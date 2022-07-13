安倍首相的「家內反對黨」：安倍昭惠勇於「做自己」，開創日本第一夫人新模式
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在日本，昭惠以直言不諱的風格和進步觀點聞名。她與過往的第一夫人不同，不僅拒絕乖乖待在丈夫的陰影之下，反而以更加類似美國第一夫人的獨特丰采，塑造出自己的公共角色。
（中央社）日本前首相安倍晉三8日在奈良輔選時意外遇刺身亡。全國人民哀悼在位時間最長前領導人的逝世之際，他的遺孀昭惠也重新走到鎂光燈前，成為民眾關注的焦點。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，出身顯赫的安倍昭惠本姓松崎，她於1987年與當時僅是幕僚的安倍結婚後就走上日本女性常見道路，放棄在日本最大廣告公司的工作。不過，在兩人維繫超過30年的婚姻中，昭惠早已證明自己並非傳統而無聲的政治家之妻。
在日本，昭惠以直言不諱的風格和進步觀點聞名。她與過往的第一夫人不同，不僅拒絕乖乖待在丈夫的陰影之下，反而以更加類似美國第一夫人的獨特丰采，塑造出自己的公共角色。
華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）資深研究員哈里斯（Tobias Harris）表示：「身為第一夫人，安倍昭惠肯定與過往的許多前任大不相同。」
現年60歲、熱愛表達想法的昭惠曾公開挑戰丈夫的一系列政策，包括推動核電以及跨太平洋夥伴貿易協議。2016年，她在沖繩會見反對擴建美軍陸戰隊基地的抗議人士，安倍則是支持基地擴建。
長期以來，昭惠也是LGBTQ權利倡導者，並於2014年參加東京的同性戀驕傲遊行。她還支持開放醫療用大麻，並於2015年在大麻田中拍照留念。
昭惠對進步理念的支持、自由的表達方式，以及令人愉快的自信，使她深受日本民眾喜愛。日本媒體也替昭惠取了一個綽號：安倍首相的「家內反對黨」。
儘管在政治上，安倍與昭惠經常意見相左，但這對夫婦的關係相當親密。兩人相偕出訪期間下飛機時經常手牽手現身，成為日本政界罕見的「曬恩愛」之舉。
昭惠的Instagram貼文也常常可見安倍的身影。安倍可能在參加活動或輕鬆散步時與她一起微笑、坐在沙發上撫摸寵物狗、在車上看報紙，或是享用一碗咖哩烏龍麵。
昭惠是第一位活躍於社群媒體的日本內閣成員之妻，經常在Facebook和Instagram上與數以萬計粉絲分享生活。
事實上，昭惠是日本食品巨頭森永製菓株式會社創辦人森永太一郎的外曾孫女，父親則是森永製菓前社長松崎昭雄。她曾在私立天主教學校和女子職業學校接受教育，能說一口流利的英語。
畢業後，昭惠進入電通廣告公司上班，並在22歲時，遇到年長7歲的安倍晉三。兩人結婚之前，曾交往2年多。
單是扮演賢妻角色，顯然無法讓昭惠滿足。她曾在1990年代擔任電台DJ，且於丈夫2007年首度辭任首相後，提出開設居酒屋的計畫。
《打破傳統的人：安倍晉三與新日本》（The Iconoclast: Shinzo Abe and the New Japan，暫譯）一書的作者哈里斯說，「2012年，安倍渴望重新掌權之際，昭惠正忙著準備開一間餐廳，這是她一直想做的事情。她認為，丈夫在2007年辭去首相後，她終於有了這個機會，所以她要求丈夫保證自己可以開店……這是一間很棒的餐廳。」
這間名為UZU的居酒屋於2012年在東京神田區開業，比安倍的第二個首相任期還早了幾個月。昭惠還在丈夫家鄉的稻田種植有機稻米，並在她的餐廳供應。
在再度成為第一夫人之前，昭惠也重返校園，並在立教大學拿到社會設計研究碩士學位。
昭惠曾在2013年告訴《華爾街日報》，「對我們夫妻來說，這是一段挫折且艱難的時期。他（安倍）決定重新投入自己的政治生涯，而我覺得我需要開始過自己的生活。」
哈里斯說：「這表明在安倍的政治生涯中，昭惠真的有努力去做自己，而不僅是一個只會陪著丈夫一起露面微笑、符合外界期待的政治家妻子。我認為，她從來不曾滿足或渴望扮演這個角色。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告