河南村鎮銀行弊案白衣人打維權儲戶，學者揭中國「外包式鎮壓」

（中央社）日前一群因村鎮銀行中止支付而受害的儲戶到河南鄭州維權，卻遭一群身分不明的白衣人毆打，引起關注。加拿大學者王惠玲的新書指出，這是中國政府常見的外包鎮壓手法之一。

河南數家村鎮銀行4月起不讓儲戶提領現金，6月更傳出有儲戶想到當地維權，手機裡的健康碼卻無故轉為紅碼。近3000名儲戶10日到河南省會鄭州的中國人民銀行支行外拉布條抗議，與警方對峙。期間一批身著白色Ｔ恤的人士對維權民眾拳打腳踢，爆發肢體衝突。

事件引起輿論譁然，有維權民眾懷疑這群身分不明的「白衣人」是便衣員警，而官方未有解釋。「白衣人」究竟是誰？這個問題或許在加拿大多倫多大學政治系教授王惠玲（Lynette H. Ong）的新書《外包式鎮壓》（Outsourcing Repression）中，可窺見端倪。

政治學科普網站「菜市場政治學」11日刊登美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩撰寫的文章，介紹《外包式鎮壓》。書中嘗試解答的問題是：為何中國政府可在大規模推動土地徵收下，避免因鎮壓造成民眾激烈的反彈，從而使社會發展速度高於民主國家？

王惠玲在書中指出，中國政府善用兩種外包的鎮壓工具：黑衣人（thug-for-hire）和群眾動員（mobilizing the mass），藉此規避政府的責任，和降低成本。

書中所謂的「黑衣人」，是指地方政府在土地徵收遇上釘子戶，會非正式聘雇鄰近的黑社會人士，以騷擾、破壞公物，甚至殺人等方式，完成土地徵收。王惠玲整理1992年到2007年間共2209件與迫遷相關的抗議，發現黑衣人出現了973次：且黑衣人出現，往往讓事件中出現傷亡的機率上升。

她的研究也發現，相較於公務單位介入的抗爭，黑衣人出現的案例，之後較不會爆發更大規模的抗爭；且政府還可適時和黑衣人切割。

而所謂的「群眾動員」，常見型態就是「朝陽大媽」。政府透過地方頭人（意見領袖），對釘子戶形成社會壓力，造成當事人心理壓力而最終就範。

王惠玲的研究認為，中國政府讓這兩個群體作為公權力的延伸，使執政更為順利，並可節省政府的成本、增加收入，以及降低抗議發生的機率。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀