供需拉警報！IC廠商庫存增、營收降，半導體下半年恐旺季不旺

文：林宏達

今年初，本刊報導半導體成熟製程將面臨供過於求的挑戰；同時，筆電、電視、手機等消費性電子產品出現供過於求的狀況。今年中，這個壓力已逐漸從終端市場向上延燒，開始影響台灣相關IC設計產業的表現。

手機相關族群庫存大增

最具體的指標，就是各家IC設計公司的庫存周轉天數。這個數字的意思是，一家企業從取得貨品開始，要花多少時間才能把貨品賣完。庫存周轉天數愈短，表示這家公司把貨品變現的效率愈高；反之，庫存周轉天數拉長，代表公司把貨品變現的能力下降。

本刊比較台灣半導體產業今年第一季和去年第一季的庫存周轉天數發現，許多台灣IC設計公司的庫存周轉天數明顯拉長，但除了部分大型公司業績仍在成長外，不少中型IC設計公司的業績也同時出現業績較去年同期下滑的狀況；影響所及，封測產業、IC通路產業也已開始出現同樣的狀況。

多家和手機通訊有關的IC設計公司都出現庫存明顯上升的狀況，像手機通訊晶片代工大廠穩懋，今年第一季庫存周轉天數150天，比去年增加17%，同期間的第一季營收較去年下滑6.9%，但第二季開始的4、5月營收，較去年同期皆以11%的速度加速下滑。另一家代工大廠宏捷科第一季庫存周轉天數大增76%、營收下滑42%，而從3月到5月間，單月營收以約50%的年衰退幅度下滑，公司也在公告中直言，是因為市場需求減少。

最近，業界傳出小米等中國手機大廠大幅砍單的消息，過去一年，小米的股價如溜滑梯般下跌，業界人士透露，穩懋的狀況正反映此現象，由於中國618檔期消費力道不如預期，中國客戶庫存大增，終端廠商下修訂單的壓力馬上傳來。

敦泰也是手機市場放緩的受害者。敦泰今年第一季庫存周轉天數，較去年同期增加196%，而前5月營收比去年同期下滑25%，值得留意的是，4、5月單月營收年衰退幅度都在4成以上，與穩懋與宏捷科一樣，讓外界憂心產業供過於求的情況加劇。外傳敦泰去年因為生意大好，與晶圓廠簽下供應長約，因此，當景氣反轉時，敦泰庫存是否將因此大增，成為關注焦點。

Photo Credit: 財訊

本刊採訪得知，敦泰確實和晶圓廠簽下供貨長約，但同時也與客戶簽長約，「如果抽單，客戶也要付罰金」，但去年下半年開始手機需求轉弱，由於手機業務占敦泰營收比率不小，「現在手機能見度的確不高」，接下來發展只能邊走邊看。

PC相關晶片同陷困境

PC相關供應鏈也受到不小影響，例如，做高速資料傳輸晶片的祥碩，今年第一季同樣存貨去化速度較去年同期放慢，同時營收也較去年下滑；做滑鼠感測晶片的原相、做觸控晶片的義隆電，都遇上庫存周轉天數拉長的難題。

義隆電發言窗口表示，去年第一季供應鏈「缺口很多」，當時庫存狀況是低於正常水位，「現在庫存水位是回升到過去習慣的安全狀態」，但他也坦言，「今年上半年需求不太好」，短期庫存確實有上升的狀況；義隆電為了取得部分製程，和供應商是有簽下協議，「但對庫存影響占比不高」，至於是否要調整對供應商下單狀況，則要看長期發展策略決定。

Photo Credit: 財訊 設計觸控晶片的義隆電，今年也遇上庫存上升的挑戰

語音控制IC廠松翰解釋，「去年因為有長短料的狀況，大家都拉高庫存，但去年下半年開始，客戶拉貨的速度開始放慢」。按照過去的備貨節奏，IC設計公司第二季前都會拉高庫存，為下半年旺季做準備，但現在整個供應鏈的節奏已被打亂，第二季庫存去化速度遲遲沒有拉升，松翰因此按照原有監控庫存機制，要求業務釐清供應鏈的阻力，機動調整。

同一時間，還是有公司是因為缺料導致庫存大增。像WiFi射頻晶片供應商立積，今年前5月營收較去年同期減少5成，立積發言窗口表示「去年第二季開始，WiFi主晶片開始出現缺貨狀況，去年第一季供應正常，因此今年第一季和去年第一季相比，營收較少」，立積預期，WiFi晶片在今年下半年供應將回到正常。

半導體下半年恐旺季不旺

其實，IC設計只是整個半導體產業鏈庫存上升現象的一角。封測廠如超豐，IC通路如至上，記憶體IC設計公司如群聯，其實都已出現存貨周轉天數明顯上升的狀況。目前，在半導體產業中，大型公司或是產品組合較多元的公司，受影響較小，但中小型公司或業務集中消費性電子產業的公司，受影響最為明顯。晶圓代工廠庫存狀況雖然也有上升，由於晶圓廠在供應鏈的最上游，目前受影響程度並不大。

現在，台灣半導體產業鏈仍在為下半年的旺季供貨做準備，但已有下半年旺季不旺的預期，盛群總經理高國棟分析，「去年是下半年比上半年好，今年下半年可能不如上半年」。

如果訂單遲遲不來，那麼，目前受影響較小的晶圓代工廠，恐怕終究會受到更大的衝擊。現在，供應鏈已經傳出，原本產能滿載的成熟製程，到9月時將出現10到30%的閒置產能，台灣半導體產業的挑戰，短期內恐怕還不會結束。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航