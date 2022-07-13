中國要動態清零也要經濟成長，外媒分析：習近平治國的矛盾至少持續到2023年

（中央社）中國國家主席習近平堅持「動態清零」防疫總方針，但同時要求官員促進經濟成長。美媒引述分析，這反映習近平個人及治國模式的矛盾，時而解除時而重啟的防疫措施，增加營商的不確定性。

今（2022）年6月，習近平到2年多前中國首先爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的湖北省武漢視察，他堅持動態清零政策，說「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害。」

他並指，要抓實各項防疫工作，同時要盡可能推動經濟平穩健康發展，爭取今年中國經濟發展達到較好水平。

《紐約時報》中文網12日報導，習近平要求官員消滅疫情的同時要促進經濟成長，而這種壓力正壓迫著中國，因為中共今秋將召開二十大，習近平幾乎肯定會獲得中共領導人的第3個5年任期，鞏固他作為毛澤東和鄧小平以來最強大領導人的地位。

不過，對官員而言，他們在艱難地應對疫情防控和經濟復甦的不同需求。北京的獨立政治評論員吳強說，「常常是不同部門和公司的負責人上午去參加關於加強動態清零的會議，下午去參加關於經濟成長的會議。」

報導指出，一方面北京中央政府試圖增強企業家和消費者對消費、投資和旅遊的信心，但地方官員擔心因防疫不力而被免職，經常對出行者和交通實施額外檢查和限制，阻礙了經濟復甦及增加政策的不確定性。

吳強認為，「是習自己治國理政模式本身的矛盾」、「矛盾實際是在他個人身上」。

報導指出，中國時而解除、時而重啟的防疫措施，可能至少會持續到明（2023）年，部分原因是政府一直把重點放在限制措施和病毒檢測上，而不是接種疫苗。中國的老人疫苗接種率仍相對較低，而中國迄今拒絕引入外國研發的更有效疫苗，形容「這個決定是出於政治自豪感，而不是醫學考慮。」

報導指出，這種情況會為政策帶來不確定性，影響投資者的信心。中華全國工商業聯合會前副主席胡德平今年6月在一個民營企業家座談會上說，「政策沒有矛盾，企業家才能有信心。」

報導指出，中國已漸漸在政策上妥協，例如已將入境者及密切接觸者集中隔離的天數減半。不過，即使中國能夠在不對主要城市採取封控措施下阻止疫情傳播，已經積累下來的不確定性正促使一些外資公司重新考慮投資計劃。

報導引述巴西大型果汁供應商西澄（Citrosuco）的上海總經理說，該公司的生意在今年4月上海封城前一直不錯，但上海解封後，清關和把果汁運到倉庫由先前通常只需3至4天，變成現在需要2週，西澄巴西總部開始重新評估中國的業務前景。

中國染疫康復者求職受歧視，農民工成群流浪

中國的COVID-19康復者求職屢受歧視，導致沒錢沒勢、去城裡求職且確診過的農民工到處流浪，已成寄居在火車站或生活在暗處的特殊群體。

中國網路近期流傳一篇「我躲在上海虹橋的衛生間，不知道去哪」文章，引起許多迴響。文章披露，有越來越多農民工寄居在虹橋火車站周邊，火車站的廁所成為他們的住家。

綜合陸媒報導，這種現象是因為現今上海勞動市場拒絕曾經感染COVID-19的康復者，染疫過的農民工花光積蓄後，被迫在城市輾轉流浪，火車站有許多公共設施，成為他們下榻之地。

文章提到了名叫阿芬的康復求職者。阿芬住在火車站內廁所的一間小隔間，其中裝滿了她的行李。

阿芬3月前往上海，不料當地接連封城，6月解封後，她的積蓄早已花光，又碰上招聘歧視，只能流浪在虹橋火車站周邊。

文章描述，阿芬跟她的農民工朋友若要洗澡，需用盆子接廁所裡的水，由於水流受限，需一直把手放在感應處讓水流出；洗完頭沒有吹風機，就把頭放在烘乾機下烘乾。

衣服洗完，就曬在自己的行李箱上，或是搭在火車站圍欄，環境十分刻苦。阿芬還指著火車站的通道說，這裡能睡的地方她都睡過。

在虹橋火車站的日子，2斤麵包共人民幣6塊多，阿芬能吃上3天；生理期用品需計算著用；她還知道哪裡可以蹭到免費WIFI。

阿芬說，她一直在等待，希望有一天「陽性康復和正常人一樣」，在求職時不會受到歧視。

文章說，6月下旬開始，如阿芬一樣的農民工，因虹橋火車站考慮到商務區和火車站的交通，開始清退「閒雜人員」。

文章的作者說，她曾在晚上12點在虹橋火車站的長通道坐著或躺下，約莫半小時就會有人員「請你離開」；周邊的購物區到了12點也會因「疫情管控需要清場」等原因叫你走。

這群底層農民工只好退到電梯口或是火車站周邊，躲到城市裡越來越見不到光的地方。

針對「陽過」者求職遭受到歧視，上海政府發言人尹欣11日在疫情記者會表示，上海市各部門、各單位都應該按照法律法規相關要求，一視同仁對待康復者。

尹欣稱，社會各界應該給這批人更多的關心關愛，不能給他們貼標籤，不在他們的工作生活中設檻，不能讓他們生活在不該有的陰影下。

澎湃新聞12日報導，阿芬在多方的幫忙下終於找到了工作，將到順豐快遞任職，她正前往去醫院做體檢的路上。

但與她有相同坎坷遭遇的農民工依舊前途未卜。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航