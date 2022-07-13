今日本土新增2萬9849例，死亡49例：「數位健康證明」取得國際認證，符合美日加澳入境規格

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增2萬9911例COVID-19確定病例（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），分別為2萬9849例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增49例死亡。指揮中心表示跟進國際規範，口罩令不放鬆，預計今（2022）年9月後會有一波流行。

此外，指揮中心公布，衛生福利部Smart Health Card（SHC）格式數位證明並取得國際認證，未來「數位新冠病毒健康證明」符合美國（部分州）、加拿大、日本及澳洲（雪梨）等與我國頻繁交流之國家旅行得使用，預計於今年7月14日上午8時完成。

新增2萬9911例確定病例，分別為2萬9849例本土個案及62例境外移入

指揮中心表示，今日新增之2萬9849例本土病例，1萬3816例男性，1萬6010例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。個案分布為新北市（4997例），台中市（3941例），桃園市（3219例），高雄市（3115例），台北市（2982例），台南市（2244例），彰化縣（1497例），屏東縣（1075例），苗栗縣（785例）；

還有，雲林縣（779例），新竹縣（734例），新竹市（671例），宜蘭縣（657例），嘉義縣（573例），南投縣（560例），花蓮縣（487例），基隆市（427例），台東縣(（420例），嘉義市（324例），金門縣（182例），澎湖縣（145例），連江縣（35例）。



指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑疫苗。確診日介於今年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。

指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為37例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自荷蘭（9例），菲律賓（2例），泰國、韓國及越南（各1例）移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年6月27日至7月12日。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，先前0確診仍維持指一級開設，加上世界衛生組織（WHO）仍視COVID-19為「國際公共衛生緊急事件」，且致死率仍未達流感化，因此不做降級措施。

此外，各界關注Omicron亞型變異株BA.4、BA.5可能在9月以後掀起另一波疫情。莊人祥則認為，BA.4、BA.在各國是小規模傳染，無死亡類似增加狀態，預計病例數落在在2至3萬例左右，死亡數不會像這波達到一天200例這麼多。指揮中心也會密切注意。

指揮中心統計，截至目前國內累計416萬2290例確診，分別為1萬5970例境外移入，414萬6266例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7829例COVID-19死亡病例，其中7814例本土，個案居住縣市分布為新北市1819例、台北市950例、台中市743例、高雄市704例、桃園市599例、台南市570例、彰化縣437例、屏東縣322例；

接著是，南投縣及雲林縣各217例、基隆市188例、宜蘭縣162例、苗栗縣158例、嘉義縣149例、花蓮縣129例、嘉義市127例、新竹縣124例、台東縣101例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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數位新冠病毒健康證明系統新增美、日、加、澳等國採用之SHC格式

此外，指揮中心表示，衛生福利部業於今年5月20日加入由美國為首的國際組織VCI（Vaccination Credential Initiative），故可發行Smart Health Card（SHC）格式數位證明並取得認證，本次「數位新冠病毒健康證明」系統版本更新將新增核發SHC格式之數位證明功能，預計於今年7月14日上午8時完成，新增功能說明如下：

一、新增核發Smart Health Card格式之數位證明，符合美國(部分州)、加拿大、日本及澳洲（雪梨）等與我國頻繁交流之國家旅行使用，提供民眾更廣泛選擇，相關資訊可參考VCI官方網站。

二、申請方式不變，三步驟即可取得證明，增加SHC格式下載，亦支援Apple及Google一鍵加入iOS或Android手機功能。

三、數位證明查驗程式可查驗EU及SHC兩種格式，不需切換。

指揮中心提醒，為進行版本更新，申辦平台預計於今日下午6時至明(14)日上午8時暫時停止服務，急需使用者，請提前下載。詳細下載及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。

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指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航