2022艾美獎入圍名單：韓國影集《魷魚遊戲》再創紀錄，HBO靠《繼承之戰》提名領先群雄
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2022艾美獎入圍名單出爐，對於台灣觀眾而言，其中以風靡全球的Netflix韓國影集《魷魚遊戲》最為矚目，而此作也以首部非英語影集之姿入圍，是否能夠成為史上第一部拿下艾美獎最佳劇情類影集的非英語作品，成為一大話題。
2022年第74屆黃金時段艾美獎（74rd Annual Primetime Emmy Awards）完整入圍名單今（13）日出爐。其中，HBO的招牌影集《繼承之戰》以25項提名成為入圍階段戲劇類的最大贏家。
緊追在後的，是Apple TV+的《泰德拉索：錯棚教練趣事多》以及HBO的《白蓮花大飯店》，皆獲得20項提名，且分別位居喜劇類及迷你影集類別提名冠軍。
於此之後，突破雙位數提名的，還包含《天后與草莓》（17）、《破案三人行》（17）、《高校十八禁》（16）、《殺手進城》（14）、《毒役》（14）、《人生切割術》（14）、《魷魚遊戲》（14）、《黑錢勝地》（13）、《怪奇物語》（13）、《漫才梅索太太》（12）、《潘與湯米》（10），上述片單都是廣泛入圍的亮點，也擁有死忠的收視族群，這次獲得大舉提名，並不叫人意外。
其中值得一提的是，風靡全球的Netflix韓國影集《魷魚遊戲》，就以首部非英語影集之姿入圍，是否能夠成為史上第一部拿下艾美獎最佳劇情類影集的非英語作品，成為一大話題。而特別的是，2020年，同樣來自韓國的電影《寄生上流》，則是締造了首部非英語電影拿下奧斯卡最佳影片的紀錄。
HBO技壓群雄，成提名階段大贏家
根據艾美獎主辦單位，美國國家電視藝術與科學院（Television Academy）執行長謝瑪（Frank Scherma）指出，「隨著劇集產量來到歷史新高，學院本季收到的報名數量也創下紀錄」，同時直言這是「電視的白金時代」，顯示在經歷了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間的低迷後，影劇產製正蓬勃發展。
回溯近幾年艾美獎的戰況，2020年艾美獎，以串流平台Netflix的160個入圍提名成為最大亮點，甚至打破艾美獎的入圍紀錄，至於艾美獎的常勝軍HBO在當時不過僅有107個入圍提名。
而2021年，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，前者94個入圍、後者36個入圍，共計130個提名，反超Netflix的129個入圍提名，成為2021年艾美獎入圍提名總數量的領跑者。
到了今（2022）年，HBO同樣技壓Netflix，靠著《繼承之戰》、《白蓮花大飯店》、《高校十八禁》、《殺手進城》等片的強勢壓境之下，光是HBO就獲得了108個提名，倘若HBO再算上旗下串流平台HBO Max的作品，提名數量來到140項。
而有了HBO和HBO Max的加持，其母公司華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）就以155項提名領跑，除了HBO和HBO Max之外，還包含TNT、TBS、CNN、Discovery等媒體的提名，穩居本屆艾美獎各大廠牌之冠。
對於本屆艾美獎的好成績，HBO和HBO Max的內容主管Bloys表示：「我們為所有艾美獎提名者感到無比自豪，這證明了鏡頭前後的驚人才華，以及我們極富天份的編程團隊。他們對卓越創意的承諾，繼續以一種有意義的方式影響觀眾。」
至於Netflix則是靠著《魷魚遊戲》、《黑錢勝地》、《怪奇物語》等作品的加持，共計獲得105項提名，雖然比不上HBO，但表現仍舊不俗。而值得一提的是，Netflix共計有35個節目獲得艾美獎提名，其實這數字要多於HBO（18個節目）和HBO Max（6個節目）的總和，換句話說，代表Netflix節目普遍受到肯定，而HBO則是單一節目相當突出。
回顧HBO與Netflix在艾美獎的競逐史，2018年，Netflix獲得112個入圍強壓HBO的108項提名，這是艾美獎史上首度在入圍階段中，串流影音平台超過有線電視台，同時終結HBO長達17年獨佔艾美獎入圍冠軍的紀錄。
不過2019年，HBO靠著《冰與火之歌：權力遊戲》最終季的聲量，以137項提名反超Netflix的117項；至於2020年，上文也提及，Netflix就以史無前例的160個入圍提名，再度擊退HBO；而2021、2022年，再度由HBO要回領先寶座。
除了Netflix與HBO的焦土戰之外，這幾年同時能看見幾大新興串流平台的崛起，甫以《樂動心旋律》拿下奧斯卡最佳影片，寫下串流紀錄的科技龍頭蘋果，旗下的Apple TV+靠著《泰德拉索：錯棚教練趣事多》、《人生切割術》的多項入圍，共計獲得52項提名，尤其《泰德拉索：錯棚教練趣事多》最為亮眼，再次以20項提名維持獲得喜劇獲得最多提名獎項的不俗紀錄。
此外，迪士尼旗下的串流平台Hulu，也有《破案三人行》、《毒役》、《潘與湯米》等作品，共計獲得58項提名，成為Hulu的重要一年；至於Disney+也有34項提名，其中以漫威作品《月光騎士》的8項提名最多，而若把迪士尼旗下所有平台結合計算，包含Hulu、Disney+、ABC、探照燈影業等等，迪士尼這次共有141個提名，緊追在華納兄弟探索集團之後。
其餘特殊紀錄
每一屆的獎項入圍，總是會產生許多紀錄競逐，而本屆艾美獎也有幾項紀錄值得關注。
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
1保險業辦理電子商務應注意事項
2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放