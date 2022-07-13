今日本土新增2萬9849例，死亡49例：「數位健康證明」取得國際認證，符合美日加澳入境規格
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中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增2萬9911例COVID-19確定病例，分別為29萬849例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增49例死亡。指揮中心公布數位新冠病毒健康證明，並表示跟進國際規範，口罩令不放鬆，預計今（2022）年9月後有會有一波流行。
中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增2萬9911例COVID-19確定病例（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），分別為2萬9849例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增49例死亡。指揮中心表示跟進國際規範，口罩令不放鬆，預計今（2022）年9月後會有一波流行。
此外，指揮中心公布，衛生福利部Smart Health Card（SHC）格式數位證明並取得國際認證，未來「數位新冠病毒健康證明」符合美國（部分州）、加拿大、日本及澳洲（雪梨）等與我國頻繁交流之國家旅行得使用，預計於今年7月14日上午8時完成。
新增2萬9911例確定病例，分別為2萬9849例本土個案及62例境外移入
指揮中心表示，今日新增之2萬9849例本土病例，1萬3816例男性，1萬6010例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。個案分布為新北市（4997例），台中市（3941例），桃園市（3219例），高雄市（3115例），台北市（2982例），台南市（2244例），彰化縣（1497例），屏東縣（1075例），苗栗縣（785例）；
還有，雲林縣（779例），新竹縣（734例），新竹市（671例），宜蘭縣（657例），嘉義縣（573例），南投縣（560例），花蓮縣（487例），基隆市（427例），台東縣(（420例），嘉義市（324例），金門縣（182例），澎湖縣（145例），連江縣（35例）。
指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑疫苗。確診日介於今年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。
指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為37例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自荷蘭（9例），菲律賓（2例），泰國、韓國及越南（各1例）移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年6月27日至7月12日。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，先前0確診仍維持指一級開設，加上世界衛生組織（WHO）仍視COVID-19為「國際公共衛生緊急事件」，且致死率仍未達流感化，因此不做降級措施。
此外，各界關注Omicron亞型變異株BA.4、BA.5可能在9月以後掀起另一波疫情。莊人祥則認為，BA.4、BA.在各國是小規模傳染，無死亡類似增加狀態，預計病例數落在在2至3萬例左右，死亡數不會像這波達到一天200例這麼多。指揮中心也會密切注意。
指揮中心統計，截至目前國內累計416萬2290例確診，分別為1萬5970例境外移入，414萬6266例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計7829例COVID-19死亡病例，其中7814例本土，個案居住縣市分布為新北市1819例、台北市950例、台中市743例、高雄市704例、桃園市599例、台南市570例、彰化縣437例、屏東縣322例；
接著是，南投縣及雲林縣各217例、基隆市188例、宜蘭縣162例、苗栗縣158例、嘉義縣149例、花蓮縣129例、嘉義市127例、新竹縣124例、台東縣101例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。
數位新冠病毒健康證明系統新增美、日、加、澳等國採用之SHC格式
此外，指揮中心表示，衛生福利部業於今年5月20日加入由美國為首的國際組織VCI（Vaccination Credential Initiative），故可發行Smart Health Card（SHC）格式數位證明並取得認證，本次「數位新冠病毒健康證明」系統版本更新將新增核發SHC格式之數位證明功能，預計於今年7月14日上午8時完成，新增功能說明如下：
一、新增核發Smart Health Card格式之數位證明，符合美國(部分州)、加拿大、日本及澳洲（雪梨）等與我國頻繁交流之國家旅行使用，提供民眾更廣泛選擇，相關資訊可參考VCI官方網站。
二、申請方式不變，三步驟即可取得證明，增加SHC格式下載，亦支援Apple及Google一鍵加入iOS或Android手機功能。
三、數位證明查驗程式可查驗EU及SHC兩種格式，不需切換。
指揮中心提醒，為進行版本更新，申辦平台預計於今日下午6時至明(14)日上午8時暫時停止服務，急需使用者，請提前下載。詳細下載及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告