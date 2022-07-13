河南村鎮銀行弊案白衣人打維權儲戶，學者揭中國「外包式鎮壓」
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王惠玲在書中指出，中國政府善用兩種外包的鎮壓工具：黑衣人（thug-for-hire）和群眾動員（mobilizing the mass），藉此規避政府的責任，和降低成本。中國政府讓這兩個群體作為公權力的延伸，使執政更為順利，並可節省政府的成本、增加收入，以及降低抗議發生的機率。
（中央社）日前一群因村鎮銀行中止支付而受害的儲戶到河南鄭州維權，卻遭一群身分不明的白衣人毆打，引起關注。加拿大學者王惠玲的新書指出，這是中國政府常見的外包鎮壓手法之一。
河南數家村鎮銀行4月起不讓儲戶提領現金，6月更傳出有儲戶想到當地維權，手機裡的健康碼卻無故轉為紅碼。近3000名儲戶10日到河南省會鄭州的中國人民銀行支行外拉布條抗議，與警方對峙。期間一批身著白色Ｔ恤的人士對維權民眾拳打腳踢，爆發肢體衝突。
事件引起輿論譁然，有維權民眾懷疑這群身分不明的「白衣人」是便衣員警，而官方未有解釋。「白衣人」究竟是誰？這個問題或許在加拿大多倫多大學政治系教授王惠玲（Lynette H. Ong）的新書《外包式鎮壓》（Outsourcing Repression）中，可窺見端倪。
政治學科普網站「菜市場政治學」11日刊登美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩撰寫的文章，介紹《外包式鎮壓》。書中嘗試解答的問題是：為何中國政府可在大規模推動土地徵收下，避免因鎮壓造成民眾激烈的反彈，從而使社會發展速度高於民主國家？
王惠玲在書中指出，中國政府善用兩種外包的鎮壓工具：黑衣人（thug-for-hire）和群眾動員（mobilizing the mass），藉此規避政府的責任，和降低成本。
書中所謂的「黑衣人」，是指地方政府在土地徵收遇上釘子戶，會非正式聘雇鄰近的黑社會人士，以騷擾、破壞公物，甚至殺人等方式，完成土地徵收。王惠玲整理1992年到2007年間共2209件與迫遷相關的抗議，發現黑衣人出現了973次：且黑衣人出現，往往讓事件中出現傷亡的機率上升。
她的研究也發現，相較於公務單位介入的抗爭，黑衣人出現的案例，之後較不會爆發更大規模的抗爭；且政府還可適時和黑衣人切割。
而所謂的「群眾動員」，常見型態就是「朝陽大媽」。政府透過地方頭人（意見領袖），對釘子戶形成社會壓力，造成當事人心理壓力而最終就範。
王惠玲的研究認為，中國政府讓這兩個群體作為公權力的延伸，使執政更為順利，並可節省政府的成本、增加收入，以及降低抗議發生的機率。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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