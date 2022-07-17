【對談】林懷民 X 江鵝：創作慾望抓著我們往前走，像樹的葉子伸到有陽光的地方吸收養分
我們想讓你知道的是
林懷民：我沒「雅」或「俗」的問題。創作時，只能用當時的感覺創作，講究不起雅或俗的選擇。外國記者常問我，雲門到鄉鎮戶外公演是不是會準備另一套節目。他的意思好像在說，大城演高雅的作品，鄉鎮演熱鬧通俗的節目。其實沒有！在巴黎、紐約、屏東、台東演的都是同樣的舞作呀。
文：時報文藝
「他站在水邊，用腳趾把人影拖進沙子裡，眼睛盯著地面。然後他越過水深達膝蓋的淺海，到達了沙洲。」——湯瑪斯 · 曼《威尼斯之死》
林懷民（以下簡稱林）：
人家一直在問為什麼我喜歡《俗女養成記》，我說這當中呈現很重要的一件事。早期大家只透過電視理解台語的詮釋方式。到了黃春明那一代，他們試著將中文作品放一點台語的味道進去。王禎和用力最深，像〈嫁妝一牛車〉就很厲害。
我很佩服他們當時所做的努力，可是到了你的作品，台語完全自在。通通消化在行文裡了。而且台語在作品裏頭不只是一種風味，什麼人就說什麼話，不是文字，而是生活語言，情感的表達完全到位。
像是改編電視劇有一幕，嘉玲從台北回家了，在廚房nuā lâi nuā khì（台語），媽媽正在煮飯，嘉玲問說「我回來妳有歡喜嗎？（guá tńg-lâi lí ūhuann-hí bô）」媽媽說：「妳歡喜我就歡喜（ah lí huann-hí guá huann-hí）」。台灣媽媽就會說這樣的話。含蓄。
哪裡還有熱情擁抱這回事。
所以你現在回家會擁抱爸爸、媽媽。第一次抱他們的時候要宣布嗎？（笑）
江鵝（以下簡稱江）：
第一次擁抱的時候是真的要宣布，像是一個跋扈的長女在訂一個新家規，一開始很尷尬，因為沒有習慣肢體碰觸，但也才發現他們是喜歡被抱的。後來每當我在收行李，拉上拉鍊的瞬間，就看到他們默默的移到我旁邊跟我說再見……
林：對對對，就是這樣！事實上人是需要擁抱的。
最近有人問我疫情解封之後要去哪，我就說我要學江鵝！想去日本就去日本，你多久去一次日本？
江：我已經不記得了，對我來說就像是台南高雄一樣的地方往返。我想去逛街就去東京逛街，想走路，就去鄉下。
林：那每次都去多久？
江：最多不超過五天，出國的當下會抱怨台灣的嘈雜、黏膩，但離開超過五天，身體就會記得我喜歡這個地方。我在這裡生活，外面不管多麼乾爽、多麼特別，都無法產生這樣的黏膩感。所以我無法太長期處於旅行的狀態。
林：所以你沒去參加雲門的「流浪者計畫」（笑）
我有一次跟媽媽說，如果小時候你就讓我去學跳舞，今天一定變得非常了不起。你知道我媽怎麼說？「那你這世人就是跳舞跳到憨憨，才不會編舞。」差別在於是長大後，自己決定去做，就做得無怨無悔。
江：跳舞是我的人生遺憾，我一直無法善用我的肢體表達。
回應老師與母親的對話，我也覺得不能給你安排路，要把你推到一個沒有路以後，勇猛性才會上來，然後你就會為自己開路了，創作對我而言就是處在一個不吐不快的狀態。
我寫《俗女養成記》的時候，本來會有點擔心家人不高興被寫進去，後來才發現他們是喜歡的，不管情節是嘲笑或是指責，而且他們很驚訝我對阿公、阿嬤性格描述和生活習慣反而是我這個小孫女竟然記得這麼清楚。
林： 最近我弟弟翻出母親保留的每個小孩出生的臍帶。媽媽用一塊紅布把臍帶綁起來，上面寫著每個人的名字、年、月、日。我感動的不得了。
江：這是非常難得的，因為來找我算人類圖的都需要提供出生時間。（大部份人都不曉得）一開始他們都嫌麻煩，但當申請到出生證明的當下都非常感動。
林：上一代的女性被制約得矜持，壓抑。我母親生病末期時，痛到不行，也只說一個字「痛」。她內心的日本式教育的影響根深蒂固，非常節制。有一次我台中演出，打電話回去問母親好不好。她回說「一個人吃飯有什麼好？」她平時不會這麼直白。我聽到，跳起來衝到車站趕回台北。
而我父親是日本式大男人，充滿威嚴，絕不會說他的辛苦。所以父子之間少有情感上的交流。最近老家變成古蹟，整理舊物，我找到一張照片，是父親在東京帝國大學畢業那天拍的。合影的是房東太太。我在想，是離鄉在外，沒有其他朋友嗎？還是他跟房東太太生活上較有互動，就邀她出席畢業典禮？
有一年我們要出國演出，我將巡迴的城市一個個唸給母親聽。說到杜塞道夫（Düsseldorf）。父親在一旁悠然地說「舒曼就是從那裏的橋上，跳進萊茵的。」我和母親ㄧ直以為父親不懂古典音樂這些的，吃驚得一愕一愕。
後來，我到奧地利導演歌劇，邀父母親去參加首演，然後帶他們在歐洲玩。到了威尼斯，我父親想去麗都（Lido）。我就跟他說「那裡就只有海水浴場，夏天比較有趣。現在是秋天，去了都沒什麼人。」他生氣的回我「我就是要去！《威尼斯之死》就是寫那裡！」我起了雞皮疙瘩。我知道日本的人文教育很徹底，高校就要讀舊俄小說，但不曉得父親竟然讀過湯瑪斯・曼（Thomas Mann）的小說。
這兩件事像冰山的一角。父親年輕時代的事，我們通通不知道。今天他離開了 ，沒機會問清楚了。跟父母相處，到最後我只有一個字——「陪」。
江：我幫你排了你的人類圖，發現老師您是6/2型的，屬於停不下來的那類人。排出來的人生角色跟我是一樣的。人生角色的代表你這一生意識進入形體的作用，再搭配業力，總和會對生命的感知有一個制訂好的視角，可以歸納出應對進退、待人處世上的特性。
6/2型這個人生角色，會有三個重要的人生階段。在1到30歲是極端的理想主義者，內在與外在都樂於去碰撞想要找到生命中理想的狀態。在30歲左右，一個生命的菜鳥會意識到地球上的現實不是這麼容易碰撞到理想，因此在30到50歲又是另一個人生，會躲在一個有高度而不那麼熱衷參與的抽離狀態，期待遠方可以……
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
我們想讓你知道的是
根據創市際市場調查數據，台灣電子票券市場近年發展興盛、競爭激烈，身為產業先驅者的Edenred宜睿智慧究竟是如何將使用者痛點轉化為自身競爭優勢，獲得眾多使用者擁戴呢？
近年隨著一波波的新冠疫情衝擊，工作型態變得彈性多元，在降低社交接觸的社會共識下，日常消費的產業樣態及生活模式也默默改變，隨之蓬勃發展的是帶來全新消費體驗的數位科技，與自「電子票券」興起所開展的一連串虛實整合浪潮。
電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。
另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
其實現今一機解決所有的電子票券服務，背後是十多年前企業對數位趨勢的未來洞見、以及系統開發和功能設計的努力痕跡。觀察本次調查中Edenred宜睿智慧備受好評的電子票券服務的發展歷程，便能窺見其佈局數位的遠見卓識以及虛實整合的精準策略。
直擊紙本票券痛點！電子票券好查詢、易使用、無紙更永續
每種科技或服務的發展，都源於美好生活的期待或想像。電子票券興盛的原因不單是智慧型手機與數位趨勢的推波助瀾，更重要的是其本質上遠勝於紙本票券的優質服務。傳統紙本票券雖然取得與使用方式都十分直觀，但實體票券往往容易破損或遺失，同時管理只能耗時費力的人工手動清點與保管，經常忘記攜帶更是造成使用非常不便。
Edenred宜睿智慧從使用者角度出發，以電子票券克服了傳統紙本票券的使用痛點，並應用在「行銷禮贈」與「員工福利」兩大電子票券市場中。其服務皆整合了量販、超商、藥妝、餐飲、百貨、飯店等遍佈全台的消費通路，憑藉跨通路與一機搞定的便利性，打造行銷禮贈中紅利、兌點、小額贈品等多項服務，這也呼應了調查結果中以速食店、餐廳、超商等為最常使用小額贈禮的生活場景結果。
此外，Edenred宜睿智慧還敏銳捕捉到企業市場的需求，將員工的三節禮金、旅遊津貼、部門獎勵等員工福利數位化，並以獨特的「品牌自選+面額任用」功能提供更個人化的選擇。「以電子票券作為員工福利」不只在過去是極具前瞻性的大膽觀點，如今還能減少企業大量購買、發放紙本禮券產生的作業成本與碳排放，為企業社會責任及環境永續添份心力。
使用滿意度大調查──Edenred宜睿智慧功能性電子票券更顯實用可靠
如此蓬勃的電子票券市場，也理所當然的成為各方企業的必爭之地。調查結果指出，無論在公司品牌認知度還是產品使用率，Edenred宜睿智慧都居市場領先地位，其中使用與推薦的轉換率更超過九成。同時，Edenred宜睿智慧也以89.7%滿意的高度評價居「公司品牌滿意度」之首，後續調查更顯示大部分使用者，願意持續購買Edenred宜睿智慧提供的產品與服務。
在超高滿意度的數字背後，蘊含的是Edenred宜睿智慧始終秉持「Enrich connections. For good」的企業理念，與化繁為簡的服務思維所打造的創新設計──使用直觀的介面、豐富的兌換品項、多元廣泛的使用通路、直擊痛點的方便功能等優質功能。如此創新、高效的服務讓Edenred宜睿智慧不只在高達9成的使用者心中留下深刻的功能性印象，旗下兩大產品服務「Ticket Xpress即享券」、「Benefit Xpress福利即享券」更都獲得75%以上兌換滿意度的大多好評，著實體現Edenred宜睿智慧的電子票券服務實用可靠。
本文內之數據皆為 2022 Edenred x 創市際電子票券調查所有。
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