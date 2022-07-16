中職季中選秀：台鋼雄鷹一口氣選進30人，狀元曾子祐被看好成為10年不動游擊
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台鋼雄鷹首次參與中職選秀盛會，包含狀元曾子祐在內，一口氣囊括30位選手入隊，這批年輕小將將成為建隊基石，準備複製味全模式，期待明年前進職棒二軍舞台的好表現。
首先恭喜台鋼雄鷹完成加入職棒後第一個大任務，藉由季中選秀挑選建隊基石，由狀元曾子祐領銜，最終挑選26輪，包含前四輪有多一個選秀權在內，一共選入30名球員。
除了味全龍在第八輪就提前結束指名以外，其他五隊至少都選入八名球員，富邦則是一路選到第12輪將林華偉後才結束指名。六隊共選入74名球員，也打破過去中華職棒的紀錄，成為歷史上最多球員獲選的選秀會。話不多說，先讓我們透過下圖來快速瀏覽這次六隊選秀的結果。
狀元郎曾子祐
曾子祐成為台鋼雄鷹創立後的首位狀元郎，也印證林振賢統籌教練在選秀前鞏固中線的決心。只要培養得宜，曾子祐絕對能成為台鋼雄鷹十年、甚至十五年的不動游擊，更期待他能在未來職棒的舞台上大放異彩一展長才。
訪問時曾子祐謙虛的說並沒有認為自己一定會是狀元，被唱名的那一瞬間覺得很不真實，並直言這是打棒球一直以來的夢想和目標。
談到加入台鋼的感想，曾子祐認為台鋼是支很年輕的球隊，也期盼自己能打出年輕人的衝勁。更謙遜地說自己和前輩林承飛、江坤宇還差很多，自己不管攻擊防守都還要再加強，雖然很可惜不能和黃勇傳繼續同隊，但也和他相約一軍戰場上見。
前四輪分析
第一輪七順位台鋼網羅同為平鎮高中畢業的伍祐城，伍祐城確定被選進台鋼時，狀元曾子祐也感到很開心，有著超越150火球的他，加入新創立的球隊也代表有更多機會在二軍好好磨練，更期許他未來能成為台鋼雄鷹的代表性投手。
受訪時他也表示最欣賞的球員是徐若熙，更希望能成為球隊的終結者。
伍祐城笑說：「很喜歡勝敗在自己手上，化解壘上有人危機的感覺，所以進職棒想當後援投手，最希望的定位是終結者。」
第二輪第一順位台鋼選入紀慶然厚植中線戰力，第二輪第七順位則將大專投手謝葆錡納入麾下充實投手陣容，第三輪第一順位則選擇廖奕安，三輪末由顏清浤雀屏中選。
在首輪將平鎮兩名優異的球員納入麾下後，台鋼繼續利用前四輪優惠的順位網羅完成度高或資質不錯的大專球員，讓剛創立的球隊陣容中不只有充滿天賦的球員，也有已經累積一定經驗的選手來穩定戰力。
第四輪球隊選進林家鈜、黃紹睿兩名球員，總計前四輪八位球員中，台鋼共納入三名投手、一名捕手、三名內野手和一位外野手。
前八名選秀台鋼順利鞏固住最重要的中線，同時建立起優秀的投手陣容伍祐城、謝葆錡、黃紹睿等人，提前選入廖奕安也能幫捕手這塊增添安定感。
去年從成德畢業進入國體的廖奕安，過去曾入選過U15國手，具有很好的領袖氣質，擔任過不少次隊長。進入國體後主導配球，防守功力更是備受肯定，雖然打擊還有成長空間，但今年在春聯繳出四成打擊率，在這個時間點投入選秀是很不錯的時機，也恭喜他加入相對發展機會更多的台鋼雄鷹。
第五到26輪分析
連選六位大學球員，或許是考量到明年馬上就要投入二軍，擁有這些相對經驗更充足，體能更好的大專選手，有利於新球團更快投入大量比賽中。
第五輪將安永鮮物下勾投手陳宇宏納入麾下，對他而言有一年的時間在二軍好好磨練，也能驗證擁有特殊投球姿勢的他能否在職棒舞台中發光發熱。
第六輪選擇黃劼希，繼續為球隊的中線守備買保險。中段輪次台鋼挑選不少大專及業餘球員，包含高聖恩、陳柏清、陳翊瑄、鄧佳安，陳致嘉等人，可見台鋼今年的選秀方針是想網羅相對擁有即戰力的球員，也希望先將更有經驗的球員放入隊伍中，以期他們快速吸取經驗後銜接未來的一軍比賽。
第13輪時其餘五支球團皆放棄指名，接下來就是由台鋼一枝獨秀的時間。第16輪選入來自輔大，神似「阿甘」蔡仲南投球姿勢的陳冠豪，前輩史丹利在測試會時曾向林振賢教練時提起他的名字，看到他在陳冠豪那一欄註記得很滿，認為他很有特色，直球品質好，只要變化球掌控再加強，是可以有職業一軍的實力。
雖說陳冠豪獨特的姿勢被認為無法在職業走的長遠，但林教練認為，有時候職棒投手，要嘛就快，要嘛就怪，如果能怪到有特色，又能維持一定的控球，那一樣是可以在職業生存的。
後續除了繼續充實投手戰力之外，台鋼也將巴奇達魯．妮卡兒、孫易伸、王博玄和邱邦等野手選進隊伍之中，最後在第26輪選進旅日的林威漢後就放棄指名，結束首次加入中職後的選秀會。
選前我預測選秀會上台鋼會選入三個捕手，內野各個位置各兩至三名球員，外野一共五到六位，投手總計13位以上，才足以應付即將到來的賽事。
最後球隊團一共選入14位投手、三名捕手、七名內野手、六名外野手，和選前預測的差異並不大，這樣的守位配置確實可以讓各個位置的球員都有更多機會上場，也別忘記還有自主培訓吸收其他球員的機會，來準備今年可能會舉行的練習賽事。
整體選秀表現評價
會後林振賢總教練受訪時表示，本來就預計選30人，因此26輪過後就正式結束指名，在前段選入較多大學生，也是因為需要一些即戰力，高中生則更傾向去挑有潛力的選手。
會前想選的中線，林振賢教練認為想要的都有補到，球團也是評估紀慶然是最好的大專游擊手，能一次網羅高中、大學端最佳游擊，對新球隊而言非常重要。
同時在本季結束後，還有年底的擴編選秀能讓台鋼大展身手，找尋有中職經驗的球員領導這支年輕的球隊，相信屆時將更能看出這支球隊未來的雛形。
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
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認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹