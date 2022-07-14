劉政鴻接手國民黨苗栗縣黨部主委，鍾東錦不滿「被卸任」：全力打贏縣長選戰！
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國民黨表示，原本期待鍾東錦能全力輔選，但鍾東錦多次表達參選，還要在縣黨部對面掛看板，在無法全力輔選的狀況下，必須找到新主委，全力輔選黨的參選人。
（中央社）兼任國民黨苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦堅持選苗栗縣長，得知前苗栗縣長劉政鴻將接任主委後，昨（13）日告別縣黨部，拆下黨部外牆個人看板。他說，將全力打贏苗栗縣長選戰。
鍾東錦昨天在縣黨部召開記者會指出，透過媒體報導才得知黨中央將接管苗栗縣黨部，並由劉政鴻在17日接任主委，他自認與黨中央並非沒有溝通管道，事前連一通電話告知都省了，「這樣確實不太厚道，連基本尊重都沒有」。
鍾東錦表示，直到前天下午才有國民黨中央選策會2名委員南下向他證實此事，為避免造成困擾，他特地回縣黨部打包；劉政鴻是苗栗政壇大老，接任主委後，相信可以照顧好黨工基本的待遇。
鍾東錦指出，如果黨推出的人選一定勝選，他或許不必這麼辛苦，當看不到藍軍勝利的希望，他才想代表藍軍參選到底，未來會按既定方向往苗栗縣長選舉邁進。
他說，「因為沒有黨派可依靠，必需更努力，因為沒有初選，就直接挺進大選」，他不願評論誰強弱，因為他真的準備好了，政策白皮書也已擬妥，將全力打贏苗栗縣長選舉這一仗。
鍾東錦表示，向來強調只要程序正義及基本做人處事的尊重，但黨中央從提名縣長人選到更換黨部主委，完全沒問過地方意見，就連黃復興黨部黃國苗黨部主委李敏政也是前天才突然被告知「解職」，令人難以接受。他當然感覺委屈，老婆都哭了好幾天。
記者會現場，苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠、縣議員韓茂賢等人到場力挺。韓茂賢更表態，不惜被開除黨籍也要支持鍾東錦。
記者詢問，鍾東錦是否脫黨參選。對此，鍾東錦說，不認為自己需要脫黨，因為黨的提名制度有問題，南投縣用民調、新竹市用議員投票、澎湖縣用民調、連江縣開放、桃園市用徵召，各縣市方法不一致，這怎會是一個制度呢，「如果撤銷我的黨籍，可能考慮採取法律行動」。
鍾東錦發表感言後，當場脫去「苗栗縣黨部主委」背心，並將過去舉辦四大公投說明會的文宣等簡單物品裝箱留作紀念。在支持者簇擁下步出黨部大門，鍾東錦看著縣黨部外牆上他的個人大型看板拆卸後才離開。鍾東錦的團隊指出，大型看板將改掛在縣黨部對面的牆面，重新出發。
國民黨：鍾東錦無法全力輔選
國民黨將撤換苗栗縣黨部原主委鍾東錦，改由前縣長劉政鴻擔任，副秘書長王育敏昨天說，鍾東錦多次表達參選苗栗縣長，在無法全力輔選的狀況下，必須找到新主委，全力輔選黨的縣長參選人。
國民黨日前確定提名前農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選苗栗縣長，但身兼苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦仍表達參選到底的態度，讓藍營在苗栗遲未完成整合。國民黨中央也決定，將撤換苗栗縣黨部主委，改由劉政鴻接任，預計17日上任。
國民黨副秘書長王育敏昨天在受訪時解釋，國民黨已正式提名謝福弘參選苗栗縣長，縣黨部主委的責任，就是要全力輔選，所以原本期待鍾東錦能全力輔選，但鍾東錦多次表達參選，還要在縣黨部對面掛看板，在無法全力輔選的狀況下，必須找到新主委，全力輔選黨的參選人。
王育敏也說，苗栗縣議長鍾東錦指黨中央不夠尊重，這不是事實，黨中央過去在討論苗栗縣長人選的部分，與鍾東錦有長達3個月的溝通時間，黨主席朱立倫還曾主動約見面，過程中都有持續性的溝通，沒有不尊重的問題。
至於是否會對鍾東錦黨紀處分，王育敏表示，還是希望能與鍾東錦持續溝通，也希望鍾東錦為了苗栗的團結、勝選，能夠歸隊，因此還是希望鍾東錦能跟大家一起來拚苗栗的勝選。
談到嘉義縣長人選的部分，王育敏則說，持續還在找適當的人選，當然也不排除與在野、無黨人士合作，她沒有任何參選的規劃。
《中央社》報導，相關人士指出，黨中央已積極介入，例如前苗栗縣長傅學鵬、劉政鴻已開始在苗栗進行整合、協調；雖然鍾東錦執意參選，但黨中央並未祭出黨紀處分，也是在保留最後能歸隊、合作的空間，距離選舉還有一段時間，希望能有好的結果。
黨內高層說，會積極溝通、協調，適當的時間，朱立倫會親自出馬整合，團結藍軍，打贏年底選戰。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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