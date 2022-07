飼養寵物有益於兒童成長？或者這只不過是我們人類的一廂情願？

隨便從一個小孩的書架上拿起一本書,你很可能會發現書中的主角是一個動物,而不是一個人。孩子們似乎普遍熱愛動物,從饑餓難耐的毛毛蟲到巨大的座頭鯨,動物就是孩子的最愛。不過,一本圖畫書中的動物角色往往遠離現實,而我們許多人家中的寵物則為孩子們提供了一個較現實的動物世界,以及一種可在多方面積極影響孩子成長的人與動物相處之道。

理解這種關係不僅可以幫助父母為孩子選擇合適的寵物,還能讓父母更深入地了解形成真正成功的人與寵物的關係所需的要素。

許多人都深愛寵物,視寵物為人生不同階段能與自己相互扶持的家人。寵物可以幫助夫妻鞏固婚姻關係,可以當孩子的玩伴,孩子離開家後則陪伴父母。美國的一項研究發現,有未滿一歲嬰兒的家庭中,63%養有寵物。澳大利亞的一項研究發現,孩子上學前後養寵物的家庭會增加10%。

許多父母直覺地認為,對於孩子,照顧動物是一種難能可貴的學習課程,可以讓孩子學會照顧他人、有責任感和同理心。美國塔夫茨大學(Tufts University)研究人類與動物互動關係的副教授梅根・穆勒(Megan Mueller)說,「尤其是對於兒童來說,學習了解別人的看法可能會與自己不一致是很重要的。與動物相處也許會比與兄弟姐妹或同齡伙伴相處,更容易學到這一人生道理。」

但寵物有益於兒童成長的說法還不止於此,還有說法認為寵物可以影響孩子的社交技能、身體健康,甚至認知發展,已發現養寵物與兒童同理心程度較高有關聯。對於自閉症兒童及其家人,照顧寵物可能有助於減輕壓力,並能創造建立相互支持關係的機會。

其他研究表明,兒童也能在與動物相處之時獲得益處。兩組研究發現,如房間內有一隻寵物狗,孩子執行物件分類的任務時比較少出錯,在記憶事物時需要的提示也要少一些。研究甚至發現,雖然大講養寵物好處多多的媒體報導並非沒有批評,不過至少對成年人來說,把寵物視為家庭成員這一簡單的行為確實會提高我們的幸福感,因為人們一般都相信寵物能改善他們的健康和提升幸福,即使客觀測量沒有顯示出養與不養寵物有任何差異。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 法國一名男孩有狗狗相伴愉快接受治療。

學會與寵物相處,也就能學會與人相處

那麼,寵物真的會給我們帶來上述種種好處?或者這只不過是我們人類的一廂情願?澳大利亞珀斯的西澳大利亞大學(University of Western Australia)人口與全球健康學院(School of Population and Global Health)副教授海莉・克里斯蒂安(Hayley Christian)試圖揭示這種人和寵物關係的真相。

克里斯蒂安和她的同事對四千名五至七歲的兒童進行了一項縱向研究,發現養寵物的兒童與同齡伙伴相處會較少發生問題,並會有較多的親社會行為(即助人、合作、分享等利他行為)。在另一項研究中,他們發現,與那些沒有養寵物的孩子相比,家裡養狗狗的二至五歲的孩子更為活潑,花在螢幕上的時間較少,平均睡眠時間則較長。

在這項研究中,起到關鍵作用的是狗狗促成的動態家庭活動,比如出門去遛狗之類。

然後,2021年發表的一項研究報告,將上述兩項研究予以整合分析。在摒除了社會經濟地位等因素後,研究人員發現,經常和狗一起進行動態活動的孩子會有較健康的成長和成就。

克里斯蒂安說,「我們可以就事論事地說,孩子養寵物,並在幼兒時期便與寵物相處,看來確實對他們為人處事的情商發展額外有好處。」克里斯蒂安還擔任澳大利亞特立松兒童健康研究所(Telethon Kids Institute)的高級研究員。

但這並不意味每個家庭都應該養寵物,或者每個有狗的孩子都比沒有狗的孩子成長得更好。寵物行為帶來的麻煩、複雜的醫療需求以及照顧動物的經濟負擔都會讓養寵物的日子不是想像那樣美好。如果居所不適合養寵物會面臨更多的困難。

穆勒說,「我們不會建議每個有孩子的家庭都應該養狗。」事實上,穆勒調查了新冠肺炎疫情爆發期間養寵物的美國青少年的心理健康狀況是否比不養寵物的同齡人要好一些,結果發現養寵物似乎沒有起到什麼影響。

她說,「我對此的假設是,COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情是一個巨大的壓力源,沒有任何東西足以克服這個壓力。」

還有一種可能是,COVID-19大爆發終止了養狗能有益於我們的一種方式。穆勒說,「我們從與寵物犬的互動中獲得社交好處,而寵物也可以通過這種方式與他人社交互動。」疫情大流行社交隔離期間,青少年可能會堅持每天遛狗,但會避免與其他遛狗者交談,因而失去了這些短時的社交互動。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 一位烏克蘭女孩在華沙火車站擁抱著自己的寵物。研究發現,兒童會把寵物視為自己生活中最重要的伴侶。

與寵物建立深厚友情

論及寵物對孩子的積極影響,不僅僅是生活在同一個屋檐下那麼簡單,人與寵物間的關係狀態才是關鍵。穆勒說,「關係的質素似乎比你家裡是否養寵物更具有改善健康的潛力。」

與寵物相處的時間長短是一個因素。如果你的兄弟姐妹房間裏養了一隻倉鼠,你不太可能對這只倉鼠有很深的感情,但如果你每天放學後帶著家裡養的狗狗散步,那你對狗狗的感情會更深。

孩子的年齡也能決定他們與特定寵物的關係是否深厚。6至10歲的兒童與貓狗這類與人類更親近的動物之間的關係,要比與鳥類、魚類等距離較遠的物種之間的關係會緊密得多。但是對年齡大一些的孩子,比如11歲到14歲之間,關係深厚度就相差無幾,他們對與人類關係沒有那麼親近的動物,包括倉鼠的感情程度,就像他們對貓狗的感情一樣。