香港擬11月入境免隔離，配合「紅黃碼」通關
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「動態清零」下的香港面對大量外資和人才流失，外界引頸盼待的通關安排似乎漸露曙光。港府打算趁11月的大型金融峰會有條件容許免隔離入境，但附帶條件可能是要用「健康碼」作為監察。
文：德國之聲中文網
香港新上任的醫務衛生局局長盧寵茂預期，今年11月初可望有條件取消入境檢疫限制。他接受《南華早報》專訪時指，會保留入境人士進行核酸檢測的要求，但不排除考慮放寬其餘措施，包括取消定點隔離，改為進行醫學監測。他並建議，透過手機追蹤程式的「黃碼」，禁止他們在入境頭幾天進行「高風險」活動，例如進入酒吧。
香港金融管理局計劃在11月1至2日舉辦國際投資峰會，廣邀全球的銀行和金融界高層來港。盧寵茂表示：「國家不會盲目要求香港跟隨國策，這點應該令我們的外商感到欣喜。」
他說香港永不可能絕對清零，中國內地的人口結構、醫療系統和疫苗接種率都不同，香港不需完全複製其防疫政策。他說：「在過去兩年多，我們的抗疫政策確實體現了一國兩制」。
目前香港每天平均新增約二千多個確診病例，但重症屬低水準，至今累計總共120多萬人曾受感染。根據政府內部評估，盧寵茂預計香港於9月會迎來另一波疫情高峰，屆時最多1萬病人需要住院。作為「紅黃碼」的倡議者，他再為這個擬訂的政策辯護，稱是為了及早圍堵病例，避免再次收緊社交距離措施。
港府建議推行類似中國內地的「健康碼」，「紅碼」確診者和「黃碼」飯店檢疫人士，會不同程度地被限制出行。但民間和部分學者批評當局違反承諾，質疑「紅黃碼」的防疫成效存疑，以及會被濫用限制人身自由。
週二（7月12日），另類投資管理協會（AIMA）及羅兵咸永道發表報告，指香港須允許金融界從業員自由出入境，以維持其全球投資及銀行中心的地位。報告寫道：「香港需要謹慎地在其國際金融中心地位和本地公共醫療考量之間取得平衡，這是很關鍵的。」
香港以「動態清零」作為抗疫方針，對入境航班和旅客實施嚴格管制，抵港人士須自費租住昂貴的隔離飯店。這成為許多外商撤走區域總部和員工的原因之一，加上本地居民的移民潮，導致大量人才流失。單是今年首季，香港已錄得逾14萬人口淨流出。
及至上週，港府才撤銷實行多時的航班熔斷機制。但此前，新加坡、韓國等的區內主要競爭對手，已取消旅遊限制，吸引一些外資遷移至該地，包括許多金融企業。美歐駐港商會今年稍早都曾公佈業內調查，表示不少外商正考慮短期內離港。
報告指香港是亞洲最大的對沖基金中心，區內管理規模達10億美元或以上的主要基金當中，超過一半都落戶香港。另類投資管理協會執委會主席菲利普．邁耶（Phillip Meyer）說，「商界每個角落都正在發出此訊息」，呼籲當局認真聆聽。菲利普．邁耶警告：「最壞的是如果未來一年情況仍然不變，那將會出現很大挑戰，一些長年堅守香港的公司和商人也許都會離開。」
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
1保險業辦理電子商務應注意事項
2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放