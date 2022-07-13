白宮COVID-19團隊：變種病毒BA.5占全美約65％確診，BNT次世代疫苗可望10月開打

（中央社）白宮COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）團隊昨（12）日表示，變種病毒BA.5目前占全美約65％確診，但未見重症傾向，也沒有顯著影響疫苗抗重症效力。拜登政府日前訂購1億500萬劑BNT次世代疫苗，可望10月開打。

被稱為已知傳播力最強之COVID-19變異病毒株的BA.5，近來在歐美各國快速擴散，白宮防疫團隊昨天召開簡報會說明最新情況。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，Omicron亞型變異株BA.5目前已成為美國主流病毒株，占全國約65％確診，另2個亞型變種BA.2.12.1、BA.4則各占17％、16％左右。

相較其他先前Omicron亞型變種，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，BA.5更具傳染力，且擁有大幅度免疫逃脫能力。所幸BA.5未顯著削弱疫苗抗重症效力，也未出現更高重症傾向，現行抗病毒、抗體藥物仍應有效。

針對民眾重複感染風險，佛奇說，免疫力會隨時間下降，不論是靠打疫苗或感染復原後自然獲得。即便是曾感染過原始Omicron亞型變異株BA.1的民眾，現在抗BA.4或BA.5的保護力都不足，到該打疫苗或追加劑的時間就要去。

圖為美國總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）｜Photo Credit: AP / 達志影像 白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）認為，現行抗病毒、抗體藥物對BA.5應該仍有效果

為因應新變種病毒，拜登（Joe Biden）政府6月底與美國輝瑞（Pfizer）藥廠及德國生技公司BioNTech簽約，訂購1億500萬劑次世代二價COVID-19疫苗（基於原始病毒株加上BA.1）。白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）表示，美方持續考慮下更多訂單，也與其他藥廠洽談中。

至於次世代疫苗何時會開打，吉哈指出，目前還沒有確切時間，但期望在10月初，有可能早一點，也有可能晚一點。若一切按照既定時程走，部分民眾可望在10月打到，其餘人則能在11月或12月接種。

部分符合接種第2劑追加劑資格的民眾，猶豫不知該打現行疫苗，還是等次世代。吉哈呼籲，不要等次世代疫苗，現在就去接種，這樣夏天到秋天期間才有足夠保護力，秋天之後再來打次世代，不會受影響。

多家美媒昨天報導，政府考慮開放50歲以下民眾施打第2劑追加劑。對此，吉哈表示，就他所知，衛生當局正在考慮中。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航