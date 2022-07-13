種菜我也略懂略懂：科學家發現除了人類以外，有另一種會「農業耕作」的哺乳類動物

發展出耕作的技能讓人類能夠計畫性的掌控未來食物來源，於演化來說至關重要。然而於哺乳類動物來說，這項技能可能並非人類這萬物之靈所獨有，科學家發現耕作的好處，東南袖珍地鼠（southeastern pocket gophers，學名Geomys pinetis ）可能也略懂略懂。

11日一篇刊登於《當代生物學》（Current Biology）的研究，發現了這些地鼠的小秘密——牠們似乎也懂得進行某種型式的「農業耕作」。

東南袖珍地鼠是一種原生於北美、中美洲草原的食根囓齒動物，過往動物學者認為牠們是藉由挖掘長長的地底隧道，來獲取其主要食物來源。有鑑於挖洞消耗的能量成本是地面爬行的360－3400倍，東南袖珍地鼠對能量攝取的需求很高。

研究作者於論文摘要中寫道：「在我們執行研究的這片沙質土壤中，根系食物的數量並不多，但我們觀察到東南袖珍地鼠可能有科學界不知道的全新食物來源，那便是生長在牠們地底隧道裡的根。這些根能夠提供東南袖珍地鼠平均21－62％每日基礎能量需求。」

然而要如何知道這些根是隨機長出的，還是東南袖珍地鼠刻意準備的食物？事實上，究竟什麼構成農業活動還存在一些科學上的爭議，然而這項新研究的作者指出了幾個明確的跡象，顯示東南袖珍地鼠是有計畫的管理其食物。

東南袖珍地鼠會藉由挖掘地底隧道來促進這些根生長，且「提供並培育了根系食物最佳的生長環境——藉由牠們的糞便。」研究作者美國佛羅里達大學Veronica Selden教授受訪時表示，「這就是我們認為這些東南袖珍地鼠成為農民的原因。」

根據Veronica Selden，種種跡象顯示東南袖珍地鼠，很可能是已知第一種會從事基本耕作的非人類哺乳類動物。

目前沒有其他的哺乳類動物被發現懂得耕作，但非哺乳類動物倒是有不少證據，例如切葉蟻就懂得播種並照料「真菌田」，牠們會割草和樹葉帶到巢穴中，再用它們種植真菌，且致力於保護真菌們免受疾病侵害，就像農夫用除草劑來對付農田裡的雜草一樣。

雖然東南袖珍地鼠不像切葉蟻懂得播種也不會除草，但牠們為了生存懂得採取措施維護牠們的根作物，且用糞便肥料促進其生長。

研究的另外一位作者Jack Putz表示：「或許對一些人來說，懂得種下作物才算是農業。然而許多動物、甚至不同的人類文明，則是利用園藝技術來維護非由他們親自種下的作物。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航