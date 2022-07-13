國安基金5000億銀彈最快13日進場護盤，提5大理由強調非政策髮夾彎

國安基金5000億銀彈最快13日進場，授權第8度護台股

（中央社）國安基金昨（12）日召開臨時委員會拍板進場護盤，國安基金表示，台股今（2022）年上半年下跌3393點，上市股票市值蒸發達新台幣10.1兆元，皆為歷年同期最差；此外，7月單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚、信心不足，決議啟動穩定股市措施。

這也是國安基金首次在加權指數萬點進場，最快今天啟動高達新台幣5000億元的可動用資金，為史上第8度進場護盤，將為台股注入活水。

台股今年遭利空籠罩，外資上半年賣超近新台幣兆元，國安基金前天才召開例會決議暫不進場，昨天舉行臨時委員會宣布授權護盤。

國安基金指出，目前國內基本面雖屬穩健，但國際政經情勢不確定性仍高，俄烏戰爭持續推升通膨，主要國家加速升息，經濟復甦前景不明，影響金融市場穩定，對台股後續走勢均有不利影響。

考量市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高，國安基金召開第113次臨時委員會議，經討論及共識決議，授權進場護盤。

Photo Credit: 中央社

國安基金進一步說明，昨天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅達25.19％；台股今年上半年下跌3393點，上市股票市值蒸發金額達10.1兆元，皆為歷年同期最差。

國安基金表示，台股7月累計下跌875.11點，其中單日下跌逾300點達3日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚；成交量也逐漸縮小，買盤縮手，投資信心明顯不足，加上今年至今外資累計賣超逾9000億元，衝擊台股上漲資金動能。

同時，台股頻受美股外溢效應影響，國安基金指出，今年度台股跌幅23.43％，僅優於費城半導體指數跌35.29％、那斯達克指數挫27.31％，且費半及那斯達克至今尚未回穩，恐進一步影響台股。

國安基金補充，自俄烏戰爭開打至今，台股跌幅22.74％，也是國際主要股市最深者。

國安基金表示，經過委員在臨時會充分討論後，認為已有國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」的情形，因此決議授權國安基金執行秘書阮清華，視情況動用資金，執行市場安定任務。

攤開國安基金前7次進場護台股，加權指數均為萬點之下，上一次進場，則是2020年3月COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發時。

當時，國安基金管理委員會2020年3月19日於盤後召開臨時會，授權隔天，即3月20日，就可進場護盤，當日台股收盤指數為8681點。

同年10月12日，國安基金召開例會決議，考量已達穩定市場及激勵信心成效，決議終止授權，長達207天護盤退場，創史上第2長授權進場護盤紀錄，不過，此次護盤只動用7.6億元，為歷次進場護盤金額最低的一次。

國安基金提5大理由，強調非政策髮夾彎、股市「翻臉像翻書一樣」

（中央社）國安基金才剛宣布暫不護盤，未料昨天臨時會授權進場，讓市場大感意外，國安基金執行秘書阮清華強調並非政策髮夾彎，主要考量美國白宮對於將公布的物價指數恐不樂觀等5理由，為避免恐慌情緒升溫，才會召開臨時會決議進場。

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華接受電訪時指出，臨時會議約傍晚5時左右開會討論，2名學者專家代表未出席，其中一位透過書面表達意見，所有委員一致同意支持執行秘書視情況進場，穩定股市。

阮清華強調，並非政策髮夾彎，股市「翻臉像翻書一樣」，前天例會時，委員就有「未來風險很大、不確定性很高」的共識，因此決議密切關注、視情形隨時召開臨時會。

國安基金盤點5大理由，第一，昨天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅超過25％；第二，近日台股成交量低，甚至不足新台幣2000億元，顯示接盤縮手、信心不足，且外資大幅賣出。

第三，台股多日盤勢瀰漫恐慌氣氛，阮清華說，「跌得時候比別人深、漲得時候沒有其他國家多」。

第四，美國當地時間13日將公布6月消費者物價指數（CPI），白宮先行釋放出的訊息不太樂觀；第五，台積電等科技業重量級法說會14日上場，當前市場有抽單、砍單傳聞，投資人也持續觀望。

阮清華強調，台灣經濟基本面是10多年來最好的狀況、相當穩健，但國際政經情勢不確定性很高，「恐慌氛圍一旦產生，就會不斷砍」，為避免恐慌情緒升溫，所以才有今天的授權進場決策。

Photo Credit: 中央社 國安基金執行秘書阮清華提出護盤五理由，強調並非政策髮夾彎

法人：對台股行情有幫助，但不一定馬上見效

《中央社》報導，新光投信董事長劉坤錫接受《中央社》記者電訪指出，假設近期國際通膨經濟數據公布後，沒有對全球股市造成衝擊，這時候國安基金進場效果會比較好。如果通膨數據公布後，仍然對市場帶來恐慌，國安基金護盤效果就不會太明顯，需要拉長操作時間，才有辦法不讓台股繼續破底。

華南投顧董事長儲祥生向《中央社》記者表示，台股目前表現是亞股當中最弱勢，國安基金應該是被逼著不得不進場護盤。儲祥生認為，國安基金決定進場，對台股行情有幫助，但不一定馬上見效，因為還牽涉到美國企業財報、消費者物價指數（CPI）等數據公布，原本要出脫持股的投資人也會等一等。不過國安基金再有錢，資源還是有限，最終仍要看美股能否反彈，才有機會帶動台股走勢。

跟進國安基金護盤？ 金管會「限空令」暫時按兵不動