參選。對此，鍾東錦說，不認為自己需要脫黨，因為黨的提名制度有問題，南投縣用民調、新竹市用議員投票、澎湖縣用民調、連江縣開放、桃園市用徵召，各縣市方法不一致，這怎會是一個制度呢，「如果撤銷我的黨籍，可能考慮採取法律行動」。

鍾東錦發表感言後，當場脫去「苗栗縣黨部主委」背心，並將過去舉辦四大公投說明會的文宣等簡單物品裝箱留作紀念。在支持者簇擁下步出黨部大門，鍾東錦看著縣黨部外牆上他的個人大型看板拆卸後才離開。鍾東錦的團隊指出，大型看板將改掛在縣黨部對面的牆面，重新出發。

Photo Credit: 中央社 兼任國民黨苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦堅持投入苗栗縣長選舉，13日開記者會告別縣黨部，原本掛在黨部大樓牆面的個人形象看板也在記者會後出動吊車拆除。

國民黨：鍾東錦無法全力輔選

國民黨將撤換苗栗縣黨部原主委鍾東錦，改由前縣長劉政鴻擔任，副秘書長王育敏昨天說，鍾東錦多次表達參選苗栗縣長，在無法全力輔選的狀況下，必須找到新主委，全力輔選黨的縣長參選人。

國民黨日前確定提名前農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選苗栗縣長，但身兼苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦仍表達參選到底的態度，讓藍營在苗栗遲未完成整合。國民黨中央也決定，將撤換苗栗縣黨部主委，改由劉政鴻接任，預計17日上任。

國民黨副秘書長王育敏昨天在受訪時解釋，國民黨已正式提名謝福弘參選苗栗縣長，縣黨部主委的責任，就是要全力輔選，所以原本期待鍾東錦能全力輔選，但鍾東錦多次表達參選，還要在縣黨部對面掛看板，在無法全力輔選的狀況下，必須找到新主委，全力輔選黨的參選人。

王育敏也說，苗栗縣議長鍾東錦指黨中央不夠尊重，這不是事實，黨中央過去在討論苗栗縣長人選的部分，與鍾東錦有長達3個月的溝通時間，黨主席朱立倫還曾主動約見面，過程中都有持續性的溝通，沒有不尊重的問題。

至於是否會對鍾東錦黨紀處分，王育敏表示，還是希望能與鍾東錦持續溝通，也希望鍾東錦為了苗栗的團結、勝選，能夠歸隊，因此還是希望鍾東錦能跟大家一起來拚苗栗的勝選。

談到嘉義縣長人選的部分，王育敏則說，持續還在找適當的人選，當然也不排除與在野、無黨人士合作，她沒有任何參選的規劃。

《中央社》報導，相關人士指出，黨中央已積極介入，例如前苗栗縣長傅學鵬、劉政鴻已開始在苗栗進行整合、協調；雖然鍾東錦執意參選，但黨中央並未祭出黨紀處分，也是在保留最後能歸隊、合作的空間，距離選舉還有一段時間，希望能有好的結果。

黨內高層說，會積極溝通、協調，適當的時間，朱立倫會親自出馬整合，團結藍軍，打贏年底選戰。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航