中職季中選秀：台鋼雄鷹一口氣選進30人，狀元曾子祐被看好成為10年不動游擊

首先恭喜台鋼雄鷹完成加入職棒後第一個大任務，藉由季中選秀挑選建隊基石，由狀元曾子祐領銜，最終挑選26輪，包含前四輪有多一個選秀權在內，一共選入30名球員。

除了味全龍在第八輪就提前結束指名以外，其他五隊至少都選入八名球員，富邦則是一路選到第12輪將林華偉後才結束指名。六隊共選入74名球員，也打破過去中華職棒的紀錄，成為歷史上最多球員獲選的選秀會。話不多說，先讓我們透過下圖來快速瀏覽這次六隊選秀的結果。

狀元郎曾子祐

曾子祐成為台鋼雄鷹創立後的首位狀元郎，也印證林振賢統籌教練在選秀前鞏固中線的決心。只要培養得宜，曾子祐絕對能成為台鋼雄鷹十年、甚至十五年的不動游擊，更期待他能在未來職棒的舞台上大放異彩一展長才。

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訪問時曾子祐謙虛的說並沒有認為自己一定會是狀元，被唱名的那一瞬間覺得很不真實，並直言這是打棒球一直以來的夢想和目標。

談到加入台鋼的感想，曾子祐認為台鋼是支很年輕的球隊，也期盼自己能打出年輕人的衝勁。更謙遜地說自己和前輩林承飛、江坤宇還差很多，自己不管攻擊防守都還要再加強，雖然很可惜不能和黃勇傳繼續同隊，但也和他相約一軍戰場上見。

前四輪分析

第一輪七順位台鋼網羅同為平鎮高中畢業的伍祐城，伍祐城確定被選進台鋼時，狀元曾子祐也感到很開心，有著超越150火球的他，加入新創立的球隊也代表有更多機會在二軍好好磨練，更期許他未來能成為台鋼雄鷹的代表性投手。

受訪時他也表示最欣賞的球員是徐若熙，更希望能成為球隊的終結者。

伍祐城笑說：「很喜歡勝敗在自己手上，化解壘上有人危機的感覺，所以進職棒想當後援投手，最希望的定位是終結者。」

第二輪第一順位台鋼選入紀慶然厚植中線戰力，第二輪第七順位則將大專投手謝葆錡納入麾下充實投手陣容，第三輪第一順位則選擇廖奕安，三輪末由顏清浤雀屏中選。

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在首輪將平鎮兩名優異的球員納入麾下後，台鋼繼續利用前四輪優惠的順位網羅完成度高或資質不錯的大專球員，讓剛創立的球隊陣容中不只有充滿天賦的球員，也有已經累積一定經驗的選手來穩定戰力。

第四輪球隊選進林家鈜、黃紹睿兩名球員，總計前四輪八位球員中，台鋼共納入三名投手、一名捕手、三名內野手和一位外野手。

前八名選秀台鋼順利鞏固住最重要的中線，同時建立起優秀的投手陣容伍祐城、謝葆錡、黃紹睿等人，提前選入廖奕安也能幫捕手這塊增添安定感。

去年從成德畢業進入國體的廖奕安，過去曾入選過U15國手，具有很好的領袖氣質，擔任過不少次隊長。進入國體後主導配球，防守功力更是備受肯定，雖然打擊還有成長空間，但今年在春聯繳出四成打擊率，在這個時間點投入選秀是很不錯的時機，也恭喜他加入相對發展機會更多的台鋼雄鷹。

第五到26輪分析

連選六位大學球員，或許是考量到明年馬上就要投入二軍，擁有這些相對經驗更充足，體能更好的大專選手，有利於新球團更快投入大量比賽中。

第五輪將安永鮮物下勾投手陳宇宏納入麾下，對他而言有一年的時間在二軍好好磨練，也能驗證擁有特殊投球姿勢的他能否在職棒舞台中發光發熱。

第六輪選擇黃劼希，繼續為球隊的中線守備買保險。中段輪次台鋼挑選不少大專及業餘球員，包含高聖恩、陳柏清、陳翊瑄、鄧佳安，陳致嘉等人，可見台鋼今年的選秀方針是想網羅相對擁有即戰力的球員，也希望先將更有經驗的球員放入隊伍中，以期他們快速吸取經驗後銜接未來的一軍比賽。

第13輪時其餘五支球團皆放棄指名，接下來就是由台鋼一枝獨秀的時間。第16輪選入來自輔大，神似「阿甘」蔡仲南投球姿勢的陳冠豪，前輩史丹利在測試會時曾向林振賢教練時提起他的名字，看到他在陳冠豪那一欄註記得很滿，認為他很有特色，直球品質好，只要變化球掌控再加強，是可以有職業一軍的實力。

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雖說陳冠豪獨特的姿勢被認為無法在職業走的長遠，但林教練認為，有時候職棒投手，要嘛就快，要嘛就怪，如果能怪到有特色，又能維持一定的控球，那一樣是可以在職業生存的。

後續除了繼續充實投手戰力之外，台鋼也將巴奇達魯．妮卡兒、孫易伸、王博玄和邱邦等野手選進隊伍之中，最後在第26輪選進旅日的林威漢後就放棄指名，結束首次加入中職後的選秀會。

選前我預測選秀會上台鋼會選入三個捕手，內野各個位置各兩至三名球員，外野一共五到六位，投手總計13位以上，才足以應付即將到來的賽事。

最後球隊團一共選入14位投手、三名捕手、七名內野手、六名外野手，和選前預測的差異並不大，這樣的守位配置確實可以讓各個位置的球員都有更多機會上場，也別忘記還有自主培訓吸收其他球員的機會，來準備今年可能會舉行的練習賽事。

整體選秀表現評價

會後林振賢總教練受訪時表示，本來就預計選30人，因此26輪過後就正式結束指名，在前段選入較多大學生，也是因為需要一些即戰力，高中生則更傾向去挑有潛力的選手。

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會前想選的中線，林振賢教練認為想要的都有補到，球團也是評估紀慶然是最好的大專游擊手，能一次網羅高中、大學端最佳游擊，對新球隊而言非常重要。

同時在本季結束後，還有年底的擴編選秀能讓台鋼大展身手，找尋有中職經驗的球員領導這支年輕的球隊，相信屆時將更能看出這支球隊未來的雛形。