《律師不會告訴你的事1》：訴訟辯論乃言語戰爭，針鋒相對宜「對事不對人」

文：張冀明

善用溝通藝術——一言興邦，一言喪邦

我過去曾經手一件民事訴訟，是一審敗訴後，當事人前來尋求上訴翻案的機會。當時，我定出二審的訴訟策略後，即將該案交由同事辦理及出庭，經過幾次開庭後，有一天那位同事很沮喪地來找我，她覺得自己與二審法官的溝通出現問題，於是央求我接手該案。就在我接手出庭的那次，從法官的口中，我推算他想判我方當事人勝訴，但由於訴訟金額剛好可以上訴第三審，為免對方有機會上訴，他希望我方可以「減少請求金額」，如此即可結案。

當然，法官不會說得如此明顯，他「點到為止」地表達，幸經我猜對，在與當事人審慎分析下，當事人也願意承擔可能的風險，最後果真勝訴。當然，當事人很高興，而我也因此獲得很寶貴的「法庭溝通」經驗。

溝通是一門藝術，每個人都會面臨溝通的問題。訴訟戰爭尤重溝通，猶如戰爭對峙的雙方，任何誤會，都將造成不可回復的損失。訴訟溝通的對象多樣，若掌握其中精髓，當可得心應手，以不變應萬變。

正確表達內容

「一言興邦，一言喪邦。」說話必須審慎。有人說，上帝造人，給人雙眼，但只給人單口，就是要人謹言。說話是門藝術，在訴訟上尤其是項技巧。法律所謂「重初供」，更說明在法庭必須小心表達，尤其，法庭上任何陳述都須「列入紀錄」，不可不慎！

當然，訴訟目的是要伸冤，有冤屈就要大聲說出來，以取得法官（檢察官）的同情。如果「心是口非」，無法正確表達心聲，甚或雞同鴨講，不僅目的無法達成，反而可能被冠以莫名之罪，情何以堪。所以，如何表達，是訴訟成功與否的重要基石。

我曾經與一位當事人討論有關「攻擊是最佳防禦」的這個策略，這位當事人平常是溝通高手，只是當自身面臨官司時，卻陷入自我矛盾，因為過度緊張反而鑽牛角尖，造成溝通不良的情形。經過長時間討論後，才表現正常。所以，人都有弱點，必須正視每次的表達場合。

充分的準備、反覆的練習，可使表達正確。訴訟，不論提出書狀，抑或口頭陳述，宜做充分準備；書狀內容必須反覆斟酌，不可由律師寫完，未經審閱同意，即提出於法院；開庭陳述更須注意言行，儀態和表情都是表達的一部分，更是檢視「是否誠實」的重要指標。

傾聽各方反應

溝通是雙向的。正確表達的前提，即是瞭解對方的需求，予以回應。因此，聽懂對方所言，是正面溝通的首要課題。傾聽對方所言，勿任意插話，可以避免誤解；仔細觀察對方的肢體語言，更可正確地判斷對方「真意」。

「傾聽」，不僅代表「專心聽」，更須隨時「腦筋想」，不時地反問：「何以對方會有此看法或評語？」畢竟，表達的對方也可能「心是口非」、「口是心非」或「心非口非」。尤其，面對「多方會談」時，所謂「人多口雜」，更須審慎傾聽。

許多人在聽別人說話時，常常對方尚未說完，即自以為「聽懂」，急欲表達，造成雙方誤會；甚或，雖看似耐心聽，卻是有聽沒懂，徙有傾聽外表，不具傾聽實質，更會令人誤以為是「資質駑鈍」或「雙方沒有交集」，進而拒絕溝通。

正確對焦回應

對焦正確的照片，呈現賞心悅目的美感；反之，不僅無法原物呈現，更無朦朧之美。正確對焦是溝通的另一個要項，不僅可取得共識，更可「其利斷金」，甚或冰釋誤會，化解糾紛。

有個遊戲是，多人排成一列，耳語傳話，第一個人說的話，陸續交耳傳到最後一個人時，常出現「雞同鴨講」的結果。遊戲雖好玩，但也說明連傳話都會出現問題，更何況是對話的回應，不可不慎。

訴訟是為解決紛爭，如果無法正確傳達訊息，對焦回應，不僅於事無補，甚且誤會加深。尤其，訴訟主要是言詞辯論，言語交鋒，稍有不甚，如同亂箭；及時回應，如未對焦，鴻溝加深，不利訴訟。

「含情脈脈」、「飛眼傳情」並不適用於訴訟。在法庭上，就對方的任何攻擊，都須予正面回應，若不知如何回應，可以「再以書狀陳述」、「查明後，下次庭訊再說明」等方式表達，絕不宜「此時無聲勝有聲」，如此恐將使法官誤會是「默認」。

善用書狀表達

訴訟雖以言詞辯論為主，但提出書狀仍是必要，尤其，法官是人腦，不是電腦，不可能記住雙方所有攻防，嗣後輔以書狀，可幫助其記憶。切勿以「已陳述」，誤認法官「應該」已經知道，就省略不提出書狀。否則，激情演出後，可能只留給法官觀眾三分鐘的印象。

何時應提出書狀？除起訴時應提書狀外，無強制規定，也無其他限制，端乎實際需要。通常是想表達的內容繁多、須提出書面證據、要加深法官印象、回應對方要求，或加強攻擊對方時，可提出書狀。無論如何，只要「想寫就寫」，畢竟，尚無因書狀提出太多，而遭判決敗訴之例。

書狀撰寫，無一定格式，但須掌握幾項原則：易讀、易懂、易抄。「易讀」，可以讓法官「想看就看」；「易懂」，可以讓法官「一目了然」，記憶深刻；「易抄」，可以讓法官「想抄就抄」。事實上，如果法官已被說服，其判決理由應以我方主張為主，而我方所提的書狀內容，就很容易成為法官的判決理由。

書狀提出時間，可於開庭前，也可於開庭時，無任何限制。通常，於開庭前提出，主要是希望法官先瞭解我方主張，因此，愈早提出愈好；若於開庭時提出，主要是書狀內容須輔以言詞說明，以使法官瞭解，並做出有利我方的裁示。

言詞辯論技巧

訴訟以言詞辯論為主，所以，良好的言詞辯論，為訴訟的根本。訴訟辯論乃言語戰爭，針鋒相對，宜「對事不對人」，切忌做人身攻擊，以免遭訴「妨害名譽」。尤其，訴訟目的在解決紛爭，非製造紛爭，不宜口出惡言，加深鴻溝。