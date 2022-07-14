國民黨深藍與中國小粉紅同聲唱和，蔡英文與安倍晉三就在他們的心中被畫上等號

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，除了日本國民外，對多數民主國家與台灣人而言深感悲痛，因為逝去了一位具有國際視野與政治高度的政治領袖，同時也失去了一位對台灣友好的朋友。

然而中國小粉紅卻在同時發出許多令人匪夷所思、毫無同理心的言行；道理不難理解，在中共官媒長期洗腦下，始終把安倍視為仇中的惡人，他期待日本成為正常國家因此推動修改安保法，這個訴求是希望日本夠在傳統的經濟外交外，能夠承擔更多與其國力相適應的國際責任，自衛隊赴海外執行維持和平行動就是一個開始。

此外，為了因應中國崛起在區域造成的權力失衡，安倍提倡印太戰略，此一思維影響歐巴馬重返亞洲戰略，也催生了四方安全對話與CPTPP，這兩個多變安全與自由開放的經貿體制的運作，目標非常明確就是為了預防中國一帶一路與軍事擴張的挑戰，日本的國家安全與台灣角色互為鑲嵌，「台灣有事，日本有事」這句話就是安倍印太政治經濟學的最佳詮釋，台灣人自然感念在心，中國小粉紅必然氣急敗壞，因為他們最不樂見台灣的國際地位、主權認同、戰略價值被置於一個新的高度。

只是這些人沒想到真正推手不是安倍晉三，而是習近平。

諷刺的是，中國鄉民始終把日本侵略亞洲鄰國的歷史仇恨掛在嘴中，卻忘了自己國家正步上彼時日本在明治維新後的歷史教訓，如果昔日的軍國主義與殖民主義的模式是被譴責的，試問中國今日一帶一路的新殖民路線與在亞洲的擴張行徑，又與當時的日本有何不同？

國民黨政治洗腦的產物，跟著小粉紅唱和「反安倍」

日本曾經喊出洗刷幕府時期培里（Matthew Perry）造訪的「黑船恥辱」，並以此為名在後發展優勢下意圖改變現狀，大東亞共榮圈的旗幟成為戰爭爆發的原因，歷史覆轍完全複製在習近平的身上，只是換成了中國的「百年恥辱」，挑戰的是後冷戰時期的普世價值、世界體系、區域的地緣政治以及全球供應鏈。如果中共黨媒重複訴求「延安抗戰史觀」，那麼日本與周邊國家儼然成為防禦者，中國倒成為新的侵略者。

小粉紅也不瞭解，日本在二戰之後實行議會內閣制，已經是憲政主義下的民主政體，安倍試圖修憲完全回應「中國威脅與擴張」下的產物，這些人似乎把因果關係給顛倒了，居然把被害者炮製成加害人，只因他們天天收看官媒各種版本的抗日神劇。