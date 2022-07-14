2022/07/14,
印太

美國宣布將「大幅深化」太平洋島國關係，投入六億美元抗衡中國影響力

美國宣布將「大幅深化」太平洋島國關係，投入六億美元抗衡中國影響力
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

在中美競逐態勢下，美國副總統賀錦麗宣佈將在吉里巴斯和東加各增設使館，更首度任命一名美國對太平洋島國論壇的特使。美方動作頻頻，目的被認為是為了對抗中國在該區域逐漸增長的影響力。

文：德國之聲中文網（法新社、《SBS新聞》、路透社）

太平洋島國論壇會議週二（7月12日）登場，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在會中宣布，將「大幅深化」美國在該區域的存在，並計劃提供六億美元的資金，此外也將在東加和吉里巴斯增設使館，並任命首位美國駐太平洋島國特使。

美中競逐讓今（2022）年的太平洋島國論壇受到高度關注，該論壇聚集了在戰略上至關重要的太平洋地區的領導人。這也是自今年早些時候，索羅門群島與中國簽署有爭議的安全條約以來，該地區領導人的首次聚會。

賀錦麗在視訊講話中表示，這對美國而言是外交上的轉變。據悉，當賀錦麗發言時，至少有一名來自當地中國大使館的官員在場，並一度引起小小騷動。

賀錦麗在講話中感謝太平洋島國論壇輪值主席、斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Voreqe Bainimarama）邀請她在峰會上發言，並表示美國已經準備好在太平洋地區「開啟新的篇章」。

賀錦麗強調，美國跟太平洋島國的淵源已久且關係密切，近期也持續深化雙方的關係，並說，她和美國總統拜登（Joe Biden）承認，太平洋地區以前可能沒有得到足夠的重視，同時承諾：「我們將改變這種狀況，美國希望『大大深化我們在太平洋地區的存在』。」

美國除了承諾向論壇漁業單位提供6000萬美元的經濟援助外，還將恢復派遣和平工作團志工到太平洋國家。她說，美國希望在海上安全、救災和「不會導致不可踰越的債務」的基礎設施項目上，進行合作。

東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）對於美國將在當地開設使館表示歡迎，他向法新社說：「我們真的很高興，美國將在東加開設大使館，這是一個重要的里程碑。我們非常高興，美國終於在東加有所存在。」

意義何在？

美國的這一宣布是在太平洋地區緊張局勢加劇的背景下所做出，部分西方國家擔憂中國正試圖擴大其在該地區的影響力。

今年4月，中國和索羅門群島簽署了一項安全協議，引發了對中國可能在那裡建立軍事基地的擔憂，儘管索羅門群島和中國都否認了這些質疑。

隨後，中國試圖達成涵蓋警務、安全、漁業、數據和自由貿易區的全區域協議，但在北京未能與10個太平洋國家達成共識後，該協議目前被擱置。

吉里巴斯退出峰會

除了中美兩國持續在太平洋島國地區競逐勢力，另一值得關注的是吉里巴斯在峰會開會前退宣布退出論壇。儘管吉里巴斯總統聲稱退出原因是對秘書長職務安排的不滿，但外界把事件與中國做出連結。

吉里巴斯的反對派領導人還明確表示，退出論壇的決定是受到了北京的影響。中國則對此予以否認，中國外交部指出，「我們從不干涉太平洋島國的內部事務，希望島國加強團結合作，共同發展。」

吉里巴斯是離美國最近的太平洋島國，與夏威夷只有約2000公里的距離。

太平洋島國論壇成立於1971年，是南太平洋國家政府間加強區域合作、協調對外政策的區域合作組織，其成員包括澳大利亞、新西蘭、斐濟、東加等18個成員。論壇領導人會議每年舉行一次。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/07/13,
房市

移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築

移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築

我們想讓你知道的是

防疫養生，好好呼吸最重要。豐邑建設最新鉅作「豐邑氧森」，鎖定大林口A8長庚生活圈黃金地段，坐擁超過60%稀有綠覆地，不只能享受大自然芬多精，緊鄰長庚醫院商圈，生活機能與醫療資源齊備，方便又安心。

疫情時代，養生護體是全民熱門話題。尤其防疫時期愈來愈多人待在家，居住環境對健康的影響更勝以往。在台中、新竹擁有好口碑的豐邑建設，近期進攻大林口地段，插旗A8長庚生活圈，為住戶打造「豐邑氧森」的最新鉅作。鎖定超過60%稀有綠色覆蓋環境的地段，時時刻刻享受大自然芬多精與盎然綠意，並且緊鄰長庚醫院商圈齊備生活機能，國際知名連鎖店與生鮮超市皆唾手可得。

更難能可貴的是，豐邑堅持超大基地低密度住宅，為住戶建構養生樂活、舒適優雅的家園，一推案即吸引眾多買房客洽詢，搶佔席次。

進駐林口長庚醫院商圈，大基地低密度住宅珍稀保值

近年大林口地區的重大建設陸續到位，土地開發近飽和，使這塊緊鄰雙北的黃金都會區熱上加熱，大面積綠地的區塊也更顯難得。為讓買房住戶享有優質居住環境，豐邑建設看準大林口地段超過60%以上的稀有綠覆環境，在緊鄰文德、長樂公園近3000坪有氧綠廊帶地段，推出「豐邑氧森」正式插旗A8長庚生活圈，距離A8捷運站僅5分鐘開車距離，更是長庚生活圈內，距離A8捷運站最近、也是最後千坪大基地開發的珍貴地段。

豐邑氧森位於全台知名「醫生村」——長庚醫護社區旁，多為醫護教授純住聚落，屬菁英移居首選。此外，豐邑氧森屬區內難得的大基地低密度住宅規劃，坐擁長庚醫院商圈完整生活機能、豐沛醫療資源之外，還能享受綠意環繞、媲美國際養生大境的居住環境。不只地段極佳，豐邑氧森也設計全齡化設施，在旁的長樂公園內甚至還有「毛小孩」寵物專屬遊樂園，為所有家庭成員實踐美好樂活想像。

豐邑氧森02
豐邑氧森03
Photo Credit：豐邑氧森／豐邑氧森緊鄰全台知名「醫生村」長庚醫護社區，豐沛醫療資源近在咫尺，且區內多為醫護教授純住聚落，里仁為美，難能可貴。

天然防疫黃金格局，必備鮮活氧氣與大面採光

疫情使人們更加重視居住健康，尤其在人口密度高的都會生活，親近自然、感受綠意的機會並不多。所幸豐邑建設的推案幾乎皆是千坪基地，並且主打低密度設計保留綠帶空間，為社區引進陽光、空氣、水、花草樹木等自然綠意，創造社區天然的自然景觀，可說是城市叢林中難得的綠色家園。

此外，建築棟距極大化的設計，確保住戶享有寬敞舒適的生活尺度、被綠野簇擁的清新自然環境。天天呼吸新鮮綠氧，享受心曠神怡的生活步調，再也不是夢。

豐邑氧森04
Photo Credit：豐邑氧森／豐邑氧森減少建蔽率、保留土地面積，以超高樓層、雙塔建築形式座落城市中的秘境，由人文靜巷環繞，外觀氣派大器，閃耀大林口榮耀之姿，成就低調奢華的高品質生活。

採光充足的空間，能讓人感到舒適自在，甚至增加活力。因此，豐邑氧森採用三面採光衛浴開窗設計，強調光的重要性，每日早晨住戶可享受柔和陽光灑進家中的淨化能量；同時，豐邑氧森也將每戶的開窗面擴至最大，造就順暢通風，由外而內引進新鮮活氧，讓良好空氣對流舒心淨肺，也大幅降低室內污染源、減少過敏，堪稱天然防疫的最佳黃金格局。

領先業界的鋼柱模工法，建構安心穩固的永續家園

身為虔誠的基督徒、同時也是豐邑建設總經理的邱崇喆曾說：

「聖經記載了基督教信仰所遵行的十誡，其中第六誡是不可殺人。因此按聖經的教導，不僅不能傷害他人生命，即使是間接影響生命安全也不被允許。豐邑將這樣的人生觀落實在工作領域，以建築來說，就是結構安全最重要。」

因此，在豐邑建築的五項準則「安全、機能、美觀、社區文化、心靈藝術」中，安全一直都是重中之重，是不可動搖的根基。

為了完成安全建築的使命，不能不提豐邑建設最引以為傲的鋼柱模結構，這是豐邑團隊多次到日本參訪防震建築的心得實踐。邱崇喆分享：「鋼模的緊密度遠大於木板模，以鋼模取代木板，不但更環保，更可確保澆置時不漏漿，柱身密度平均，可完全發揮混凝土既有強度，建築安全性自然更高。」

豐邑氧森不只採用令人驕傲的鋼柱模結構，針對許多住家苦惱的排水問題，豐邑也有卓越辦法。不同於傳統採四大幹管系分流配置，豐邑獨創八大幹管系分流配置，讓傳統併管變成獨立分流，污廢水不再混合排放。此舉不但預防阻塞和雨水回冒，更可落實水循環和環保綠建築，使豐邑氧森也晉升永續建築的一列。

豐邑氧森05
Photo Credit：豐邑氧森／居住安全永遠是第一首要。豐邑建設秉持這樣的理念，於結構、施工材料、建築方式等細節講究科學方法；接著是機能規劃，從建築基礎規劃階段就建立往後的韌性；再來是外型美觀，為住戶打造兼顧身心靈的美學滋養。有了這三大原則精神做為建築後盾，難怪豐邑的建築不管在台中或新竹都如此受歡迎。如今進駐林口A8商圈，可謂造福北台灣民眾。

豐邑氧森，坐擁約1762坪基地，大面積低建蔽規劃使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅最高樓。

房型規劃為24～41坪的2至3房、最大3房，規劃戶數共有328戶。公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室等。社區內甚至有約1255坪的公園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。

豐邑氧森，樂活養生！

預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）


猜你喜歡