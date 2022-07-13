國安基金5000億銀彈最快13日進場護盤，提5大理由強調非政策髮夾彎
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這也是國安基金首次在加權指數萬點進場，最快今天啟動高達新台幣5000億元的可動用資金，為史上第8度進場護盤，將為台股注入活水。
國安基金5000億銀彈最快13日進場，授權第8度護台股
（中央社）國安基金昨（12）日召開臨時委員會拍板進場護盤，國安基金表示，台股今（2022）年上半年下跌3393點，上市股票市值蒸發達新台幣10.1兆元，皆為歷年同期最差；此外，7月單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚、信心不足，決議啟動穩定股市措施。
這也是國安基金首次在加權指數萬點進場，最快今天啟動高達新台幣5000億元的可動用資金，為史上第8度進場護盤，將為台股注入活水。
台股今年遭利空籠罩，外資上半年賣超近新台幣兆元，國安基金前天才召開例會決議暫不進場，昨天舉行臨時委員會宣布授權護盤。
國安基金指出，目前國內基本面雖屬穩健，但國際政經情勢不確定性仍高，俄烏戰爭持續推升通膨，主要國家加速升息，經濟復甦前景不明，影響金融市場穩定，對台股後續走勢均有不利影響。
考量市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高，國安基金召開第113次臨時委員會議，經討論及共識決議，授權進場護盤。
國安基金進一步說明，昨天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅達25.19％；台股今年上半年下跌3393點，上市股票市值蒸發金額達10.1兆元，皆為歷年同期最差。
國安基金表示，台股7月累計下跌875.11點，其中單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚；成交量也逐漸縮小，買盤縮手，投資信心明顯不足，加上今年至今外資累計賣超逾9000億元，衝擊台股上漲資金動能。
同時，台股頻受美股外溢效應影響，國安基金指出，今年度台股跌幅23.43％，僅優於費城半導體指數跌35.29％、那斯達克指數挫27.31％，且費半及那斯達克至今尚未回穩，恐進一步影響台股。
國安基金補充，自俄烏戰爭開打至今，台股跌幅22.74％，也是國際主要股市最深者。
國安基金表示，經過委員在臨時會充分討論後，認為已有國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」的情形，因此決議授權國安基金執行秘書阮清華，視情況動用資金，執行市場安定任務。
攤開國安基金前7次進場護台股，加權指數均為萬點之下，上一次進場，則是2020年3月COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發時。
當時，國安基金管理委員會2020年3月19日於盤後召開臨時會，授權隔天，即3月20日，就可進場護盤，當日台股收盤指數為8681點。
同年10月12日，國安基金召開例會決議，考量已達穩定市場及激勵信心成效，決議終止授權，長達207天護盤退場，創史上第2長授權進場護盤紀錄，不過，此次護盤只動用7.6億元，為歷次進場護盤金額最低的一次。
國安基金提5大理由，強調非政策髮夾彎、股市「翻臉像翻書一樣」
（中央社）國安基金才剛宣布暫不護盤，未料昨天臨時會授權進場，讓市場大感意外，國安基金執行秘書阮清華強調並非政策髮夾彎，主要考量美國白宮對於將公布的物價指數恐不樂觀等5理由，為避免恐慌情緒升溫，才會召開臨時會決議進場。
國安基金執行秘書、財政部次長阮清華接受電訪時指出，臨時會議約傍晚5時左右開會討論，2名學者專家代表未出席，其中一位透過書面表達意見，所有委員一致同意支持執行秘書視情況進場，穩定股市。
阮清華強調，並非政策髮夾彎，股市「翻臉像翻書一樣」，前天例會時，委員就有「未來風險很大、不確定性很高」的共識，因此決議密切關注、視情形隨時召開臨時會。
國安基金盤點5大理由，第一，昨天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅超過25％；第二，近日台股成交量低，甚至不足新台幣2000億元，顯示接盤縮手、信心不足，且外資大幅賣出。
第三，台股多日盤勢瀰漫恐慌氣氛，阮清華說，「跌得時候比別人深、漲得時候沒有其他國家多」。
第四，美國當地時間13日將公布6月消費者物價指數（CPI），白宮先行釋放出的訊息不太樂觀；第五，台積電等科技業重量級法說會14日上場，當前市場有抽單、砍單傳聞，投資人也持續觀望。
阮清華強調，台灣經濟基本面是10多年來最好的狀況、相當穩健，但國際政經情勢不確定性很高，「恐慌氛圍一旦產生，就會不斷砍」，為避免恐慌情緒升溫，所以才有今天的授權進場決策。
法人：對台股行情有幫助，但不一定馬上見效
《中央社》報導，新光投信董事長劉坤錫接受《中央社》記者電訪指出，假設近期國際通膨經濟數據公布後，沒有對全球股市造成衝擊，這時候國安基金進場效果會比較好。如果通膨數據公布後，仍然對市場帶來恐慌，國安基金護盤效果就不會太明顯，需要拉長操作時間，才有辦法不讓台股繼續破底。
華南投顧董事長儲祥生向《中央社》記者表示，台股目前表現是亞股當中最弱勢，國安基金應該是被逼著不得不進場護盤。儲祥生認為，國安基金決定進場，對台股行情有幫助，但不一定馬上見效，因為還牽涉到美國企業財報、消費者物價指數（CPI）等數據公布，原本要出脫持股的投資人也會等一等。不過國安基金再有錢，資源還是有限，最終仍要看美股能否反彈，才有機會帶動台股走勢。
跟進國安基金護盤？ 金管會「限空令」暫時按兵不動
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告