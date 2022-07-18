身繫長州藩「遠中親台」政治傳統，安倍晉三的生平與背景幾乎呈現日本精神文明的演進歷程

今（2022）年7月8日，日本前首相安倍晉三（下簡稱安倍）於奈良市助選活動期間，不幸遭槍擊身亡。安倍雖然非現任首相，但作為自民黨最大派閥「清和政策研究會」領袖的地位崇高，對於首相及內閣的組成作用重大。

即使在民主代議制度的當代日本政治，其影響力相當於鐮倉幕府時代的「執權」（有力御家人的領袖），足以影響候任「征夷大將軍」和代表幕府於京都與公家交涉的「六波羅探題」。細觀安倍的生平與背景，幾乎呈現日本精神文明的演進歷程，由內而外的重述日本與世界如何發生關係。

安倍家族與長州藩走過日本史近900年

今日的日本在二次大戰後經由駐日盟軍總司令部（GHQ）解構舊制度，但仍未去脈絡化原有的文化結構，議會民主體制之下仍保有政治文化的自我認同，地方武家與舊有公卿仍為社會結構的棟樑，從地方到中央仍有相當影響力，安倍家族出身於原屬於長州藩地域的山口縣，更有著從鐮倉幕府至今近900年的人文脈絡。

安倍家族曾有外祖父岸信介，和外叔公佐藤榮作歷任戰後時期的首相，有一門三首相的美譽，佐藤榮作更是最後一位任內來台訪問的日本首相。安倍家族出身的山口縣在幕末之前為長州藩根據地，從此誕生諸多歷史人物打倒「江戶幕府」進而推動「明治維新」。

若細究長州藩的家主毛利家，更是出自鐮倉幕府創始者源賴朝近臣大江廣元的四男，從西元12世紀至今見證日本人文與歷史的演進歷程。

安倍家族在「源平合戰」後，輾轉從本州東北的奧洲（岩手縣地域）遷徙到九州一帶，在鎌倉幕府成立後發生三浦之亂，輾轉遷徙到本州西部長門國，並收平家後裔為女婿，從此與毛利家建立主從關係。毛利家於西元1600年的關原之戰時作為西軍名義總大將，戰後雖然被寬恕性命，卻也遭大舉減封，長州藩上下一心，忍辱負重的持續作為德川幕府的潛在反對者。

冷戰背景之下，當代日本政治脈絡仍延續舊藩閥色彩

今日自民黨的首相與政要多數出自「薩長土肥」聯盟並不是偶然，西南戰爭結束後更是以「長州藩」的影響力為最大，於日本各個層面的影響力甚至延續至今。二戰之後山口縣出身的內閣總理大臣仍高達9位，居各都道府縣之冠，900年來建構深厚的身分認同，未曾因人為的秩序改造歷程而崩解，仍以現代議會民主的形式發揮舊藩閥的政治影響力。