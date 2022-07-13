NGO與聯合國溝通違《國安法》？港府：要視乎情況
我們想讓你知道的是
《港區國安法》有域外效力。聯合國人權事務委員會近日審議香港的人權狀況，委員會十分關注非政府組織與聯合國溝通是否違反《國安法》。
（中央社）聯合國人權事務委員會近日審議香港的人權狀況，據報道，委員會十分關注非政府組織（NGO）與聯合國溝通是否違反《港區國安法》；港府官員對此表示，要視情況而定。
《明報》今天（13日）報道，《港區國安法》有域外效力，委員會近日審議香港人權狀況時，委員會的外國專家幾乎每天都詢問港府，非政府組織向聯合國提供（涉及香港人權情況）意見時，會否違反《港區國安法》。
報道表示，港府方面此前已曾回答相關專家的提問，但這些專家不滿意，昨天（12日）再次詢問港府官員有關問題，包括委員會等機構是否屬於香港社團條例下的「外國政治組織」，而非政府組織與這些「外國政治組織」往來是否變成犯法。
據報道，香港保安局副秘書長廖李可期就此重申，正常國際交流受《基本法》保障，但非政府組織與聯合國溝通是否有問題，「就要視乎事實、情況同組織所涉活動」，不可以一概而論。
報道指出，委員會主席總結時表示，希望與聯合國接觸的非政府組織不會被秋後算帳，又指這次審議主要圍繞《港區國安法》的影響，同時強調民主社會不應該不當地限制言論自由、表達自由、參政自由及政治多元。
另外，港府公布，聯合國人權事務委員會昨天審議香港參照公民權利和政治權利國際公約提交的第4次報告，在會議上，港府強調致力保護人權。
港府發言人表示，政制及內地事務局局長曾國衛率領的香港代表團，出席了委員會於7日、8日及12日舉行的會議，介紹了公約在香港實施的情況。
曾國衛在總結發言時表示，香港人權受到中華人民共和國憲法和《基本法》的憲制保障，更在法治和司法獨立之下得以鞏固。
他說，公約中適用於香港的有關規定，已通過香港人權法案條例納入本地法律，北京中央及香港特區政府會以堅定的決心使「一國兩制」繼續成功落實。
發言人說，在3天的會議中，特區政府代表團回應了委員會的提問，並就委員會對香港特區人權狀況的關注事項和誤解作出澄清。
新聞來源：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
我們想讓你知道的是
AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。
隨著Web3.0去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自Web2.0時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day也將於今年7月15日重磅回歸，在線上和參與者相會！
今年度AWS Startup Day持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。
五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨
「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年AWS Startup Day欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS不只力邀Web3.0、電商、串流、B2B解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇AWS開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。
無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過AWS Startup Day
任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day都是你絕對不能錯過的最佳活動。
尋找下一個新創獨角獸──同場加映AWS年度創投新創媒合會
本次AWS Startup Day除新創及創投相關講座外，AWS更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與AWS Startup Day同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。
根據AWS釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或Pre-A輪融資為主，重點關注AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。