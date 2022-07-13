【圖輯】捕捉到恆星誕生時的閃閃發光，NASA公布韋伯太空望遠鏡5張絕美影像

與歐洲太空總署（ESA）和加拿大太空總署（CSA）合作，美國太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡週二（12日）釋出第二批太空照片，以彩色影像和光譜數據，揭示了難以捉摸的宇宙特徵，天文學家們歡呼這是太空觀測的新時代。

耗資100億美元的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）揭幕儀式於週一（11日）在美國白宮展開，先釋出了第一張影像——可追溯到138億年前、星系團SMACS 0723的影像，是人類有史以來所見過宇宙最深處。

週二再釋出了另外4張圖像，展示宇宙的其他景觀 。 科學家說，韋伯使用的紅外光線能讓望遠鏡透過宇宙塵埃，看到來自宇宙角落的遙遠光線，這些光線幾乎是藝術。

「今天，我們透過詹姆斯韋伯太空望遠鏡向人類展示了一種開創性的宇宙新觀點——這是世界從未見過的景象」，NASA局長尼爾森（Bill Nelson）說，「這些影像，包括宇宙最深處的紅外線影像，向我們展示了韋伯望遠鏡將如何幫助我們找到我們甚至不知道要問的問題的答案；這些問題將幫助我們更了解我們的宇宙，以及人類在其中的位置。」

「我們真的改變了對宇宙的理解」，歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）說。

韋伯太空望遠鏡是由歐洲、加拿大與美國太空總署 一起建造，被認為是哈伯太空望遠鏡的繼任者。在經過多年的延誤和成本超支後於去年12月發射，今年2月初設備啟動後拍攝到了第一顆恆星的圖像並將其發回地球。

這兩日接連公佈的影像包括了：

星系團SMACS 0723

這是天文觀測史上最深、最清晰，遙遠宇宙紅外線影像，拍攝了46億年前出現的星系團 SMACS 0723， 涵蓋數千個星系，這張圖的視野涵蓋範圍，大約是伸長手臂後在指尖上的一粒沙的大小， 是浩瀚宇宙的一小部分。

這張影像中萬花筒般的色彩，顯示了星團的組成成分 ── 藍色的地方包括恆星，很少有塵埃；紅色的物體是被厚重的塵埃所籠罩； 綠色星系則充滿了碳氫化合物和其他化合物。研究人員將能夠使用這些數據來了解星系是如何形成、成長和相互融合的，以及在某些情況下為什麼它們會完全停止形成恆星。

這張由韋伯的近紅外相機（NIRCam）捕捉到的深景，是由不同波長的影像合成的，一共耗時12.5個小時完成。根據 NASA 說明顯示，這張照片對於韋伯太空望遠鏡探索深景以及宇宙最初的時間而言，只是個開始，未來研究人員將使用更長時間的曝光，揭示更多宇宙的廣闊。

船底座星雲（Carina Nebula）

這張照片由韋伯太空望遠鏡上的近紅外相機（NIRCam）在紅外線下拍攝，揭示了非常早期的 恆星形成時期，有助於 研究構成新恆星的氣體與塵埃。

在月光下的夜晚看起來像崎嶇的山脈，實際上是船底座星雲附近一個年輕的恆星形成區NGC 3324的邊緣， 該區域被稱為 「宇宙斷崖」（Cosmic Cliffs） ，實際上是NGC 3324內一個巨大、充滿氣體的凹穴，距離地球約7600光年。海綿狀的區域是受到星雲中強烈的紫外線輻射和恆星風所致，超大質量、熾熱的年輕恆星位於該圖像所示區域的上方。來自這些恆星的高輻射正在慢慢侵蝕星雲，塑造星雲牆。 影像中看起來從「山」間升起的「蒸汽」，實際上是由於強烈的紫外線輻射而從星雲流出的熱電離氣體和熱塵埃。

Photo Credit: NASA

史蒂芬五重奏（Stephan’s Quintet）

這是位於飛馬座5個星系的組合， 穿越了環繞並被覆在其中一個星系中心的塵埃， 揭示了其超大質量黑洞附近氣體的速度和成分。科學家們可以罕見的 視角與前所未有的細節來觀察交互作用星系（interacting galaxies），彼此是 如何觸發恆星形成， 以及星系中的氣體是如何受到干擾的。

這張影像是韋伯太空望遠鏡 迄今為止最大的影像，捕捉月球直徑約五分之一。它包含超過1.5億像素，由近1000個單獨的影像檔案構成 。

Photo Credit: NASA

南環星雲 （Southern Ring Nebula）

這個行星狀星雲影像顯示了一團包圍著垂死恆星的氣體和塵埃雲，距離地球約2500光年。

在這張組圖裡， 韋伯的紅外線影像展示了複雜星雲的新細節。 左邊的韋伯近紅外相機（NIRCam）拍攝的影像中， 恆星 和外圍的光層非常突出，而右邊韋伯的中紅外儀器（MIRI）拍攝的影像，第一次顯示了 塵埃內部有第二顆恆星。

較亮的恆星處於其恆星演化的早期階段，未來可能會噴出自己的行星狀星雲。 這組圖捕捉到行星狀星雲的出生到死亡，幫助人類更了解恆星如何演化和改變它們的環境。

Photo Credit: NASA

太陽系外行星光譜（WASP-96b）

WASP-96 b是一顆炎熱、巨大的系外行星，它繞著一顆大約1150光年外的類太陽恆星運行，位於鳳凰星座，它比太陽稍老，但大小、質量、溫度和顏色大致相同。透過韋伯的近紅外成像儀和無狹縫光譜儀（NIRISS）的單次觀測得到的透射光譜，顯示了它的大氣特徵。

光譜中標記的峰表明 WASP-96 b 存在水蒸氣，以及之前對該行星的研究沒有發現的霧霾和雲的證據。接下來將研究數百個其他系統、以了解其他行星大氣的組成。

Photo Credit: NASA

NASA預計將於週四（14日）發布木星特寫的鏡頭影像。

而為了表揚韋伯太空望遠鏡的任務成功，Google也於今天將搜尋首頁換成相關圖像：

Photo Credit: Google 截圖

更多相關資訊可洽NASA官網。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元