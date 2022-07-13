2022/07/13,
運動

2023世界棒球經典賽：睽違14年分組賽再現日韓對決，韓國有意徵召MLB美籍韓裔選手

2023世界棒球經典賽：睽違14年分組賽再現日韓對決，韓國有意徵召MLB美籍韓裔選手
2009年世界棒球經典賽韓國隊｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

為備戰2023年世界棒球經典賽。韓國棒球委員會（KBO）釋放出有意徵召大聯盟的韓裔選手的消息，包括正效力於「聖路易紅雀隊」Tommy Edman、「西雅圖水手隊」Riley O'Brien與「波士頓紅襪隊」Rob Refsnyder等棒球好手。

2023年第五屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC），首輪A組分組賽將於2023年3月8日到3月21日在台中洲際棒球場舉行。賽前熱議話題不斷，包括台灣繼2013年後二度爭取到首輪主辦權，以及自2009年在經典賽中被外界譽為世仇對決的「日韓戰」，睽違14年後將再度於首輪B組交手。

分組賽睽違14年「日韓經典賽」：韓國隊有意徵召大聯盟多位韓裔選手

每四年舉辦一次的「世界棒球經典賽」，是由美國職棒大聯盟（Major League Baseball，MLB）與世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation,WBSC）所共同策劃。首屆於2006年3月在日本、美國、波多黎各舉辦，第五屆本原訂於2021年舉辦，但受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，則延至2023年。

2009年世界棒球經典賽在首輪資格賽中以2比14打輸日本的韓國，睽違14年將再度於分組賽與日本交手，此次交戰也成球迷熱議話題之一。

根據韓國棒球委員會（KBO）釋放的消息，他們有意徵召正效力於大聯盟的多位韓裔選手，列入韓國國家代表隊名單。可能人選包括「聖路易紅雀隊」Tommy Edman、「西雅圖水手隊」Riley O'Brien與「波士頓紅襪隊」Rob Refsnyder等多位棒球好手。

此消息一出，明年經典賽由中職組訓的中華隊，是否會徵召海外華裔、台裔來補強經典賽戰力的話題，在台灣棒球圈更掀起一波討論。

目前輿論熱議的台裔人選，多圍繞在目前效力於亞利桑那響尾蛇隊3A的外野手Corbin Carroll，他從小就在西雅圖長大，母親則來自台灣。日前在大聯盟百大新秀排行榜中，他的表現從原本的19名次躍升至第3名，被看好具有未來性；但關於徵召之事則有待商榷。

2023年世界棒球經典賽賽程

大聯盟在新聞稿中提到，相較於2017年16隊規模，2023年世界棒球經典賽會內賽將首次擴大為20隊規模。首輪分為4組，每組5隊打循環賽。

首輪A組由中華隊、古巴、義大利、荷蘭、資格賽出線隊伍參賽；首輪B組參賽隊伍有日本、澳洲、中國、韓國、資格賽出線隊伍；首輪C組則有美國、加拿大、哥倫比亞、墨西哥、資格賽出線隊伍；首輪D組包括多明尼加、以色列、波多黎各、委內瑞拉、資格賽出線隊伍。

賽事場地依輪次順序，分別在台中洲際棒球場、日本東京巨蛋、美國亞利桑那州的鳳凰城與美國佛羅里達州的邁阿密比賽。循環賽打完後，各組將取前2名晉級八強賽，選定在日本東京、美國邁阿密舉辦，四強賽與總冠軍賽則在邁阿密。

台灣第二度爭取到世界棒球經典賽首輪主辦權，前次為2013年在台中洲際棒球場。大聯盟文中引述悍創運動行銷主管胡瓏智的話說：「2013年的世界棒球經典賽仍然是台灣球迷心中最難忘的棒球國際賽。」

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Photo Credit: MLB
2023棒球經典賽賽程表

當選世界棒壘總會執行副會長，辜仲諒：將打造「亞洲大聯盟」

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia，BFA）新任會長暨中華棒協理事長辜仲諒，今（2022）年7月5日角逐世界棒壘總會執行副會長，面對4名候選人的激烈競爭，辜仲諒在首輪總投票數75票中，即囊括過半數的46票壓倒性勝出，這也是當前台灣參與各項國際體育組織的最高職位。

世界棒壘總會執行副會長辜仲諒表示，世界棒壘球總會在全球所扮演的角色不可或缺，期許未來將棒壘球推廣至全球，傳遞永不放棄、追求精進的精神，透過體育促進社會融合，消弭族群紛爭，徹底解決社會問題，協力打造一個更公平、健康與和平的環境，同時將致力推動棒球項目重返奧運，讓世界頂級好手在最高競技殿堂切磋交流。

辜仲諒也向各會員國代表分享自己的夢想，就是集結各國資源打造「亞洲大聯盟」，「但要達到這個夢想，我自己一個人做不到，我們必須團結。」他也喊出亞洲棒球總會的新口號「BFA, Asian Power!」，同時發下豪語，只要亞洲團結並肩同行，相信不久的將來，將會超越其他洲，甚至是美國職棒大聯盟。

辜仲諒接任WBSC棒球副會長
Photo Credit: 中央社
世界棒壘球總會（WBSC）會員大會在台灣舉行，中華民國棒球協會理事長辜仲諒（前）繼當選亞洲棒球總會會長後，5日也接任WBSC棒球執行副會長。

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2022/07/01,
藝文

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片

我們想讓你知道的是

你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！

想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。

因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。

想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。

一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom

Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。

首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。

「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。

這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整前。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整後。選用普普風預設集。

而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整前
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整後。選用夕陽預設集。

要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。

只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
夜景照片未調整前，畫面些許偏暗。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
透過色調控制的「自動」，再簡單根據畫面變化調整曝光、清晰度等選項的結果。

若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。

這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之一
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之二
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之三

自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片

如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。

經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。

以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。

這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之一。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之二。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之三。

神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。

神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。

「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
經過了「智慧型肖像」濾鏡調整，我們能改變些許表情，讓人像照片更好看。

「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
「皮膚平滑化」一下子就能讓人像膚質大大提升。

出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。

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使用智慧感知後，地上的人孔蓋消失，讓我們視線更集中在人像上。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
漂亮的老房內，預留的插座孔破壞了整體感，「智慧感知」同樣很快的讓照片變得更好看。

攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感

Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。

Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。

目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！

Adobe「攝影計劃」：優惠訂閱方案


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