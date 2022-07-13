2023世界棒球經典賽：睽違14年分組賽再現日韓對決，韓國有意徵召MLB美籍韓裔選手

2023年第五屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC），首輪A組分組賽將於2023年3月8日到3月21日在台中洲際棒球場舉行。賽前熱議話題不斷，包括台灣繼2013年後二度爭取到首輪主辦權，以及自2009年在經典賽中被外界譽為世仇對決的「日韓戰」，睽違14年後將再度於首輪B組交手。

分組賽睽違14年「日韓經典賽」：韓國隊有意徵召大聯盟多位韓裔選手

每四年舉辦一次的「世界棒球經典賽」，是由美國職棒大聯盟（Major League Baseball，MLB）與世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation,WBSC）所共同策劃。首屆於2006年3月在日本、美國、波多黎各舉辦，第五屆本原訂於2021年舉辦，但受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，則延至2023年。

2009年世界棒球經典賽在首輪資格賽中以2比14打輸日本的韓國，睽違14年將再度於分組賽與日本交手，此次交戰也成球迷熱議話題之一。

根據韓國棒球委員會（KBO）釋放的消息，他們有意徵召正效力於大聯盟的多位韓裔選手，列入韓國國家代表隊名單。可能人選包括「聖路易紅雀隊」Tommy Edman、「西雅圖水手隊」Riley O'Brien與「波士頓紅襪隊」Rob Refsnyder等多位棒球好手。

此消息一出，明年經典賽由中職組訓的中華隊，是否會徵召海外華裔、台裔來補強經典賽戰力的話題，在台灣棒球圈更掀起一波討論。

目前輿論熱議的台裔人選，多圍繞在目前效力於亞利桑那響尾蛇隊3A的外野手Corbin Carroll，他從小就在西雅圖長大，母親則來自台灣。日前在大聯盟百大新秀排行榜中，他的表現從原本的19名次躍升至第3名，被看好具有未來性；但關於徵召之事則有待商榷。

The PCL isn't ready for what's about to happen 😎



The @dbacks have transferred Corbin Carroll from Double-A Amarillo to Triple-A Reno. @corbin_carroll is the #1 Dbacks prospect and the #3 prospect in baseball according to MLB Pipeline! He has batted .318 with 17 HR this season. pic.twitter.com/qRKNKG9naU — Reno Aces (@Aces) July 9, 2022

2023年世界棒球經典賽賽程

大聯盟在新聞稿中提到，相較於2017年16隊規模，2023年世界棒球經典賽會內賽將首次擴大為20隊規模。首輪分為4組，每組5隊打循環賽。

首輪A組由中華隊、古巴、義大利、荷蘭、資格賽出線隊伍參賽；首輪B組參賽隊伍有日本、澳洲、中國、韓國、資格賽出線隊伍；首輪C組則有美國、加拿大、哥倫比亞、墨西哥、資格賽出線隊伍；首輪D組包括多明尼加、以色列、波多黎各、委內瑞拉、資格賽出線隊伍。

賽事場地依輪次順序，分別在台中洲際棒球場、日本東京巨蛋、美國亞利桑那州的鳳凰城與美國佛羅里達州的邁阿密比賽。循環賽打完後，各組將取前2名晉級八強賽，選定在日本東京、美國邁阿密舉辦，四強賽與總冠軍賽則在邁阿密。

台灣第二度爭取到世界棒球經典賽首輪主辦權，前次為2013年在台中洲際棒球場。大聯盟文中引述悍創運動行銷主管胡瓏智的話說：「2013年的世界棒球經典賽仍然是台灣球迷心中最難忘的棒球國際賽。」

Photo Credit: MLB 2023棒球經典賽賽程表

當選世界棒壘總會執行副會長，辜仲諒：將打造「亞洲大聯盟」

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia，BFA）新任會長暨中華棒協理事長辜仲諒，今（2022）年7月5日角逐世界棒壘總會執行副會長，面對4名候選人的激烈競爭，辜仲諒在首輪總投票數75票中，即囊括過半數的46票壓倒性勝出，這也是當前台灣參與各項國際體育組織的最高職位。

世界棒壘總會執行副會長辜仲諒表示，世界棒壘球總會在全球所扮演的角色不可或缺，期許未來將棒壘球推廣至全球，傳遞永不放棄、追求精進的精神，透過體育促進社會融合，消弭族群紛爭，徹底解決社會問題，協力打造一個更公平、健康與和平的環境，同時將致力推動棒球項目重返奧運，讓世界頂級好手在最高競技殿堂切磋交流。

辜仲諒也向各會員國代表分享自己的夢想，就是集結各國資源打造「亞洲大聯盟」，「但要達到這個夢想，我自己一個人做不到，我們必須團結。」他也喊出亞洲棒球總會的新口號「BFA, Asian Power!」，同時發下豪語，只要亞洲團結並肩同行，相信不久的將來，將會超越其他洲，甚至是美國職棒大聯盟。

Photo Credit: 中央社 世界棒壘球總會（WBSC）會員大會在台灣舉行，中華民國棒球協會理事長辜仲諒（前）繼當選亞洲棒球總會會長後，5日也接任WBSC棒球執行副會長。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺