聯合國預測報告：全球人口11月將突破80億，印度2023年超越中國成為人口最多國家

文：張瑞邦（Tucker Chang）

聯合國經濟暨社會事務部（DESA）於2022年7月11日「世界人口日」（World Population Day）當天，公布「2022年世界人口展望」（World Population Prospects 2022）預測報告，該報告指出，2022年全印度的人口將達到14.12億，中國為14.26億。而印度人口將於明（2023）年超越中國，成為世界上人口最多的國家。

《澳洲廣播公司》（ABC）指出，印度前次進行全國人口普查的年份為2011年，當時全印度的人口為12.1億，然而，由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，新德里當局推遲了印度2021年的人口普查；中國於2021年所公布的人口普查則顯示，中國的人口增長速度，已降至1960年代以來的最低點，這將衝擊中國的人口紅利，同時也將逐漸改變該國的人口結構，這些都恐使北京當局面臨經濟改革、公共財政、醫療保健，以及生育政策等多項挑戰。

聯合國在這份每2年發布一次的報告中表示，由於死亡率呈下降趨勢，全球人口預計在今（2022）年11月15日突破80億大關，至2023年時，世界人口將增長至85億，而到了2100年，總人口數估計約為104億。

聯合國對此也強調，國際間的人口成長速度，正以1950年來最緩慢的速度成長，實際上在2020年左右，人口成長率便已降至1％以下。

以全球人口的平均生育率為例，2021年，每名婦女平均生養2.3名孩子，該數字遠低於1950年的5名孩子。預計2050年之後，世界總生育率將驟降至每名婦女平均僅生育2.1位孩童。不過，在一些高收入國家，如韓國、日本、西班牙及義大利，每名婦女的平均生育數則低至1.3名孩子。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在針對人口總數增長的聲明中寫道：「這是慶祝人類擁有更高多樣性、體認到我們具有共同人性的時刻，同時我們也驚嘆於人類在延長壽命、降低孕婦及胎兒死亡率上的長足進步。」

「儘管如此，不斷增加的人口也提醒著我們，所有人皆須肩負起共同保護地球的責任。同時反思，我們還有哪些尚未兌現的承諾？如何在永續發展上做的更好？」古特瑞斯補充說道。

聯合國人口展望報告還做了哪些估算？

據印度媒體《展望印度》（Outlookindia）轉述該項報告的評估顯示，就算來到2050年，美國仍然是世界第三多人口大國，僅次於印度及中國。位於西非的奈及利亞，其人口數屆時將名列全球第四，其次為巴基斯坦、印尼、巴西、剛果民主共和國、衣索比亞以及孟加拉。而當前位居世界人口第九、第十名的俄羅斯及墨西哥，30年後將跌出前十的排名位置。

若以「人口增長數最多」的面向切入，在2050年時，全球人口增長最多的國家，預計有一半以上將集中在剛果民主共和國、埃及、衣索比亞、印度、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓、坦尚尼亞等8個國家。

然而，由於近年來出生率呈現下緩走勢，預測2022年至2050年間，全球約有61個國家，人口至少減少1％。其中，歐洲諸國如保加利亞、拉脫維亞、立陶宛、塞爾維亞、烏克蘭的人口數更預計至少縮減20％。

此外，該報告另對全球預期壽命及性別比例做出預測。在世界人口預期壽命中，從1990年至2019年的估算值顯示，預期平均壽命在近30年來，至少增加9歲，即2019年出生的嬰孩，平均壽命預計可達到72.8歲，且隨著死亡率的持續下探，預估2050年的預期壽命將達77.2歲。

不過，聯合國也引述世界衛生組織（WHO）的數據強調，2020年1月至2021年12月期間，世界約有1490萬人因COVID-19疫情而死亡，聯合國評估，這將使2021年的全球預期壽命72.8歲，下修至71歲。此外，世界上最貧窮的國家在2021年的預期壽命，約落後全球平均預期壽命7歲。

在性別比例方面，同樣也有些微的變動，人口展望報告指出，2022年的全球男性總人數略多於女性，男性占50.3％，女性則為49.7％，該比例預計將緩慢接近，預計在2050年，女性將與男性人數相同。

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印度如何看待自身將成為「全球人口最多的國家」？

印度媒體《Zee News》表示，2022年世界人口日的核心理念是：「擁有80億人口的地球，人人都能享有充滿機會的未來，並確保所有人都充分享有人權和選擇機會。」然而，人口過剩問題所造成的自然資源短缺、資源分配不均等問題卻懸而未決，環境破壞、收入不均、諸多國家經濟發展落後，以及宗教、民族、政治衝突依舊持續發生，性別不平等、侵犯人權的情況更是天天上演。在慶祝人口多樣性的同時，上述這些問題才是全世界人類應努力解決的課題。

印度石油公司「HPCL」則在世界人口日這天，號召100多名印度東部大城維沙哈巴南（Vishakhapatnam）的學生及教職員，共同參與「清潔印度運動」（Swachh Bharat Abhiyan），希望在歡慶世界人口日的同時，也不要忘記維護環境及公共衛生的重要性。

《印度教徒報》（The Hindu）也認為，慶祝世界人口日的目的，其實是要提高全民對各類人口問題的覺知與認識，例如計劃生育的重要性、性別平等、解決貧困、孕婦健康和人權保障等議題。