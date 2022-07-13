藻礁團體質疑三接沉箱混凝土強度不足致破裂，中油強調符合規範、工程品質無虞

中油第三天然氣接收站（簡稱三接）再傳工程瑕疵，已完成的183個沉箱中，16個表面混凝土剝落，甚至鋼筋外露。珍愛桃園藻礁今（13）日發表聲明，直指中油在2019年、2020年發生工安意外與兩起擱淺事件後，仍未謹慎把關工程品質，將影響藻礁生態。

對此，中油回應183個沉箱皆符合相關規定，未出現混凝土剝落現象。中油也將協調第三公正單位台灣省水利技師公會，對鋼筋裸露較嚴重的沉箱進行鑑定，確認混凝土抗壓強度大於規範值。

三接碼頭與堤防沉箱製作由泛亞工程、皇昌營造與Dredging International NV共同承攬。珍愛桃園藻礁於聲明中質疑，此事件因沉箱混凝土強度不足所致，要求中油應命廠商「拆除重新施作」，以免危害日後海堤安全。

珍愛桃園藻礁表示，若為廠商擅自偷工減料，中油應與其解除部分或全部契約，而中油若是明知廠商未依設計施工或減省工料卻予以估驗、報請付款，則可能涉嫌「圖利」罪嫌。

對此，中油於新聞稿說明，183個沉箱在台北港完工時皆經監造單位查驗品質符合規定，未出現混凝土剝落現象。中油解釋，沉箱完成後存放於台北港，再依工程進度拖航至觀塘工業區，因彼此碰撞、工作船碰撞、沉箱上方重型施工機具輾壓等外力而致破裂。

中油表示，他們也協調第三公正單位台灣省水利技師公會對鋼筋裸露較嚴重的沉箱進行鑑定，確認混凝土抗壓強度大於規範值，工程品質無虞。

珍愛桃園藻礁聲明提到，有瑕疵的沉箱不論是拆除重作或是進行瑕疵修補，勢必造成海床擾動，要求中油應該詳細評估工法，避免周遭生態再次受害。中油新聞稿回應，修復方式皆依工程會規定，在新舊介面塗布黏著劑，並以水利技師公會認可的高強度樹脂灌漿填補，或依原配比之混凝土材料填補，補強後仍將再邀水利技師公會進一步檢視。

為避免類似事件再度發生，珍愛桃園藻礁聲明中呼籲，中油應針對尚未投放的沉箱全面檢測。中油新聞稿雖未對此做回應，但已決定加大暫置沉箱間距、鋪設碰墊等緩衝材，重型機械在沉箱上方行走時將鋪設鋼板防止輾壓，並將著手訂定未來營運期間防外力碰撞及定期檢查制度。

中油強調，三接工程好不容易經過公投檢驗才能繼續興建，絕不容許其工程品質有一絲一毫的折扣。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：羅元祺