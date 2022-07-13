智抗糖與臺灣阿斯特捷利康簽訂合作備忘錄，啟動慢性腎臟病智慧照護方案

亞洲最大慢性病數位照護平台 Health2Sync 智抗糖今（12）日宣布，將與​​​​深耕糖尿病及心腎疾病領域的國際藥廠臺灣阿斯特捷利康（AstraZeneca / AZ）簽訂合作備忘錄，啟動「慢性腎臟病智慧照護方案」，攜手將數位照護模式，擴大佈局到基層腎臟專科診所。該智慧照護方案旨在協助醫護人員及早發現糖腎共病的高風險族群，期盼透過早期治療，提升慢性腎臟病管理品質、減緩疾病人口增加，進一步舒緩龐大的健保支出負擔。

Health2Sync 智抗糖從糖尿病及高血壓照護出發，其結合數據分析與行為改變的數位工具，已證實能幫助慢性病友進行更有效的疾病管理；根據健保署統計，慢性腎病支出多年蟬聯健保花費之首，109 年整體醫療費用更高達新台幣 562 億，其中洗腎人口更有 40%-50% 係由糖尿病引起。因此，如何透過數位工具，協助醫護人員篩選出高風險的慢性腎臟病患，及早介入預防，成為這次 Health2Sync 智抗糖與 AZ 的合作契機。

為了分擔醫護人員的照護負擔、提升病患管理效率，Health2Sync 執行長鄧居義表示，考量到糖尿病與初期慢性腎臟病的危險因子多有重疊，智抗糖的「雲端照護平台」在篩選出高風險的慢性腎臟病患後，將依照病患狀態自動歸類分群、並同步發送衛教訊息；同時，也將檢驗數據圖表化，方便醫護人員向病患解釋病情，達到更順暢的醫病溝通。

除了早期發現與治療外，延緩慢性腎臟病患者進入洗腎階段也是一大重點。健保署繼「糖尿病醫療給付改善方案」和「初期慢性腎臟病醫療給付改善方案」後，也在今年三月新增「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」；對此，腎臟醫學會理事長黃尚志表示：「我們相信在政策的鼓勵下，會讓醫界更願意投入前端預防，避免更多初期慢性腎臟病患走向健康惡化；當病患的病況改善，長期而言對健保支出也會有幫助。」

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟也指出：「基層診所一直致力於慢性病的早期介入，目前已有 200 多間基層診所，積極透過智抗糖輔助照護糖尿病及高血壓病患，我們也很期待可以將數位工具的應用，擴大到慢性腎臟病患照護。」他進一步補充，我們也看到其他國家已陸續將數位工具納入健保給付範疇，以數據追蹤介入治療、達到更好的疾病照護目標，期待未來政府能挹注更多的資源與預算，推動醫療院所照護數位化。

臺灣阿斯特捷利康總裁 Claudio Longo 指出：「我們相信藥品搭配數據的整合照護，可以協助更多基層診所及病患。這次與 Health2Sync 智抗糖合作，就是希望能及早發現並治療慢性腎臟病，提供病患更完善的照護環境。」 AZ 與 Health2Sync 智抗糖的合作計劃將從台灣率先啟動，期待未來進一步提供其他市場的病患與醫療團隊更完善的慢性病數位療法解決方案。