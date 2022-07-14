安倍晉三的政治遺產除了修憲，還有加劇日本政治生態右傾

文：潘俊恩（城市智庫成員、立法會議員助理、香港中文大學政治與行政學系社會科學碩士）

2022年7月8日，日本前首相安倍晉三於奈良遇刺身亡，時正發表參議院選舉助選演講，支持同是自由民主黨的候選人佐藤啟連任。同月10日，自由民主黨與同是「修憲勢力」於選舉大勝，難免猜測與民眾對安倍晉三遇刺身亡的同情心理有關，但關鍵在於安倍晉三在任首相時日本右傾化的政治遺產，日後更將蔓延。

強化日本右傾史觀，修改歷史反戰教材

安倍晉三生前銳意以右傾史觀，帶動歷史修正主義修改教科書。日本右翼視《日本國憲法》（《和平憲法》）為戰敗國的恥辱象徵，對日本無條件投降產生心理抗拒，背後潛藏對遠東國際軍事法庭（東京審判）的切齒。

安倍晉三在任首相期間，強化日本的歷史修正主義思潮，強調二戰後對日本戰犯的審理是「勝利者對失敗者的審判」，否定顧及亞洲國家間歷史關係的「近鄰諸國條款」和「自虐式的歷史觀點」，並以「領土教育」和「愛國心教育」推動修訂教科書，利用更堅定的民族主義安撫極端保守主義者，推動政治進入教育系統，打壓所謂「極左教育傾向」的無聲抗議。

當中，像是以將「南京事件」取代「南京大屠殺」、淡化慰安婦內容、描述盟軍強加憲法於日本並控制於孱弱狀態、強調擁有獨島和釣魚臺主權等等，聲稱能「更平衡史實」。日本以右傾史觀修改教科書，削弱保持日本超過70年和平的反戰訊息，逐漸遠離二戰後的和平主義路線。

執政聯盟選舉大勝，右翼政黨主導議會

執政聯盟於參議院選舉大勝，意味右翼政黨將主導議會政治。安倍晉三遇刺身亡後，第26屆參議院議員通常選舉如常於同月10日舉行，為安倍晉三生前所屬的自由民主黨增加有利因素，日本媒體更有共識指部份選民因而投下「同情票」，是次選舉提前投票人數約為1961.4萬，較2019年增加14.95%，創下歷史最高。

參議院改選及補選的125席中，自由民主黨奪下過半的63席，公明黨取得13席。參議院共248席，自由民主黨和公明黨同屬執政聯盟，經過改選及補選後，加上非改選席位共佔有146席，連同日本維新會的21席，以及國民民主黨的10席，「修憲勢力」4個政黨在參議院共取得177席（71.3%），超過3分之2（166席）的門檻。

值得注意的是，在眾議院的465席中，「修憲勢力」同樣擁有超過3分之2（310席）的346席（74.4%），是為「超級多數」。「修憲勢力」的擡頭，預示右翼政黨未來將壟斷議會政治，左翼力量面臨式微或被打壓。

政治遺產承先啟後，修憲勢力圖謀鬆綁

日本右翼份子一直尋求突破二戰後的制肘，安倍晉三承先啟後。右翼份子認為《日本國憲法》是美國等盟軍強加日本的枷鎖，使之耿耿於懷，窒礙日本實現「獨立自主」。歷屆自由民主黨通過修改憲法解釋等方法，逐步突破制約，而安倍晉三也繼承外公岸信介的「DNA」，毫無保留展示親美反中的態度，執着於修憲。

安倍晉三從政期間，明確提出「擺脫戰後體制束縛」，恢復日本為「正常國家」，通過確立「國民投票法」明確修憲程序，推動《國家安全保障戰略》、《國際和平支援法案》和《和平安全法制整備法案》等法案，為解禁「集體自衛權」、將自衛隊升格為「國防軍」和修改《日本國憲法》第9條「永久放棄以國權發動戰爭」鋪路。透過不同途徑，日本政治生態逐漸右傾化。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

修憲作為安倍晉三的政治遺產，勢必在議會得到延續。自由民主黨以「守護日本」及「創造未來」兩大主軸應對是次宣戰，而後者主張修憲，把自衛隊寫入《日本國憲法》第9條，新設緊急事態應對條款，並將軍事預算提升至國內生產總值（GDP）2%以上，回應安倍晉三生前推動的政策，而自由民主黨於參議院選舉大勝，修憲助力一發不可收拾。《日本國憲法》第96條規定修憲「必須經各議院全體議員三分之二以上的贊成」，並須在特別國民投票或國會規定的選舉時進行投票「獲得半數以上的贊成」。

如今「修憲勢力」無論在參議院還是眾議院，均取得超過三分之二的門檻，勢力如日中天。修憲一事如箭在弦，分別在於自由民主黨主張將《日本國憲法》第9條的章節名稱從「放棄戰爭」改為「安全保障」，以及新增「不妨礙行使自衛權」，作為「永遠放棄以國權發動戰爭、武力威脅或武力行使」的前提，側重點在於漸進式軍事鬆綁，企圖架空條文；公明黨則強調環境權、隱私權和地方自治。

安倍晉三遭遇不測，直接強化自由民主黨的執政地位，其作為參議院的最大政黨，必然軟硬兼施，使其他「修憲勢力」更傾向自身的主張，作為最後的共識，日本的社會民意對亦修憲意識不斷加強。《朝日新聞》的民意調查顯示，有超過一半的56%受訪者認為修憲「有必要」，只有37%的受訪者認為「沒必要」。從議席數目的門檻和國民投票比率，修憲的兩個前設已經基本達到，議會將逐漸為修憲達成共識。

安倍晉三驟然離世，右翼政黨於參議院選舉大捷，「修憲勢力」成功繼承其政治遺產，今後日本右傾份子的態度將更趨強硬，修憲蓄勢待發，唯一變數在於美國的制約，於日本軍國主義擡頭的風險和中國崛起中抉擇，而較大機會是承擔前者，制衡後者，難以取得微妙的平衡。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航