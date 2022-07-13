猴痘全球總數逾9000例、台灣出現第2例境外移入，世衛將開會是否升為最高層級警戒
我們想讓你知道的是
美國媒體《CNBC》報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會中說，猴痘疫情緊急委員會將於下週再度開會，檢視當前趨勢、防疫措施成效，並向出現病例的國家及社群提出建議。
猴痘疫情在世界多國爆發疫情，迄今總數已達9200例。台灣於昨（12）日公布第2例境外移入個案，目前已收治負壓隔離病房。由於個案是在機場攔截，因此無社區活動史。世界衛生組織（WHO）昨日宣布將於下週再度召開緊急會議，判斷是否宣布猴痘構成全球公衛威脅。
個案搭機時旁邊無乘客，暫時無匡列密切接觸者
（中央社）台灣繼6月24日公布首例猴痘境外移入個案，衛福部疾管署12日公布第2例境外移入病例，為北部30多歲男性，收治負壓隔離病房，個案機場攔截，無社區活動史，未匡列密切接觸者。
疾管署副署長莊人祥12日下午說明，這名30多歲本國籍男性，於今（2022）年5月至7月到美國出差，7月3日在當地開始出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，曾於7月5日就醫服用抗生素。
個案後續症狀未改善且出現皮膚紅疹及腹瀉等症狀，7月10日返國入境時，主動告知機場檢疫人員疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，經醫師評估後進行採檢通報，於今天確認陽性，目前於醫院隔離治療中。
莊人祥告訴《中央社》記者，猴痘傳播對象具局限性，多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或與照顧確診者的醫護人員有關，今天新增的個案在機場主動告知檢疫人員疑似症狀，所幸在機場攔截，並沒有社區活動史，以及社區接觸者。
莊人祥指出，個案入境後只接觸機場檢疫人員及醫護人員，上述人員皆有妥善穿著防護裝備，據了解，個案搭乘飛機時，旁邊並沒有坐其他乘客，所以暫時沒有匡列密切接觸者。
莊人祥強調，這波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計64國報告至少9664例確診，其中以歐洲及美洲病例數最多，由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物。
莊人祥呼籲，為減少受感染的風險，疾管署已於6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示（Alert）」，基於當地可能已具社區傳播風險，若台灣民眾前往前述國家或地區旅遊，應避免可能與不特定人士密切接觸社交活動等高風險場域。
莊人祥提醒，民眾返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。
歐洲為此波猴痘疫情的重災區
《中央社》報導，世衛組織上月認為猴痘疫情尚未構成緊急公衛事件。但隨著過去數週感染病例顯著增加，預料世衛組織將在緊急委員會下週再度開會時，考慮是否發布最高層級警戒。
美國媒體《CNBC》報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會中說，猴痘疫情緊急委員會將於下週再度開會，檢視當前趨勢、防疫措施成效，並向出現病例的國家及社群提出建議。
目前猴痘疫情多在歐洲和北美擴散，這現象極不尋常，因為這種病毒以往不會在歐美出現。歐洲是這波疫情的重災區，今年通報確診病例占全球總數超過80％。美國也發現逾760例分散在37州、華府及轄下自治邦波多黎各。
《CNBC》報導提及，世衛上一次發布全球衛生危機是在2020年1月份，為了回應當時COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發，隨後在3月宣布COVID-19進入大流行狀態。對於如何宣布疾病進入大流行的狀態，世衛並沒有法定的流程。2020年，世衛宣布COVID-19進入大流行，目的是在於警告一些志得意滿的國家，提醒他們COVID-19的傳染力及嚴重性。
新聞來源
- 台灣現第2例猴痘 30多歲男赴美出差返國（中央社）
- 猴痘全球通報9200例 世衛下週開會討論是否發布最高警戒（中央社）
- WHO to convene second emergency meeting to decide if monkeypox is a global health threat as cases rise to 9,200（CNBC）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！