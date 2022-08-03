美國就醫昂貴又困難？別用台灣健保來理解，事先做足功課就能減輕不少財務負擔

新移民在新的地方開始生活，一定要先了解當地的醫療係統，尤其是經歷過台灣的醫療環境，總是對美國的醫療制度感到無比頭痛，提前了解總是有備無患。

台灣統一使用健保，健保卡在大部分醫院、診所甚至藥店都可以直接使用，而且需要看診也是直接到醫院或通過網路掛號，即使不願意去醫院就醫，家附近也會有很多各類診所供人參考，習慣了這樣的方便程度，來美國一定要好好學習，糾正自己的就醫觀念，否則只會在文化和語言的雙重衝擊下，搞得一頭霧水。

首先美國的醫療類保險有很多種，比如大家都知道的歐巴馬保險，這是針對低收入家庭的一種保險，相對便宜。除此以外，也有一些商業保險，大家可以根據自己的需求自行選擇。因為美國的醫療費用非常貴，在此建議新移民，來美國一定要盡快了解保險事宜，謹慎挑選。低收入家庭可以選擇政府補貼的保險。

如果應聘的工作崗位會附代保險，也要了解清楚保險內容、自費的額度等問題。眼睛不好、牙齒不好的人，應該特別注意，因為美國的大部分保險，都不會涵蓋成人的眼科和牙科，要單獨購買。擁有保險之後，就算是有了一個基本的保障，需要注意的是，大部分情況，並不是有了保險就不用付錢，而是用了保險，就能保證最多付多少錢，以免醫院寄來天價帳單，讓人瞠目結舌。

美國很多醫院和診所，都採用預約制，如果是突然覺得身體不舒服，通常只能直接去急診，經由急診醫師檢查後，再決定要不要轉到專科醫師處。如果想要直接預約專科醫師，需要先到自己保險的網站上，搜索需要的科系和所在區域，保險會根據需求把接受這類醫師列出來，患者可以在網站初步了解醫師信息，再在網站預約，或打電話到醫師辦公室預約。

這個預約的過程是雙向選擇，患者可以選擇醫師，醫師辦公室的助理也會在接電話的時候作一個初訪，了解患者的情況，如果符合醫師的要求，才會幫忙做預約。所以患者確實可能遇到一種情況是，被醫師拒絕。但是請不要擔心，即便是被拒絕，如果真的身體不舒服，請直接到急診。

美國醫療系統有一個很不一樣的地方是，台灣或中國的醫院，通常你要到醫院掛號，提前可以醫院網站看到該院的醫師名單，看診、就醫、治療在同一間醫院就可以完成。但是美國通常是預約醫師個人，然後醫師再通知你就醫的地點。比如婦產科，普通產檢可能就是在醫師的診所進行，但是到接生的時候，醫師就會要求你到他們合作的醫院生產。所以有可能出現這樣的情況，就診的時候診所離家非常近，不過需要手術的時候，要去的醫院卻離家很遠。