藻礁團體質疑三接沉箱混凝土強度不足致破裂，中油強調符合規範、工程品質無虞
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海事工程易傷害海洋生態，三接工程卻再度出包，海底沉箱混凝土破裂、鋼筋外露。雖然中油回應，混凝土強度合乎標準，已審慎進行修復工作，確保工程品質無虞，但藻礁聯盟仍強調，不論是拆除重作或是進行瑕疵修補，皆勢必造成海床擾動，影響周遭藻礁生態系，呼籲應全面檢測以避免瑕疵再度發生，
中油第三天然氣接收站（簡稱三接）再傳工程瑕疵，已完成的183個沉箱中，16個表面混凝土剝落，甚至鋼筋外露。珍愛桃園藻礁今（13）日發表聲明，直指中油在2019年、2020年發生工安意外與兩起擱淺事件後，仍未謹慎把關工程品質，將影響藻礁生態。
對此，中油回應183個沉箱皆符合相關規定，未出現混凝土剝落現象。中油也將協調第三公正單位台灣省水利技師公會，對鋼筋裸露較嚴重的沉箱進行鑑定，確認混凝土抗壓強度大於規範值。
三接碼頭與堤防沉箱製作由泛亞工程、皇昌營造與Dredging International NV共同承攬。珍愛桃園藻礁於聲明中質疑，此事件因沉箱混凝土強度不足所致，要求中油應命廠商「拆除重新施作」，以免危害日後海堤安全。
珍愛桃園藻礁表示，若為廠商擅自偷工減料，中油應與其解除部分或全部契約，而中油若是明知廠商未依設計施工或減省工料卻予以估驗、報請付款，則可能涉嫌「圖利」罪嫌。
對此，中油於新聞稿說明，183個沉箱在台北港完工時皆經監造單位查驗品質符合規定，未出現混凝土剝落現象。中油解釋，沉箱完成後存放於台北港，再依工程進度拖航至觀塘工業區，因彼此碰撞、工作船碰撞、沉箱上方重型施工機具輾壓等外力而致破裂。
中油表示，他們也協調第三公正單位台灣省水利技師公會對鋼筋裸露較嚴重的沉箱進行鑑定，確認混凝土抗壓強度大於規範值，工程品質無虞。
珍愛桃園藻礁聲明提到，有瑕疵的沉箱不論是拆除重作或是進行瑕疵修補，勢必造成海床擾動，要求中油應該詳細評估工法，避免周遭生態再次受害。中油新聞稿回應，修復方式皆依工程會規定，在新舊介面塗布黏著劑，並以水利技師公會認可的高強度樹脂灌漿填補，或依原配比之混凝土材料填補，補強後仍將再邀水利技師公會進一步檢視。
為避免類似事件再度發生，珍愛桃園藻礁聲明中呼籲，中油應針對尚未投放的沉箱全面檢測。中油新聞稿雖未對此做回應，但已決定加大暫置沉箱間距、鋪設碰墊等緩衝材，重型機械在沉箱上方行走時將鋪設鋼板防止輾壓，並將著手訂定未來營運期間防外力碰撞及定期檢查制度。
中油強調，三接工程好不容易經過公投檢驗才能繼續興建，絕不容許其工程品質有一絲一毫的折扣。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：羅元祺
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告