猴痘全球總數逾9000例、台灣出現第2例境外移入，世衛將開會是否升為最高層級警戒

猴痘疫情在世界多國爆發疫情，迄今總數已達9200例。台灣於昨（12）日公布第2例境外移入個案，目前已收治負壓隔離病房。由於個案是在機場攔截，因此無社區活動史。世界衛生組織（WHO）昨日宣布將於下週再度召開緊急會議，判斷是否宣布猴痘構成全球公衛威脅。

個案搭機時旁邊無乘客，暫時無匡列密切接觸者

（中央社）台灣繼6月24日公布首例猴痘境外移入個案，衛福部疾管署12日公布第2例境外移入病例，為北部30多歲男性，收治負壓隔離病房，個案機場攔截，無社區活動史，未匡列密切接觸者。

疾管署副署長莊人祥12日下午說明，這名30多歲本國籍男性，於今（2022）年5月至7月到美國出差，7月3日在當地開始出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，曾於7月5日就醫服用抗生素。

個案後續症狀未改善且出現皮膚紅疹及腹瀉等症狀，7月10日返國入境時，主動告知機場檢疫人員疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，經醫師評估後進行採檢通報，於今天確認陽性，目前於醫院隔離治療中。

莊人祥告訴《中央社》記者，猴痘傳播對象具局限性，多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或與照顧確診者的醫護人員有關，今天新增的個案在機場主動告知檢疫人員疑似症狀，所幸在機場攔截，並沒有社區活動史，以及社區接觸者。

莊人祥指出，個案入境後只接觸機場檢疫人員及醫護人員，上述人員皆有妥善穿著防護裝備，據了解，個案搭乘飛機時，旁邊並沒有坐其他乘客，所以暫時沒有匡列密切接觸者。

莊人祥強調，這波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計64國報告至少9664例確診，其中以歐洲及美洲病例數最多，由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

莊人祥呼籲，為減少受感染的風險，疾管署已於6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示（Alert）」，基於當地可能已具社區傳播風險，若台灣民眾前往前述國家或地區旅遊，應避免可能與不特定人士密切接觸社交活動等高風險場域。

莊人祥提醒，民眾返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

歐洲為此波猴痘疫情的重災區

《中央社》報導，世衛組織上月認為猴痘疫情尚未構成緊急公衛事件。但隨著過去數週感染病例顯著增加，預料世衛組織將在緊急委員會下週再度開會時，考慮是否發布最高層級警戒。

美國媒體《CNBC》報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會中說，猴痘疫情緊急委員會將於下週再度開會，檢視當前趨勢、防疫措施成效，並向出現病例的國家及社群提出建議。

目前猴痘疫情多在歐洲和北美擴散，這現象極不尋常，因為這種病毒以往不會在歐美出現。歐洲是這波疫情的重災區，今年通報確診病例占全球總數超過80％。美國也發現逾760例分散在37州、華府及轄下自治邦波多黎各。

《CNBC》報導提及，世衛上一次發布全球衛生危機是在2020年1月份，為了回應當時COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發，隨後在3月宣布COVID-19進入大流行狀態。對於如何宣布疾病進入大流行的狀態，世衛並沒有法定的流程。2020年，世衛宣布COVID-19進入大流行，目的是在於警告一些志得意滿的國家，提醒他們COVID-19的傳染力及嚴重性。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺