美國宣布將「大幅深化」太平洋島國關係，投入六億美元抗衡中國影響力

文：德國之聲中文網（法新社、《SBS新聞》、路透社）

太平洋島國論壇會議週二（7月12日）登場，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在會中宣布，將「大幅深化」美國在該區域的存在，並計劃提供六億美元的資金，此外也將在東加和吉里巴斯增設使館，並任命首位美國駐太平洋島國特使。

美中競逐讓今（2022）年的太平洋島國論壇受到高度關注，該論壇聚集了在戰略上至關重要的太平洋地區的領導人。這也是自今年早些時候，索羅門群島與中國簽署有爭議的安全條約以來，該地區領導人的首次聚會。

賀錦麗在視訊講話中表示，這對美國而言是外交上的轉變。據悉，當賀錦麗發言時，至少有一名來自當地中國大使館的官員在場，並一度引起小小騷動。

賀錦麗在講話中感謝太平洋島國論壇輪值主席、斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Voreqe Bainimarama）邀請她在峰會上發言，並表示美國已經準備好在太平洋地區「開啟新的篇章」。

賀錦麗強調，美國跟太平洋島國的淵源已久且關係密切，近期也持續深化雙方的關係，並說，她和美國總統拜登（Joe Biden）承認，太平洋地區以前可能沒有得到足夠的重視，同時承諾：「我們將改變這種狀況，美國希望『大大深化我們在太平洋地區的存在』。」

美國除了承諾向論壇漁業單位提供6000萬美元的經濟援助外，還將恢復派遣和平工作團志工到太平洋國家。她說，美國希望在海上安全、救災和「不會導致不可踰越的債務」的基礎設施項目上，進行合作。

東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）對於美國將在當地開設使館表示歡迎，他向法新社說：「我們真的很高興，美國將在東加開設大使館，這是一個重要的里程碑。我們非常高興，美國終於在東加有所存在。」

意義何在？

美國的這一宣布是在太平洋地區緊張局勢加劇的背景下所做出，部分西方國家擔憂中國正試圖擴大其在該地區的影響力。

今年4月，中國和索羅門群島簽署了一項安全協議，引發了對中國可能在那裡建立軍事基地的擔憂，儘管索羅門群島和中國都否認了這些質疑。

隨後，中國試圖達成涵蓋警務、安全、漁業、數據和自由貿易區的全區域協議，但在北京未能與10個太平洋國家達成共識後，該協議目前被擱置。

吉里巴斯退出峰會

除了中美兩國持續在太平洋島國地區競逐勢力，另一值得關注的是吉里巴斯在峰會開會前退宣布退出論壇。儘管吉里巴斯總統聲稱退出原因是對秘書長職務安排的不滿，但外界把事件與中國做出連結。

吉里巴斯的反對派領導人還明確表示，退出論壇的決定是受到了北京的影響。中國則對此予以否認，中國外交部指出，「我們從不干涉太平洋島國的內部事務，希望島國加強團結合作，共同發展。」

吉里巴斯是離美國最近的太平洋島國，與夏威夷只有約2000公里的距離。

太平洋島國論壇成立於1971年，是南太平洋國家政府間加強區域合作、協調對外政策的區域合作組織，其成員包括澳大利亞、新西蘭、斐濟、東加等18個成員。論壇領導人會議每年舉行一次。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航