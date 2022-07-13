【圖輯】捕捉到恆星誕生時的閃閃發光，NASA公布韋伯太空望遠鏡5張絕美影像
我們想讓你知道的是
科學家說，韋伯使用的紅外光線能讓望遠鏡透過宇宙塵埃，看到來自宇宙角落的遙遠光線，這些光線幾乎是藝術。歐洲太空總署署長阿施巴赫表示，透過這些影像「我們真的改變了對宇宙的理解」。
與歐洲太空總署（ESA）和加拿大太空總署（CSA）合作，美國太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡週二（12日）釋出第二批太空照片，以彩色影像和光譜數據，揭示了難以捉摸的宇宙特徵，天文學家們歡呼這是太空觀測的新時代。
耗資100億美元的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）揭幕儀式於週一（11日）在美國白宮展開，先釋出了第一張影像——可追溯到138億年前、星系團SMACS 0723的影像，是人類有史以來所見過宇宙最深處。
週二再釋出了另外4張圖像，展示宇宙的其他景觀。科學家說，韋伯使用的紅外光線能讓望遠鏡透過宇宙塵埃，看到來自宇宙角落的遙遠光線，這些光線幾乎是藝術。
「今天，我們透過詹姆斯韋伯太空望遠鏡向人類展示了一種開創性的宇宙新觀點——這是世界從未見過的景象」，NASA局長尼爾森（Bill Nelson）說，「這些影像，包括宇宙最深處的紅外線影像，向我們展示了韋伯望遠鏡將如何幫助我們找到我們甚至不知道要問的問題的答案；這些問題將幫助我們更了解我們的宇宙，以及人類在其中的位置。」
「我們真的改變了對宇宙的理解」，歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）說。
韋伯太空望遠鏡是由歐洲、加拿大與美國太空總署一起建造，被認為是哈伯太空望遠鏡的繼任者。在經過多年的延誤和成本超支後於去年12月發射，今年2月初設備啟動後拍攝到了第一顆恆星的圖像並將其發回地球。
這兩日接連公佈的影像包括了：
- 星系團SMACS 0723
這是天文觀測史上最深、最清晰，遙遠宇宙紅外線影像，拍攝了46億年前出現的星系團SMACS 0723，涵蓋數千個星系，這張圖的視野涵蓋範圍，大約是伸長手臂後在指尖上的一粒沙的大小，是浩瀚宇宙的一小部分。
這張影像中萬花筒般的色彩，顯示了星團的組成成分──藍色的地方包括恆星，很少有塵埃；紅色的物體是被厚重的塵埃所籠罩；綠色星系則充滿了碳氫化合物和其他化合物。研究人員將能夠使用這些數據來了解星系是如何形成、成長和相互融合的，以及在某些情況下為什麼它們會完全停止形成恆星。
這張由韋伯的近紅外相機（NIRCam）捕捉到的深景，是由不同波長的影像合成的，一共耗時12.5個小時完成。根據 NASA 說明顯示，這張照片對於韋伯太空望遠鏡探索深景以及宇宙最初的時間而言，只是個開始，未來研究人員將使用更長時間的曝光，揭示更多宇宙的廣闊。
- 船底座星雲（Carina Nebula）
這張照片由韋伯太空望遠鏡上的近紅外相機（NIRCam）在紅外線下拍攝，揭示了非常早期的恆星形成時期，有助於研究構成新恆星的氣體與塵埃。
在月光下的夜晚看起來像崎嶇的山脈，實際上是船底座星雲附近一個年輕的恆星形成區NGC 3324的邊緣，該區域被稱為「宇宙斷崖」（Cosmic Cliffs），實際上是NGC 3324內一個巨大、充滿氣體的凹穴，距離地球約7600光年。海綿狀的區域是受到星雲中強烈的紫外線輻射和恆星風所致，超大質量、熾熱的年輕恆星位於該圖像所示區域的上方。來自這些恆星的高輻射正在慢慢侵蝕星雲，塑造星雲牆。影像中看起來從「山」間升起的「蒸汽」，實際上是由於強烈的紫外線輻射而從星雲流出的熱電離氣體和熱塵埃。
- 史蒂芬五重奏（Stephan’s Quintet）
這是位於飛馬座5個星系的組合，穿越了環繞並被覆在其中一個星系中心的塵埃，揭示了其超大質量黑洞附近氣體的速度和成分。科學家們可以罕見的視角與前所未有的細節來觀察交互作用星系（interacting galaxies），彼此是如何觸發恆星形成，以及星系中的氣體是如何受到干擾的。
這張影像是韋伯太空望遠鏡迄今為止最大的影像，捕捉月球直徑約五分之一。它包含超過1.5億像素，由近1000個單獨的影像檔案構成。
- 南環星雲（Southern Ring Nebula）
這個行星狀星雲影像顯示了一團包圍著垂死恆星的氣體和塵埃雲，距離地球約2500光年。
在這張組圖裡，韋伯的紅外線影像展示了複雜星雲的新細節。左邊的韋伯近紅外相機（NIRCam）拍攝的影像中，恆星和外圍的光層非常突出，而右邊韋伯的中紅外儀器（MIRI）拍攝的影像，第一次顯示了塵埃內部有第二顆恆星。
較亮的恆星處於其恆星演化的早期階段，未來可能會噴出自己的行星狀星雲。這組圖捕捉到行星狀星雲的出生到死亡，幫助人類更了解恆星如何演化和改變它們的環境。
- 太陽系外行星光譜（WASP-96b）
WASP-96 b是一顆炎熱、巨大的系外行星，它繞著一顆大約1150光年外的類太陽恆星運行，位於鳳凰星座，它比太陽稍老，但大小、質量、溫度和顏色大致相同。透過韋伯的近紅外成像儀和無狹縫光譜儀（NIRISS）的單次觀測得到的透射光譜，顯示了它的大氣特徵。
光譜中標記的峰表明WASP-96 b存在水蒸氣，以及之前對該行星的研究沒有發現的霧霾和雲的證據。接下來將研究數百個其他系統、以了解其他行星大氣的組成。
NASA預計將於週四（14日）發布木星特寫的鏡頭影像。
而為了表揚韋伯太空望遠鏡的任務成功，Google也於今天將搜尋首頁換成相關圖像：
更多相關資訊可洽NASA官網。
新聞來源
- NASA Reveals Webb Telescope’s First Images of Unseen Universe（NASA）
- Baby stars, dancing galaxies: NASA shows new cosmic views（AP）
延伸閱讀
- NASA公布韋伯望遠鏡珍貴影像，拍下早期宇宙最深處、138億年前最古老的光
- 「哈伯」接班人：高解析太空望遠鏡將助人類揭開星系起源奧秘
- 《NASA 9大太空任務》：下一趟火星任務、下個世代的太空天文台
- 《NASA 9大太空任務》：從灶神星和穀神星看到的太陽系簡史
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。