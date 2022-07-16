Cheers、唔該與howdy——各地方的「萬用字」
我們想讓你知道的是
「Cheers」就如一把萬能鎖匙，在幾種情況下都用得著。有點像粵語的「唔該」，可表達請、謝謝和不好意思三個意思，只是不能用作道別語。
在英生活的人第一天到貴境，必學到一個字「cheers」。
這字除「乾杯」之意外，還可以解作「謝謝」和「再見」，後兩個解釋是外國人罕知的。十多年前到英國寄宿學校交流，第一天到步，為那裡的同學拉門時，他們都跟我講「cheers」。我覺得很奇怪，乾甚麼杯呢？後來才理解是謝謝之意，心想為何香港英文課從來沒有教這字，而港人講英文亦不用這字來表示謝意。香港雖然是英殖多年，又有不少英國僑民，但他們跟港人都用較國際的「thank you／thanks」和「bye」，而不用這字來表達，也許是怕港人不懂。所以這字亦沒有進入香港英文詞彙。香港老一輩的英文老師，還會說「cheerio」表示再見，或是「class dismissed」表示下課。這些或是老派英文，在英國現在也不太常聽到。
「Cheers」就如一把萬能鎖匙，在幾種情況下都用得著。有點像粵語的「唔該」，可表達「請」、「謝謝」和「不好意思」三個意思，只是不能用作道別語。芬蘭文亦沒有「請」字，「kiitos」就是「請」和「謝謝」。「Cheers」這個字，外國英文老師都應該教授，因為在英國生活，或是英國電影和小說，都很常遇到，一天亦會講不下十次，在不同場景擔當不同的角色，而每個角色都是同等重要。正如我們是父母的子女，是子女的父母，在公司是別人的上司或下屬，也是別人的朋友，每個身分都是獨特的，有同等的價值。猶如在不同場合講一聲「cheers」，或表謝忱，或是話別，或是碰杯，都是與人聯系不可或缺的一環。
德文沒有「cheers」的同義詞，三個解釋各有表達，沒有一個萬用插頭，倒是有些可惜。在英生活過的德國人，回來後都喜歡用「cheers」，聽到德國人跟我用到這字，就知道他們定去過英國。正如講「howdy」問好的人，都去過美國南方。在德聽到「cheers」的地方，還有各地的愛爾蘭酒吧，然而多是服務生使用，而客人多不懂其道謝之意。在德國跟人講「cheers」代替「thank you」，別人多會錯愕，所以外地的英國人都很少用這個字。
幾年前在英國的大學畢業禮上，開始前主禮教授告訴我們，近年許多學生領證書時都以「cheers」代替正式的「thank you」，然而這不太好，因為這是莊嚴的場合，宜用正式用詞。我在想，說的人或許想跟教授說感謝，道別和碰杯互祝順利，一字三義，將濃濃的感情表達其中，又有甚麼不對呢？
本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於此。
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移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築
我們想讓你知道的是
防疫養生，好好呼吸最重要。豐邑建設最新鉅作「豐邑氧森」，鎖定大林口A8長庚生活圈黃金地段，坐擁超過60%稀有綠覆地，不只能享受大自然芬多精，緊鄰長庚醫院商圈，生活機能與醫療資源齊備，方便又安心。
疫情時代，養生護體是全民熱門話題。尤其防疫時期愈來愈多人待在家，居住環境對健康的影響更勝以往。在台中、新竹擁有好口碑的豐邑建設，近期進攻大林口地段，插旗A8長庚生活圈，為住戶打造「豐邑氧森」的最新鉅作。鎖定超過60%稀有綠色覆蓋環境的地段，時時刻刻享受大自然芬多精與盎然綠意，並且緊鄰長庚醫院商圈齊備生活機能，國際知名連鎖店與生鮮超市皆唾手可得。
更難能可貴的是，豐邑堅持超大基地低密度住宅，為住戶建構養生樂活、舒適優雅的家園，一推案即吸引眾多買房客洽詢，搶佔席次。
進駐林口長庚醫院商圈，大基地低密度住宅珍稀保值
近年大林口地區的重大建設陸續到位，土地開發近飽和，使這塊緊鄰雙北的黃金都會區熱上加熱，大面積綠地的區塊也更顯難得。為讓買房住戶享有優質居住環境，豐邑建設看準大林口地段超過60%以上的稀有綠覆環境，在緊鄰文德、長樂公園近3000坪有氧綠廊帶地段，推出「豐邑氧森」正式插旗A8長庚生活圈，距離A8捷運站僅5分鐘開車距離，更是長庚生活圈內，距離A8捷運站最近、也是最後千坪大基地開發的珍貴地段。
豐邑氧森位於全台知名「醫生村」——長庚醫護社區旁，多為醫護教授純住聚落，屬菁英移居首選。此外，豐邑氧森屬區內難得的大基地低密度住宅規劃，坐擁長庚醫院商圈完整生活機能、豐沛醫療資源之外，還能享受綠意環繞、媲美國際養生大境的居住環境。不只地段極佳，豐邑氧森也設計全齡化設施，在旁的長樂公園內甚至還有「毛小孩」寵物專屬遊樂園，為所有家庭成員實踐美好樂活想像。
天然防疫黃金格局，必備鮮活氧氣與大面採光
疫情使人們更加重視居住健康，尤其在人口密度高的都會生活，親近自然、感受綠意的機會並不多。所幸豐邑建設的推案幾乎皆是千坪基地，並且主打低密度設計保留綠帶空間，為社區引進陽光、空氣、水、花草樹木等自然綠意，創造社區天然的自然景觀，可說是城市叢林中難得的綠色家園。
此外，建築棟距極大化的設計，確保住戶享有寬敞舒適的生活尺度、被綠野簇擁的清新自然環境。天天呼吸新鮮綠氧，享受心曠神怡的生活步調，再也不是夢。
採光充足的空間，能讓人感到舒適自在，甚至增加活力。因此，豐邑氧森採用三面採光衛浴開窗設計，強調光的重要性，每日早晨住戶可享受柔和陽光灑進家中的淨化能量；同時，豐邑氧森也將每戶的開窗面擴至最大，造就順暢通風，由外而內引進新鮮活氧，讓良好空氣對流舒心淨肺，也大幅降低室內污染源、減少過敏，堪稱天然防疫的最佳黃金格局。
領先業界的鋼柱模工法，建構安心穩固的永續家園
身為虔誠的基督徒、同時也是豐邑建設總經理的邱崇喆曾說：
「聖經記載了基督教信仰所遵行的十誡，其中第六誡是不可殺人。因此按聖經的教導，不僅不能傷害他人生命，即使是間接影響生命安全也不被允許。豐邑將這樣的人生觀落實在工作領域，以建築來說，就是結構安全最重要。」
因此，在豐邑建築的五項準則「安全、機能、美觀、社區文化、心靈藝術」中，安全一直都是重中之重，是不可動搖的根基。
為了完成安全建築的使命，不能不提豐邑建設最引以為傲的鋼柱模結構，這是豐邑團隊多次到日本參訪防震建築的心得實踐。邱崇喆分享：「鋼模的緊密度遠大於木板模，以鋼模取代木板，不但更環保，更可確保澆置時不漏漿，柱身密度平均，可完全發揮混凝土既有強度，建築安全性自然更高。」
豐邑氧森不只採用令人驕傲的鋼柱模結構，針對許多住家苦惱的排水問題，豐邑也有卓越辦法。不同於傳統採四大幹管系分流配置，豐邑獨創八大幹管系分流配置，讓傳統併管變成獨立分流，污廢水不再混合排放。此舉不但預防阻塞和雨水回冒，更可落實水循環和環保綠建築，使豐邑氧森也晉升永續建築的一列。
豐邑氧森，坐擁約1762坪基地，大面積低建蔽規劃使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅最高樓。
房型規劃為24～41坪的2至3房、最大3房，規劃戶數共有328戶。公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室等。社區內甚至有約1255坪的公園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。
豐邑氧森，樂活養生！
預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）