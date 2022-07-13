2022艾美獎入圍名單：韓國影集《魷魚遊戲》再創紀錄，HBO靠《繼承之戰》提名領先群雄

2022年第74屆黃金時段艾美獎（74rd Annual Primetime Emmy Awards）完整入圍名單今（13）日出爐。其中，HBO的招牌影集《繼承之戰》以25項提名成為入圍階段戲劇類的最大贏家。

緊追在後的，是 Apple TV+的《泰德拉索：錯棚教練趣事多》以及HBO的《 白蓮花大飯店》，皆獲得20項提名，且分別位居喜劇類及迷你影集類別提名冠軍。

於此之後，突破雙位數提名的，還包含 《 天后與草莓 》（17）、《 破案三人行 》（17）、《高校十八禁》（16）、《 殺手進城》 （14）、《 毒役 》（14）、《 人生切割術》 （14）、《魷魚遊戲》（14）、《黑錢勝地》（13）、《怪奇物語》（13）、《 漫才梅索太太》（12）、《潘與湯米》（10） ，上述片單都是廣泛入圍的亮點，也擁有死忠的收視族群，這次獲得大舉提名，並不叫人意外。

其中值得一提的是，風靡全球的Netflix韓國影集《 魷魚遊戲》，就以首部非英語影集之姿入圍，是否能夠成為史上第一部拿下艾美獎最佳劇情類影集的非英語作品，成為一大話題。而特別的是，2020年，同樣來自韓國的電影《寄生上流》，則是締造了首部非英語電影拿下奧斯卡最佳影片的紀錄。

HBO技壓群雄，成提名階段大贏家

根據艾美獎主辦單位，美國國家電視藝術與科學院（Television Academy）執行長謝瑪（Frank Scherma）指出，「隨著劇集產量來到歷史新高，學院本季收到的報名數量也創下紀錄」，同時直言這是「電視的白金時代」，顯示在經歷了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間的低迷後，影劇產製正蓬勃發展。

回溯近幾年艾美獎的戰況，2020年艾美獎，以串流平台Netflix的160個入圍提名成為最大亮點，甚至打破艾美獎的入圍紀錄，至於艾美獎的常勝軍HBO在當時不過僅有107個入圍提名。

而2021年，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，前者94個入圍、後者36個入圍，共計130個提名，反超Netflix的129個入圍提名，成為2021年艾美獎入圍提名總數量的領跑者。

到了今（2022）年，HBO同樣技壓Netflix，靠著《繼承之戰》、 《 白蓮花大飯店》、 《高校十八禁》、《 殺手進城》等片的強勢壓境之下，光是HBO就獲得了108個提名，倘若HBO再算上旗下串流平台HBO Max的作品，提名數量來到140項。

而有了HBO和HBO Max的加持，其母公司華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）就以155項提名領跑，除了HBO和HBO Max之外，還包含TNT、TBS、CNN、Discovery等媒體的提名，穩居本屆艾美獎各大廠牌之冠。

對於本屆艾美獎的好成績，HBO和HBO Max的內容主管Bloys表示：「我們為所有艾美獎提名者感到無比自豪，這證明了鏡頭前後的驚人才華，以及我們極富天份的編程團隊。他們對卓越創意的承諾，繼續以一種有意義的方式影響觀眾。」

Photo Credit: 《繼承之戰》 HBO的招牌影集《繼承之戰》以25項提名成為入圍階段戲劇類的最大贏家。

至於Netflix則是靠著 《 魷魚遊戲》、《黑錢勝地》、《怪奇物語》等作品的加持，共計獲得105項提名，雖然比不上HBO，但表現仍舊不俗。而值得一提的是，Netflix共計有35個節目獲得艾美獎提名，其實這數字要多於HBO（18個節目）和HBO Max（6個節目）的總和，換句話說，代表Netflix節目普遍受到肯定，而HBO則是單一節目相當突出。

回顧HBO與Netflix在艾美獎的競逐史，2018年，Netflix獲得112個入圍強壓HBO的108項提名，這是艾美獎史上首度在入圍階段中，串流影音平台超過有線電視台，同時終結HBO長達17年獨佔艾美獎入圍冠軍的紀錄。

不過2019年， HBO靠著《冰與火之歌：權力遊戲》最終季的聲量，以137項提名反超Netflix的117項；至於2020年，上文也提及， Netflix就以史無前例的160個入圍提名，再度擊退HBO；而2021、2022年，再度由HBO要回領先寶座。

Photo Credit: Netflix提供 本屆艾美獎Netflix以《魷魚遊戲》提名14項最為突出。

除了Netflix與HBO的焦土戰之外，這幾年同時能看見幾大新興串流平台的崛起，甫以《樂動心旋律》拿下奧斯卡最佳影片，寫下串流紀錄的科技龍頭蘋果，旗下的Apple TV+靠著《泰德拉索：錯棚教練趣事多》、 《 人生切割術》的多項入圍，共計獲得52項提名，尤其《泰德拉索：錯棚教練趣事多》最為亮眼，再次以20項提名維持獲得喜劇獲得最多提名獎項的不俗紀錄。

此外，迪士尼旗下的串流平台Hulu，也有《破案三人行》、《毒役》、《潘與湯米》等作品，共計獲得58項提名，成為Hulu的重要一年；至於Disney+也有34項提名，其中以漫威作品《月光騎士》的8項提名最多，而若把迪士尼旗下所有平台結合計算，包含Hulu、Disney+、ABC、探照燈影業等等，迪士尼這次共有141個提名，緊追在華納兄弟探索集團之後。

Photo Credit: ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved. Disney+的《月光騎士》仍有8項入圍。

其餘特殊紀錄

每一屆的獎項入圍，總是會產生許多紀錄競逐，而本屆艾美獎也有幾項紀錄值得關注。