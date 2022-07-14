國民黨深藍與中國小粉紅同聲唱和，蔡英文與安倍晉三就在他們的心中被畫上等號
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如果小粉紅是中共黨化教育下的巨嬰，那麼那些跟著唱和「反安倍」的深藍群眾與某些自以為是的藍營媒體人，就是國民黨政治洗腦的產物。從時代背景與這些人的語境中，大抵可以看出這些人的內心世界。
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，除了日本國民外，對多數民主國家與台灣人而言深感悲痛，因為逝去了一位具有國際視野與政治高度的政治領袖，同時也失去了一位對台灣友好的朋友。
然而中國小粉紅卻在同時發出許多令人匪夷所思、毫無同理心的言行；道理不難理解，在中共官媒長期洗腦下，始終把安倍視為仇中的惡人，他期待日本成為正常國家因此推動修改安保法，這個訴求是希望日本夠在傳統的經濟外交外，能夠承擔更多與其國力相適應的國際責任，自衛隊赴海外執行維持和平行動就是一個開始。
此外，為了因應中國崛起在區域造成的權力失衡，安倍提倡印太戰略，此一思維影響歐巴馬重返亞洲戰略，也催生了四方安全對話與CPTPP，這兩個多變安全與自由開放的經貿體制的運作，目標非常明確就是為了預防中國一帶一路與軍事擴張的挑戰，日本的國家安全與台灣角色互為鑲嵌，「台灣有事，日本有事」這句話就是安倍印太政治經濟學的最佳詮釋，台灣人自然感念在心，中國小粉紅必然氣急敗壞，因為他們最不樂見台灣的國際地位、主權認同、戰略價值被置於一個新的高度。
只是這些人沒想到真正推手不是安倍晉三，而是習近平。
諷刺的是，中國鄉民始終把日本侵略亞洲鄰國的歷史仇恨掛在嘴中，卻忘了自己國家正步上彼時日本在明治維新後的歷史教訓，如果昔日的軍國主義與殖民主義的模式是被譴責的，試問中國今日一帶一路的新殖民路線與在亞洲的擴張行徑，又與當時的日本有何不同？
國民黨政治洗腦的產物，跟著小粉紅唱和「反安倍」
日本曾經喊出洗刷幕府時期培里（Matthew Perry）造訪的「黑船恥辱」，並以此為名在後發展優勢下意圖改變現狀，大東亞共榮圈的旗幟成為戰爭爆發的原因，歷史覆轍完全複製在習近平的身上，只是換成了中國的「百年恥辱」，挑戰的是後冷戰時期的普世價值、世界體系、區域的地緣政治以及全球供應鏈。如果中共黨媒重複訴求「延安抗戰史觀」，那麼日本與周邊國家儼然成為防禦者，中國倒成為新的侵略者。
小粉紅也不瞭解，日本在二戰之後實行議會內閣制，已經是憲政主義下的民主政體，安倍試圖修憲完全回應「中國威脅與擴張」下的產物，這些人似乎把因果關係給顛倒了，居然把被害者炮製成加害人，只因他們天天收看官媒各種版本的抗日神劇。
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
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2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
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AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
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競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
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