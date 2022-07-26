【圖表】熱浪、乾旱呈指數增加，全球氣溫持續上升45年未停歇

2022年4月，巴基斯坦遭受熱浪侵襲，信德省雅各布阿巴德市當地氣溫在5月中更來到攝氏51度，創下巴國122年來5月份氣溫新高紀錄。根據CNN報導，巴基斯坦熱浪通常6月中以後才會出現，這次較往年提前約2個月，實屬罕見。

不只是巴基斯坦，熱浪五月起侵襲歐洲國家，隨著北半球國家進入夏天，各國氣溫紀錄也陸續創新高。中央社報導，包括西班牙、希臘、法國等地區，因自今年春季開始天氣乾燥又炎熱，導致森林大火一發不可收拾，英國氣象局也發布高溫警告，預告7月中旬氣溫上看攝氏40度，將會有危及生命及產生疾病的風險，呼籲人們採取預防措施減少外出。

In summer 2022, heatwaves around the world felled records and fueled wildfires as temperatures climbed above 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit). https://t.co/nC67K3sekq pic.twitter.com/WlyLFi9VHm — NASA Earth (@NASAEarth) July 15, 2022

全球天氣越來越熱，比較歐洲、亞洲與美國主要幾大城市各年度高溫紀錄可以發現，即使是時常受熱浪侵襲的印度及巴基斯坦區域，在2000年後日均溫高於32度的日子也逐漸增加，以印度新德里氣候觀察站的數據為例，2000年時全年約有113天日均溫超過30度，在2016年成長到168天，2021年雖然較前幾年下滑，仍較21世紀初增加約16%。

西班牙等地雖然日均溫超過30度的日子不若中南亞區域多，但仍可發現2012年後氣候極端現象變得愈加頻繁，其中2015年熱浪席捲歐洲，多個國家出現40度的高溫，也讓西班牙當年日均溫超過30度的日子來到38天，為歷史新高。美國德州雖然日均溫的天數差距極大，但2012至2021年間，一年高溫天數長達一個月的機會更多，凸顯近年高溫現象成為常態。

台灣國家災害防救科技中心分析美國氣候極端現象也指出，近年因乾旱、熱浪加上人員管理問題，導致美國多個州別野火問題不斷，也加速溫室氣體的排放。

過去幾年許多國家都曾遭受氣候暖化及極端氣候的影響。據國家災害防救科技中心分析國內外天然災害事件，因特殊地理位置獲得「水都」稱號的義大利城市威尼斯，近年因氣候暖化造成海平面上升，過去多有淹水情形，在2019年11月受地中海颶風影響，經歷史上第二嚴重的洪災，淹水深度高達1.87公尺；2020年5月中國長江區域出現持續性強降水，是過往平均值的6倍以上，對長江中下游流域造成嚴重洪災，受災人數更高達6346 萬人次。

下圖比較今年6月氣溫與1951至1980年間6月平均氣溫的差異。可以發現中、南歐及北非區域，今年6月氣溫較過去的平均氣溫高，而到了7月份，這些區域也陸續傳出熱浪災情。

全球暖化速度越來越快

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的觀察，氣候暖化所造成的極端氣候現象近幾年越來越頻繁，全球年平均氣溫以每10年0.08°C的速度上升，是1981年以來速度的兩倍多。

根據美國太空總署（NASA）的研究，去年（2021）全球平均溫度較20世紀均溫上升約0.84°C，是全球氣溫連續上升的第45年。其中若比較南北半球氣溫上升的情形，可以發現北半球氣溫上升速度在2000年以後超越南半球，氣候暖化情形較嚴重。

比較今年6月的氣溫與1951年至1980年平均氣溫的差異，2022年是有紀錄以來的第6熱，只比最熱的2019年低0.08°C，對多數國家來說都是異常炎熱的一個月。NOAA分析，許多北半球國家都出現了創紀錄的高溫，包含中國部分地區、太平洋北部、西部和東南部以及中東和北非的部分地區；南半球國家則相對過往紀錄變化較小。

比較1880年至今的氣溫變化也可以發現，自1977年起6月均溫只有持續上升的趨勢，全球暖化已成為常態。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2018年曾提出特別研究報告，解釋全球氣溫上升所帶來的影響，包含更加頻繁的熱浪、更漫長的乾旱、以及對動植物生態的威脅，而報告中指出，熱浪、強暴雨等變化並不會隨著全球均溫「平均」的上升，其中最顯著的例子就是極端氣溫日子總是以指數的方式增加。

Photo Credit: 中央社

報告中也指出，氣候暖化對全球各區域的影響並不一致，海島國家會優先面臨海平面上升造成陸地縮減、甚至消失的危機，而身處部分氣候變遷高風險環境的生物將會先感受到威脅，且在來不及適應氣候的情況下面臨生存危機。

今(2022）年2月IPCC再發布第6次評估報告，指出從格陵蘭融冰到珊瑚礁破壞情形，氣候變化超乎預期，全球已有33至36億人口暴露在極易受到氣候變遷影響的環境中，其中非洲、南亞及中南美洲、海島及北極地區屬高度脆弱的國家，呼籲各國應加速採取行動，將暖化控制在1.5°C以內，以大幅減少大自然及人類的損失。

資料來源：NOAA、NASA、IPCC、全球災害事件簿

資料說明：本文圖表資料引用自NOAA及NASA提供之氣候資料，惟兩者研究方法及搜集資料方式不同，因此全球氣溫變化資料可能會略有不同。

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核稿編輯：林奕甫