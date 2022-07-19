為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留

「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。

市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受

衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。

一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。

然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。

有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全

人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」

由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」

高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。

為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。

Photo Credit:高敏敏營養師

高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁

高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：

挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。

高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。

Photo Credit:高敏敏營養師

有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚

「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。

高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。

最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。

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